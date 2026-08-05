मूलांक 9 अंकराशि 5 अगस्त:मंगल का असर हिम्मत देता है, लेकिन ऊर्जा तीखा भी बना देती है
mulank 9 horoscope:। इसलिए हर बात का जवाब उसी वक्त देना जरूरी नहीं। अपनी तरफ से एक सुधार कदम उठाएंगे तो अटकी बात फिर से चल सकती है।
दिन की हवा थोड़ी टकराव वाली लग सकती है। आपको कुछ समय के लिए ऐसा महसूस हो सकता है कि लोग साथ देने के बजाय किनारा कर रहे हैं। अंक 9 पर मंगल का असर आपको हिम्मत देता है, लेकिन यही ऊर्जा कई बार बात को सीधा से ज्यादा तीखा भी बना देती है। ऐसे में पहले ठहरकर देखें कि कहां आपकी जल्दी, सख्त लहजा या अपनी बात मनवाने की आदत सामने वाले को दूर कर गई। 5 अगस्त 2026 का मूलांक 5 और भाग्यांक 5 माहौल को तेज, बदलता हुआ और रिएक्शन वाला बना रहा है
मूलांक 9 लव राशिफल
रिश्तों में मन का दबाव सीधे शब्दों में बाहर आ सकता है। अगर आपको लग रहा है कि पार्टनर, दोस्त या घर वाले आपकी बात नहीं समझ रहे, तो पहले यह भी सोचें कि आपकी बात पहुंच कैसे रही है। मंगल आपको साफ और बहादुर बनाता है, पर अपनापन केवल सच्चाई से नहीं, तरीके से भी बनता है। पुराने मुद्दे उठाकर हिसाब बराबर करने की कोशिश दूरी बढ़ा सकती है। एक शांत बातचीत, छोटा मैसेज या अपनी गलती मान लेने से बात नरम पड़ सकती है। हर विरोध को अपने खिलाफ मोर्चा न मानें।
मूलांक 9 करियर राशिफल
काम की डेडलाइन के बीच दबाव बढ़ सकता है और आपको लग सकता है कि टीम, बॉस या क्लाइंट समय पर हाथ नहीं बंटा रहे। यही वह जगह है जहां मंगल की जल्द कार्रवाई और 5 की दोहरी तेज चाल मिलकर बेचैनी बढ़ा सकती है। गुस्से में पूरा काम खुद उठाने के बजाय पहले देखें कि रुकावट किस हिस्से में है। निर्देश साफ रखें, फॉलो अप छोटा रखें और जो गलती आपकी तरफ से हुई हो उसे छिपाने के बजाय तुरंत ठीक करें। स्टूडेंट्स भी एक चैप्टर या एक असाइनमेंट पर अटकें तो पूरा दिन खराब न मानें। तरीका बदलने से प्रगति फिर शुरू हो सकती है।
मूलांक 9 धन राशिफल
पैसों के मामले में इस समय भावनात्मक रिएक्शन से बचना बेहतर रहेगा। अगर किसी भुगतान, हिस्सेदारी या खर्च को लेकर खीझ है, तो पहले हिसाब साफ देखें। यह भी संभव है कि परेशानी पूरी तरह सामने वाले की नहीं, कुछ कमी आपकी तरफ की जानकारी या टाइमिंग में भी रही हो। मूलांक 5 और भाग्यांक 5 के असर से छोटी रकम, बार बार होने वाले खर्च या जल्द तय होने वाले लेनदेन बढ़ सकते हैं। कागज, मैसेज या रसीद संभालकर रखें। साफ बात करेंगे तो उलझन कम होगी।
मूलांक 9 हेल्थ राशिफल
शरीर में गर्मी, सिर भारी लगना या मांसपेशियों में तनावट महसूस हो सकती है। मंगल की तेज ऊर्जा भीतर चढ़ी रहे तो छोटी बात भी चुभने लगती है। कुछ देर तेज चाल से चलना, फिर दो मिनट गहरी सांस लेना आपको बेहतर संतुलन दे सकता है। बहस के तुरंत बाद कोई बड़ा फैसला लेने के बजाय पानी पीकर थोड़ा अलग बैठना ठीक रहेगा।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
एलर्ट्स: मदद न मिलने पर कटु जवाब न दें। डेडलाइन के दबाव में अधूरा काम भेजने से बचें। अपनी गलती दिखे तो उसे तुरंत सुधारें.
आज की सलाह: पहले कारण समझें, फिर सही कदम उठाएं.
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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