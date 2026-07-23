मूलांक 9, अंकराशि 23 जुलाई: मंगल के कारण तुरंत कदम उठाने की आदत बैचेनी बढ़ा सकती
Mulank 9: आपकी सक्रियता सही दिशा में लगे तो अटका काम आगे बढ़ सकता है। बिना सोचे बोले गए शब्द या जल्द किया गया फैसला बाद में बोझ बन सकता है।
मंगल आपके अंक का स्वामी है, इसलिए जोश, हिम्मत और तुरंत कदम उठाने की आदत स्वाभाविक रहती है। यही गुण काम भी आते हैं, पर इसी से भीतर बेचैनी भी बढ़ सकती है। 23 जुलाई 2026 की दिन ऊर्जा में मूलांक 5 हलचल और तेजी बढ़ा रहा है, जबकि भाग्यांक 4 कहता है कि हर कदम सोचकर, क्रम से और ठोस आधार पर रखें। ऐसे में मन एक साथ कई बातें पकड़ना चाहेगा। यहीं संभलना जरूरी है। किसी बात का जवाब तुरंत देने से पहले दो पल रुकें।
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रिश्तों में आपका सीधा स्वभाव अच्छी बात है, लेकिन हर सच उसी समय बोलना जरूरी नहीं होता। मंगल की गर्म ऊर्जा आपको बात साफ करने की तरफ ले जाएगी, जबकि सामने वाला उतनी तेजी से जवाब न दे पाए। इसी फर्क से खींचतान बन सकती है। अगर पार्टनर, घर के लोग या कोई करीबी देर से प्रतिक्रिया दे, तो उसे लापरवाही मानने की जल्दी न करें। पहले उनकी बात पूरी सुनें। छोटी नाराजगी को बहस में बदलने के बजाय एक बार शांत स्वर में अपनी बात रखें। इससे भरोसा बना रहेगा और गलतफहमी कम होगी।
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कामकाज में आपकी गति अच्छी रहेगी, पर हर तेज काम सही हो, यह जरूरी नहीं। मूलांक 5 मीटिंग, मैसेज, कॉल और जल्दी जवाब की स्थिति बना सकता है। भाग्यांक 4 याद दिलाता है कि नियम, डेटा और सही प्रक्रिया पर पकड़ रखें। ऑफिस में किसी टास्क को फटाफट पूरा करने के चक्कर में जरूरी स्टेप छूट सकते हैं। बिजनेस वालों को भी जवाब देने से पहले शर्तें और समयसीमा साफ देखनी चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए यह दिन रिवीजन में उपयोगी है, खासकर वहां जहां गलती बार बार हो रही हो। मंगल आपको मेहनत देता है। बस गति से पहले दिशा तय करें, तभी असर मजबूत रहेगा।
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पैसों के मामले में तुरंत प्रतिक्रिया से बचना बेहतर रहेगा। कोई ऑनलाइन पेमेंट करते समय रकम, नाम और स्क्रीन पर दिख रही डिटेल दोबारा देख लें। जल्दबाजी में गलत अकाउंट या गलत अमाउंट जाने की आशंका बन सकती है। किसी ऑफर, लिंक या जल्द फैसला कराने वाली बात पर तुरंत भरोसा न करें। आय सामान्य रह सकती है, लेकिन छोटे छोटे खर्च मिलकर बजट बिगाड़ सकते हैं। अगर कोई भुगतान लंबित है, तो याद दिलाने का तरीका सधा हुआ रखें। दबाव बनाने से बात उलटी भी पड़ सकती है।
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भीतर की घबराहट शरीर को फालतू तनाव दे सकती है। सिर भारी लगना, जल्द थकान आना या बेचैन चाल चलना महसूस हो तो अपनी गति धीमी करें। काम के बीच दो बार गहरी सांस लेकर कंधों को ढीला छोड़ें। बहुत देर तक एक ही बात सोचते रहने से चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। हल्की स्ट्रेचिंग और थोड़ा खुला चलना आपको संतुलन देगा।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
एलर्ट्स: बिना पढ़े किसी मैसेज या लिंक पर पेमेंट न करें। आधी बात सुनकर प्रतिक्रिया न दें। एक साथ कई काम पकड़ने से गलती बढ़ सकती है।
आज की सलाह: पहले मन शांत करें, फिर ही अगला कदम तय करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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