मूलांक 9 अंकराशि 29 जुलाई: मंगल के कारण हिम्मत, साफ बात, काम पूरा करने की चाह रहेगी
Mulank 9: घर में किसी छोटे फैसले पर आपकी राय मानी जा सकती है, फिर भी नरमी बनाए रखें। अगर कोई अपना धीमे ढंग से बात कर रहा है, तो उसे बीच में काटना ठीक नहीं होगा। सम्मान से कही गई बात ज्यादा असर करेगी।
Mulank 9 Horoscope: दिन की रफ्तार तेज महसूस हो सकती है और यह चाल आपको सूट भी करेगी। अंक 9 पर मंगल का असर रहता है, इसलिए हिम्मत, साफ बात और काम पकड़कर पूरा करने की चाह बनी रहेगी। अगर पिछले कुछ दिनों से कुछ रुका हुआ था, तो अब उसे आगे बढ़ाने का मन मजबूत होगा। बीच में 29 जुलाई 2026 का मूलांक 2 माहौल को थोड़ा नरम बना रहा है, इसलिए लोगों से काम लेते समय सख्ती के साथ समझदारी भी रखनी होगी। भाग्यांक 1 भीतर से नेतृत्व की भावना बढ़ा रहा है। ऐसे में आप अपनी बात रख पाएंगे, पर हर जगह टकराव जरूरी नहीं है। जहां मेहनत बढ़ानी हो, वहां पूरा दम लगाइए। जहां सिर्फ प्रतिक्रिया देनी हो, वहां थोड़ा ठहरना बेहतर रहेगा।
मूलांक-9 लव राशिफल
रिश्तों में आपकी मौजूदगी मजबूत रहेगी, लेकिन यही ताकत कभी कभी भारी भी लग सकती है। पार्टनर या किसी करीबी को यह महसूस होना चाहिए कि आप सिर्फ अपनी बात नहीं, उनकी बात भी सुन रहे हैं। मंगल वाले लोग दिल से साफ होते हैं, पर बोलते समय सख्त लग सकते हैं।
मूलांक-9 करियर राशिफल
काम की डेडलाइन सामने हो तो आप सबसे आगे दिख सकते हैं। यही आपका मजबूत पक्ष रहेगा। मंगल सक्रियता देता है, इसलिए लंबा काम भी उठाने का साहस रहेगा। ऑफिस में किसी टास्क, प्रेजेंटेशन या टीम के अटके काम को आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है। मूलांक 2 के कारण आसपास के लोगों की जरूरतें भी बीच में आएंगी, इसलिए सिर्फ तेज चलना काफी नहीं होगा, तालमेल भी जरूरी रहेगा। भाग्यांक 1 आपको पहल करने का संकेत दे रहा है। स्टूडेंट्स के लिए कठिन विषय पर सीधा बैठकर मेहनत करने का समय है। बिजनेस में जवाब देने और फॉलो अप करने की गति बढ़ानी पड़ सकती है।
मूलांक-9 धन राशिफल
कमाई के मामले में मेहनत का भाव साफ रहेगा। पैसा तुरंत बहुत बदलता हुआ न दिखे, फिर भी काम बढ़ाने से आगे फायदा बनने की संभावना है। किसी जरूरी काम को पूरा करने के लिए थोड़ा अतिरिक्त खर्च हो सकता है। इसे बिना सोचे टालना ठीक नहीं, पर हर खर्च को उपयोग के हिसाब से देखें। मंगल जल्द परिणाम चाहता है, इसलिए किसी लेनदेन में केवल उत्साह पर नहीं, शर्तों पर भी नजर रखें। छोटे भुगतान, फीस या ऑफिस से जुड़े खर्च समय पर निपटा देना ठीक रहेगा।
मूलांक-9 हेल्थ राशिफल
ऊर्जा अच्छी रहेगी, पर शरीर को जरूरत से ज्यादा धक्का देने की आदत भारी पड़ सकती है। सिर, कंधे या बाजुओं में तनावट महसूस हो तो बीच बीच में हाथ और गर्दन ढीले करें। तेज चाल से थोड़ा चलना अच्छा रहेगा, लेकिन बिना वार्म अप के अचानक जोर लगाना ठीक नहीं। पानी कम पीने से चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। काम के बीच दो मिनट रुककर गहरी सांस लेना फायदेमंद रहेगा।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
एलर्ट्स: डेडलाइन के दबाव में लोगों की बात आधी न सुनें। हर बहस को अपनी जीत का सवाल न बनाएं। अधूरे कागज या आधी जानकारी पर आगे न बढ़ें।
आज की सलाह: ताकत को दिशा दें, तभी मेहनत सही नतीजा देगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र