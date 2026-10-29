मूलांक 9 राशिफल 29 अक्टूबर: मंगल की सलाह-ऑफिस मीटिंग में जरूर करें ये काम
मूलांक 9 राशिफल 29 अक्टूबर 2026: आज मूलांक 9 वालों को मंगल कई मामलों में सलाह दे रहे हैं। इसे समझना जरूरी है। जानें आज किन बातों पर गौर करना है और सतर्क रहना है?
घर या काम की जगह पर किसी बात को अपने तरीके से तुरंत तय कराने की इच्छा तेज रह सकती है। यही जगह है जहां मंगल का असर साफ दिखता है। ऊर्जा भी होगी और प्रतिक्रिया भी जल्दी आएगी। लेकिन हर बात ताकत से नहीं चलती। बीच दिन में आपको महसूस हो सकता है कि सामने वाला अभी सुनने के मूड में ही नहीं है। 29 अक्टूबर 2026 का मूलांक 2 माहौल को भावुक बना रहा है, जबकि भाग्यांक 4 कहता है कि बात नियम और क्रम से आगे बढ़ेगी। इसलिए टकराव से ज्यादा तरीका मायने रखेगा। बाजार या दुकान के काम में भी ग्राहक, सप्लायर या घर के किसी सदस्य से बात करते समय लहजा हल्का रखें। थोड़ी ढील देने से बिगड़ती बात संभल सकती है।
लव राशिफल
दिल की बात मनवाने की जिद रिश्तों में खिंचाव ला सकती है। अगर आप किसी अपने से जवाब, समय या समर्थन तुरंत चाहते हैं, तो रुख थोड़ा नरम रखना बेहतर रहेगा। मंगल आपको सीधा बोलने वाला बनाता है, पर इस समय सीधी बात भी सामने वाले को दबाव जैसी लग सकती है। प्रेम संबंध में बहस जीतने से ज्यादा जरूरी है कि बात टूटे नहीं। परिवार में भी हर बात का फैसला उसी समय कराने की कोशिश न करें। कुछ बातें ठंडी होने पर ही साफ होती हैं। सुनना इस वक्त बोलने से ज्यादा काम का रहेगा।
करियर राशिफल
ऑफिस, फील्ड वर्क या बिजनेस में आपका तेज अंदाज लोगों को सक्रिय तो करेगा, पर कुछ लोगों को असहज भी कर सकता है। खासकर बाजार या दुकान से जुड़े काम में रेट, सप्लाई, डिलीवरी या हिसाब पर बहस बढ़ने की संभावना है। यहां दबाव बनाने के बजाय साफ शब्द और छोटा प्लान बेहतर नतीजा देगा। दिन की ऊर्जा में मूलांक 2 लोगों की भावना बढ़ा रहा है और भाग्यांक 4 प्रक्रिया मांग रहा है। इसलिए मीटिंग हो या पढ़ाई, बातों को क्रम से रखें। स्टूडेंट्स को भी ग्रुप स्टडी में अपनी बात ठूंसने के बजाय काम बांटकर चलना चाहिए। मंगल की ताकत तभी फायदेमंद होगी जब उसे दिशा मिलेगी।
फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में किसी सौदे, खरीद या भुगतान पर अपनी शर्त तुरंत मनवाने की कोशिश उलझन बढ़ा सकती है। अगर दुकान, बाजार या ऑनलाइन ऑर्डर से जुड़ी कोई बात अटकती है, तो पहले पूरी जानकारी लें। बहस से समय और पैसा दोनों अटक सकते हैं। छोटा खर्च भी मूड में आकर बड़ा बन सकता है। इसलिए जो जरूरी है, पहले उसी पर ध्यान दें। लेन देन में नरमी रखें, पर हिसाब साफ रखें। यही तरीका नुकसान की संभावना घटाएगा।
हेल्थ राशिफल
शरीर में गर्मी, चेहरे पर ताव या सिर के ऊपर दबाव जैसा महसूस हो सकता है। मंगल प्रधान लोगों में यह असर जल्दी दिखता है। काम के बीच दो मिनट रुककर गहरी सांस लेना मदद करेगा। तेज बोलने के बाद गला सूखे तो पानी बढ़ाएं। अगर भीतर चिड़चिड़ापन जमा हो, तो छोटी वॉक या हल्का घरेलू काम मन को नीचे उतार सकता है।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
एलर्ट्स: किसी की चुप्पी को चुनौती मत समझिए। बाजार या दुकान के काम में बहस से सौदा अटक सकता है। घर की बात को आदेश की तरह न रखें।
आज की सलाह: अपनी बात रखिए, लेकिन सामने वाले को जगह भी दीजिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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