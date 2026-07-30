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मूलांक 9 अंकराशि 30 जुलाई: मंगल काम पकड़ने की ताकत देता है, नई जिम्मेदारी से नहीं भागेंगे

By Anita Baranwal
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Mulank 9 Horoscope:परिवार में भी आपकी पहल से कोई रुकी बात आगे बढ़ सकती है। अपनेपन का असर तब ज्यादा होगा जब आप केवल समाधान न दें, थोड़ी सुनवाई भी करें।

Aaj ka mulank 9 ank rashifal 30 July 2026
मूलांक 9 आज का अंक राशिफल 30 जुलाई 2026

आपके भीतर इस समय ऊर्जा और भरोसा दोनों ज्यादा महसूस हो सकते हैं। अंक 9 पर मंगल का असर आपको आगे बढ़कर काम पकड़ने की ताकत देता है, इसलिए नए काम, नई जिम्मेदारी या मुश्किल स्थिति से आप पीछे हटना नहीं चाहेंगे। अच्छी बात यह है कि दूसरों के सहारे कम और अपनी समझ पर ज्यादा भरोसा रहेगा। बस एक बात ध्यान रखें। हर चुनौती अकेले उठाना जरूरी नहीं होता। जहां टीम की जरूरत हो, वहां सहयोग लेना कमजोरी नहीं है। दिन की चाल में मूलांक 3 बातचीत, आइडिया और सक्रियता बढ़ा रहा है। साथ ही भाग्यांक 2 यह संकेत देगा कि सामने वाले की भावना समझकर कदम बढ़ाना ज्यादा सही रहेगा। यही संतुलन आपको मजबूत छवि देगा।

मूलांक 9 लव राशिफल

रिश्तों में आपका सीधा और मजबूत अंदाज साफ दिखेगा। जो बात लंबे समय से मन में थी, उसे कहने का मन बन सकता है। यह ठीक है, लेकिन शब्द नरम रखें। मंगल आपको साफगोई देता है, पर कई बार सामने वाला उसी बात को दबाव की तरह ले सकता है। पार्टनर के साथ किसी छोटे फैसले पर आपका पलड़ा भारी रहे, फिर भी बातचीत बराबरी से करें।

मूलांक 9 करियर राशिफल

कामकाज में आपकी चाल तेज रहेगी और यही आपको बढ़त दे सकती है। ऑफिस में नई जिम्मेदारी, अटका काम या काम की डेडलाइन सामने आए, तो आप उसे संभालने के मूड में रहेंगे। अंक 9 वाले लोग दबाव में भी सक्रिय रहते हैं, इसलिए मुश्किल हिस्से को पहले पकड़ना फायदेमंद रहेगा। फिर भी हर काम अपने हाथ में लेने से बचें, नहीं तो छोटी गलतियां बढ़ सकती हैं। छात्र किसी कठिन टॉपिक को हिम्मत से उठाएंगे और बीच में छोड़ने की आदत कम होगी। बिजनेस में नया काम शुरू करने या नई दिशा पर सोच बन सकती है। मूलांक 3 आपकी बात रखने की क्षमता बढ़ाएगा, जबकि भाग्यांक 2 याद दिलाएगा कि टीम, क्लाइंट और सीनियर के साथ तालमेल भी उतना ही जरूरी है।

मूलांक 9 धन राशिफल

पैसों के मामले में रफ्तार थोड़ी तेज रह सकती है। मन कहेगा कि जो जरूरी लगे, उसे तुरंत निपटा दिया जाए। यही जगह है जहां थोड़ा ठहराव काम आएगा। आय की स्थिति सामान्य से ठीक रह सकती है, लेकिन नए काम या सुविधा के नाम पर एक साथ कई छोटे खर्च जुड़ सकते हैं। अगर किसी सामान, सर्विस या प्रोफेशनल काम पर रकम लगानी हो, तो तुलना करके फैसला लेना बेहतर रहेगा। आत्मविश्वास अच्छा है, पर रकम के मामले में केवल जोश नहीं, साफ हिसाब भी जरूरी है।

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मूलांक 9 हेल्थ राशिफल

शरीर में ताकत रहेगी, लेकिन उसी के साथ बेचैनी भी बढ़ सकती है। बहुत देर तक बैठे रहने के बाद अचानक तेज काम करने से खिंचाव महसूस हो सकता है। मंगल वाले लोगों को सिर, कंधे और मांसपेशियों में गर्मी जल्दी चढ़ती है। थोड़ी स्ट्रेचिंग, बीच बीच में पानी और काम के बीच दो मिनट का ठहराव राहत देगा। अगर मन बहुत तेज भाग रहा हो, तो छोटा सा पैदल चलना आपको फिर से संतुलन में ला सकता है।

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शुभ अंक: 3

शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी

शुभ दिशा: दक्षिण

एलर्ट्स: हर जिम्मेदारी अकेले उठाने की जिद न करें। काम की डेडलाइन में आधी जानकारी पर प्रतिक्रिया न दें। तेज बोलकर सही बात भी भारी न बना दें।

आज की सलाह: जोश को दिशा दें, तभी मेहनत सही नतीजे देगी।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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