मूलांक 9 अंक राशिफल 28 जुलाई:मंगल की ऊर्जा खर्च के लिए तुरंत हां करवा सकती, वैल्यू देखें
Mulank 9 Horoscope: नया विचार अच्छा है, पर उसे काम की शक्ल देने से पहले एक बार ठहरकर देखें कि वह सच में उपयोगी है या सिर्फ जोश पैदा कर रहा है। अलग नजरिया रखने वाले लोगों से बात करना फायदेमंद रह सकता है।
Mulank 9 Horoscope: रोज की एक जैसी चाल से मन थोड़ा ऊब सकता है और आप कुछ नया करने की तरफ खिंचेंगे। 28 जुलाई 2026 में मूलांक 1 की तेज पहल और भाग्यांक 9 की गहरी सक्रियता मिलकर आपको पुराने ढर्रे से बाहर सोचने के लिए उकसा सकती है। अंक 9 पर मंगल का असर रहता है, इसलिए ऊर्जा भी रहेगी और तुरंत कदम बढ़ाने का मन भी होगा। यही जगह संभलने की है।
मूलांक-9 लव
रिश्तों में आप वही बातें सुनना नहीं चाहेंगे जो पहले भी कई बार सुन चुके हैं। मन चाहता है कि कोई आपको समझे भी और नई सोच भी दे। अगर पार्टनर या किसी अपने से बात हो, तो केवल शिकायत रखने के बजाय यह भी बताइए कि आपको किस तरह का सहयोग चाहिए। मंगल की सीधी प्रकृति आपको खुलकर बोलने की ताकत देती है, लेकिन शब्द थोड़े नरम रखें। परिवार में किसी पुराने मतभेद को नए तरीके से देखने की कोशिश करें। एक ही मुद्दे पर अटके रहने से दूरी बढ़ सकती है।
मूलांक-9 करियर
काम और पढ़ाई में अलग सोच आपके लिए ताकत बन सकती है, खासकर जहां सब लोग एक ही तरीका दोहरा रहे हों। मीटिंग, प्रोजेक्ट या असाइनमेंट में आप कोई नया रास्ता सुझा सकते हैं, लेकिन पहले जरूरी कागज की जांच जरूर कर लें। नाम, तारीख, नंबर, अटैचमेंट या नियम जैसी छोटी बातें छूट गईं तो अच्छी सोच भी कमजोर पड़ सकती है। मूलांक 1 पहल कराएगा और भाग्यांक 9 आपको बड़ा परिणाम दिखाएगा, इसलिए केवल आइडिया देना काफी नहीं होगा। उसे साफ, पक्का और उपयोगी बनाना जरूरी रहेगा। बिजनेस में भी नया प्लान रखने से पहले शर्तें पढ़ लेना बेहतर रहेगा।
मूलांक-9 हेल्थ
पैसों के मामले में कुछ नया करने का मन बन सकता है। कोई अलग खरीद, नया टूल या काम से जुड़ा खर्च आकर्षित कर सकता है। यहां मंगल की ऊर्जा आपको तुरंत हां कहलवा सकती है, इसलिए पहले उपयोगिता देखना बेहतर रहेगा। अगर किसी भुगतान, फॉर्म या लेन देन से जुड़े कागज हों, तो उन्हें दोबारा जांच लें। छोटी गलती बाद में समय और पैसा दोनों खा सकती है। किसी जानकार से एक अलग नजरिया लेना आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है।
मूलांक-9 हेल्थ
ऊर्जा ज्यादा रहेगी, पर बिखर भी सकती है। जब मन एक साथ कई काम पकड़ना चाहे, तब पांच मिनट का छोटा ब्रेक लेकर अगला कदम लिख लें। इससे चिड़चिड़ापन कम होगा। शरीर में गर्मी, सिर भारी लगना या चेहरे पर तनाव महसूस हो तो ठंडे पानी से मुंह धोना और थोड़ी देर खुली जगह में रहना राहत दे सकता है। खाली बैठना मुश्किल लगे तो हल्की एक्टिविटी करें।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
एलर्ट्स: अधूरे कागज देखकर कोई सहमति आगे न बढ़ाएं। सिर्फ नया लगने पर किसी विचार को सही न मानें। बहस में अपनी बात साबित करने की जल्दी नुकसान कर सकती है।
आज की सलाह: नया सोचें, पर कागज और तथ्य मिलाकर ही कदम बढ़ाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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