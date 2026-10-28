मूलांक 9 राशिफल 28 अक्टूबर: पुराने मनमुटाव पर आज ना करें लंबी बहस
मूलांक 9 राशिफल 28 अक्टूबर 2026: मूलांक 9 को आज मंगल कई जगह शांत रहने के संकेत दे रहे हैं। खासकर रिश्ते और पैसों के मामले में। यहां पढ़ें आज का अंक राशिफल।
मंगल की तेज ऊर्जा आपको भीतर से खुला और निडर बना सकती है। मन पर सामान्य दिनों से कम रोक रहेगी, इसलिए बात कहने, नया कदम उठाने और लोगों से घुलने में सहजता महसूस हो सकती है। 28 अक्टूबर 2026 का मूलांक 1 इस पहल को और बढ़ाता है, जबकि भाग्यांक 3 मूड को हल्का और अभिव्यक्ति को आसान बनाता है। इसलिए दिन में एक ताजगी रहेगी, पर मंगल का दूसरा पक्ष भी याद रखें। जोश में सीमा भूलना आसान हो सकता है। किसी छोटी बात पर आप कहेंगे कि चलो देख लेंगे, और वही बाद में अतिरिक्त भागदौड़ बना सकती है। खुलापन अच्छा है, बस उसे दिशा भी चाहिए।
मूलांक 9 लव राशिफल
रिश्तों में आपका अंदाज सीधा और गर्मजोशी भरा रहेगा। दिल की बात कहने का मन करेगा और यह अच्छी बात है, क्योंकि कई उलझनें साफ शब्दों से हल्की हो सकती हैं। फिर भी मंगल के असर में कभी कभी आप सामने वाले की गति से तेज चल पड़ते हैं। अगर साथी, दोस्त या घर का कोई सदस्य उतना खुलकर जवाब न दे, तो उसे दबाव न मानें। हल्की बातचीत, थोड़ी हंसी और बिना हिसाब किताब वाली मौजूदगी ज्यादा काम करेगी। पुराने मनमुटाव पर लंबी बहस के बजाय साफ इरादा दिखाइए।
मूलांक 9 करियर राशिफल
कामकाज में आपकी चाल तेज रह सकती है। ऑफिस में अगर डेडलाइन सिर पर हो, तो आप अचानक बहुत एक्टिव होकर आधा दिन में कई काम निपटाने की कोशिश कर सकते हैं। यही जगह है जहां मंगल ताकत भी देता है और जल्दबाजी भी। मूलांक 1 आपको लीड लेने को उकसाएगा, जबकि भाग्यांक 3 मीटिंग, कॉल या प्रेजेंटेशन में आपकी बात को असरदार बना सकता है। स्टूडेंट्स के लिए भी ऊर्जा अच्छी है, खासकर जहां हिम्मत और फोकस चाहिए। बस काम शुरू करने से पहले क्रम तय कर लें। वरना आसान हिस्से पहले और जरूरी हिस्से बाद में छूट सकते हैं।
मूलांक 9 आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में मूड हल्का रहेगा, इसलिए छोटी छोटी खुशी पर खर्च करने का मन बन सकता है। यह खर्च बहुत बड़ा न भी हो, फिर भी बार बार निकलने पर असर दिखा सकता है। मंगल अक्सर तुरंत संतोष चाहता है, इसलिए किसी खरीद या भुगतान से पहले एक बार कुल रकम देख लेना बेहतर रहेगा। अगर काम से जुड़ा कोई खर्च सामने आए, तो पहले उसकी उपयोगिता समझें। लेनदेन में मौखिक बात पर टिकने के बजाय लिखित पुष्टि रखना समझदारी होगी।
मूलांक 9 हेल्थ राशिफल
शरीर में चुस्ती रहेगी, लेकिन यही चुस्ती बेचैनी भी बना सकती है। लंबे समय तक बैठे रहने पर पैर हिलाना, कुर्सी बदलना या बार बार उठना पड़ सकता है। अपने लिए दो छोटे ब्रेक तय करें और उनमें तेज चाल से कुछ मिनट चलें। माथे में गर्मी या चिड़चिड़ापन लगे, तो ठंडा पानी पीकर थोड़ी देर शांत बैठें। बहुत मसालेदार खाना कम रखें, इससे शरीर हल्का रहेगा।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
एलर्ट्स: आधे काम पूरे मानकर आगे न बढ़ें। डेडलाइन के दबाव में दूसरों की बात बीच में न काटें। हल्के मूड में जरूरी भुगतान टालना ठीक नहीं होगा।
आज की सलाह: जोश को दिशा दें, तभी दिन सही फायदा देगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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