मूलांक 9 राशिफल 5 नवंबर: सार्वजनिक मंच पर निजी विचार रखने से बचें
Mulank 9 Rashifal: मूलांक 9 वालों को आज यानी 5 नवंबर के दिन मंगल कई चीजों में अलर्ट रहने की सलाह दे रहे हैं। यहां पढ़ें आज का अंक राशिफल।
अपनी मान्यताओं को लेकर मन अड़ा रहेगा, लेकिन किसी खास विचार पर आपकी जिद को अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। अधिकारियों या प्रशासन से जुड़े मामलों में कुछ परेशानी होने की संभावना है। 5 नवंबर 2026 का मूलांक 5 आपके अंक 9 के प्रति तटस्थ है और दिन का भाग्यांक 8 है, इसलिए अपनी बात मनवाने का जोर कम रखना समझदारी होगी। आपके स्वामी मंगल हिम्मत और ऊर्जा देते हैं, पर यही तेजी बहस को खींच सकती है। अपनी सोच पर सवाल उठना असहज लगेगा। फिर भी हर टिप्पणी का जवाब देना जरूरी नहीं है। सार्वजनिक मंच या सोशल मीडिया पर अपने विचार जाहिर न करें। औपचारिक बातचीत को संबंधित काम तक सीमित रखें।
लव राशिफल
करीबी लोगों के बीच किसी मान्यता पर अड़ने से बातचीत में खिंचाव रहेगा। पार्टनर की अलग राय को अपने प्रति विरोध न समझें। मंगल की लड़ने वाली प्रवृत्ति यहां मामूली असहमति को बहस बना सकती है। दोस्त से बातचीत में किसी विचार को सही साबित करने का जोश उठे तो पहले उसकी पूरी बात सुनें। परिवार के किसी सदस्य को अपनी सोच अपनाने के लिए दबाव न दें। अपनी बात स्वीकार न होने पर दुख होगा, लेकिन निजी मतभेद को सार्वजनिक चर्चा का विषय न बनाएं।
करियर राशिफल
ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारी या किसी अधिकृत व्यक्ति से जुड़ी प्रक्रिया में अड़चन आने की संभावना है। बिजनेस में प्रशासनिक काम हो तो बताए गए नियम और मांगी गई जानकारी ध्यान से देखें। मंगल की सक्रियता का उपयोग तैयारी पूरी करने में करें। किसी नियम पर वैचारिक बहस छेड़ना परेशानी बढ़ा सकता है। छात्रों के लिए कक्षा की चर्चा में विषय से जुड़े तथ्यों तक रहना उपयोगी होगा। किसी खास विचारधारा के समर्थन में अड़ने को अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। पेशेवर मंच पर निजी मान्यताएं जाहिर करने से बचें और सवाल का सीधा, काम से जुड़ा उत्तर दें।
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक मामलों में अपनी धारणा को अंतिम सच मानकर चलना ठीक नहीं रहेगा। किसी भुगतान या शुल्क के बारे में अधिकारी से बात करनी हो तो रकम और नियम की जानकारी सामने रखें। परेशानी आए तो उसका कारण पूछें, बहस को निजी विश्वास तक न ले जाएं। निवेश के विकल्प को केवल अपनी पसंद की विचारधारा से जोड़कर न परखें। मंगल का आवेग किसी आर्थिक चर्चा में हावी लगे तो उत्तर तैयार करने के लिए थोड़ा वक्त लें।
हेल्थ राशिफल
विचारों की खींचतान में मन उलझा रहेगा। अपनी बात साबित करने की बेचैनी समझ में आती है। मंगल की तेज ऊर्जा को संभालने के लिए बहस वाले संदेश पढ़ते ही जवाब टाइप न करें। कुछ देर फोन अलग रखकर कोई शांत गतिविधि चुनें। अपनी प्रतिक्रिया कागज पर लिखना उपयोगी रहेगा। उसे पोस्ट करना या किसी समूह में भेजना टालें।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
एलर्ट्स: अधिकारियों से बातचीत को वैचारिक बहस न बनाएं। किसी मान्यता पर जिद रिश्तों में खिंचाव लाएगी। निजी विचार सार्वजनिक मंच पर न रखें।
आज की सलाह: अधिकारियों से बात करते समय केवल संबंधित मुद्दे पर रहें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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