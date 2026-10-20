मूलांक 9 राशिफल 20 अक्टूबर: ऊर्जा और हिम्मत से मिलेगी काम में बढ़त, रिश्तों में नरमी रखना भी जरूरी
20 अक्टूबर 2026 का दिन मूलांक 9 के जातकों के लिए कैसा रहेगा? जानिए लव, करियर, धन और सेहत का सटीक अंक राशिफल।
काम और घर की जिम्मेदारियां एक साथ सामने आ सकती हैं, लेकिन आपकी रफ्तार भी कम नहीं रहेगी। सुबह का रूटीन अगर ठीक से सेट कर लिया, जैसे उठते ही जरूरी कामों की छोटी लिस्ट बना ली, तो आधा दबाव वहीं कम हो जाएगा। 20 अक्टूबर 2026 का मूलांक 2 आपकी सख्ती को थोड़ा नरम कर रहा है, जबकि भाग्यांक 4 आपको क्रम और नियम की तरफ खींचेगा। मंगल के असर से ऊर्जा, हिम्मत और पहल तो भरपूर रहेगी, पर यही ताकत अगर जिद में बदल गई तो छोटी गलती भी बड़ी उलझन बना सकती है। जो काम पहले से लंबित हैं, उनमें बढ़त मिल सकती है। बस हर बात को अपनी ही गति से कराने की जिद कम रखें।
प्रेम और रिश्ते
घर के लोगों से बात करते समय आपका अंदाज सीधा रहेगा, जो अच्छी बात है, पर लहजा थोड़ा नरम रखना जरूरी होगा। मूलांक 2 की संवेदनशीलता के कारण सामने वाला आपकी बात का मतलब नहीं, उसका असर ज्यादा महसूस कर सकता है। अगर पार्टनर या परिवार किसी छोटी बात पर धीमे चल रहे हों, तो उसे लापरवाही न मानें। मंगल आपको तुरंत जवाब चाहता है, जबकि रिश्ते कई बार थोड़ा ठहराव मांगते हैं। किसी पुराने मनमुटाव को सुलझाने का मौका बन सकता है, बशर्ते आप सुनने का हिस्सा भी निभाएं। सुबह की हड़बड़ी का असर शाम की बातचीत पर न पड़ने दें।
शिक्षा और करियर
ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में तेज काम करने की क्षमता साफ दिखेगी। कई लोगों को लगेगा कि आप एक साथ बहुत कुछ संभाल सकते हैं, और काफी हद तक यह सही भी रहेगा। भाग्यांक 4 संकेत देता है कि केवल स्पीड नहीं, सही क्रम भी जरूरी है। इसलिए फाइल, नोट्स, मेल, असाइनमेंट या टास्क को बिना देखे आगे न बढ़ाएं। मंगल का स्वभाव आपको चुनौती लेने वाला बनाता है, इसलिए कठिन काम से पीछे नहीं हटेंगे। फिर भी मीटिंग, प्रेजेंटेशन या एग्जाम से जुड़ी बातों में अपनी बात काटकर न रखें। स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन में जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। जो पढ़ लिया है, उसे एक बार जांचना ज्यादा काम देगा।
धन और वित्त
कमाई से जुड़ी कोशिशों में गति रहेगी, लेकिन पैसों के फैसले में जोश से ज्यादा साफ दिमाग चाहिए। किसी सामान, सर्विस या काम को लेकर तुरंत हां करने से पहले एक बार डिटेल देख लें। मूलांक 2 के कारण मन किसी अपने की जरूरत पर जल्दी पिघल सकता है, और मंगल तुरंत मदद करना चाहेगा। मदद करें, पर रकम और तरीका साफ रखें। भाग्यांक 4 लिखित हिसाब की मांग करता है। छोटी रसीद, ऑनलाइन पेमेंट या बकाया एंट्री को हल्के में न लें।
स्वास्थ्य और कल्याण
शरीर में ताकत रहेगी, पर उसी अनुपात में चिड़चिड़ापन या भीतर की गर्मी भी बढ़ सकती है। सुबह खाली पेट बहुत तेज काम शुरू करने के बजाय थोड़ा पानी, हल्का स्ट्रेच और दो मिनट का ठहराव लें। इससे दिन की रफ्तार संतुलित रहेगी। सिर, कंधे या बाजुओं में कसाव महसूस हो तो बीच बीच में हाथ घुमाकर ढील दें। बहुत तेजी से काम करने पर थकान बाद में एक साथ महसूस हो सकती है।
मूलांक 9 के जातकों के लिए 20 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपनी असीम ऊर्जा और साहस का सही दिशा में प्रयोग करने का है। मंगल देव की कृपा से आपका पराक्रम और कार्यकुशलता शिखर पर रहेगी, लेकिन मूलांक 2 और भाग्यांक 4 का यह योग आपको हर निर्णय में संयम, सौम्यता और अनुशासन बनाए रखने का परामर्श देता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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