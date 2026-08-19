मूलांक 9 अंकराशि 19 अगस्त: आज मंगल की तेजी में तारीख, साइन या जरूरी पेज छूट सकता है
Mulank 9 Ankrashi: भीतर की बेचैनी को काम में लगाने से आत्मविश्वास बढ़ सकता है। अपनी प्राथमिकताएं साफ करने का यह उपयोगी समय है।
मन में पुरानी राहों को लेकर सवाल उठ सकते हैं। करियर, रहने की जगह या किसी बड़े रिश्ते से जुड़े अपने फैसलों को आप नए नजरिये से देखेंगे। मंगल का स्वभाव आपको बात की जड़ तक पहुंचने और साफ उत्तर पाने के लिए प्रेरित करेगा। 19 अगस्त 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 1 अपनी दिशा खुद तय करने की ऊर्जा दे रहा है। फिर भी किसी पुराने निर्णय को केवल एक कठिन अनुभव के आधार पर गलत न मानें। जो बातें बदल सकती हैं, उनकी सूची बनाएं। जो बीत चुका है, उससे सीख लें।
मूलांक 9 करियर राशिफल
किसी करीबी रिश्ते में आपकी अपेक्षाएं और जिम्मेदारियां मन पर भारी लग सकती हैं। पार्टनर से भविष्य या पुराने फैसले पर बात हो तो केवल अपनी नाराजगी न रखें। उनसे यह भी पूछें कि वे क्या सोचते हैं। मंगल आपको सीधा बोलने वाला बनाता है, इसलिए शब्द थोड़े तीखे हो सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य की जीवनशैली या चुनाव पर तुरंत राय देने के बजाय पहले पूरी बात समझें। रिश्तों में तालमेल तब बनेगा, जब आप सुनने को भी उतनी जगह देंगे।
मूलांक 9 करियर राशिफल
ऑफिस या पढ़ाई में अपनी चुनी हुई दिशा को लेकर मन में दोबारा विचार आ सकता है। यह कमजोरी नहीं, आगे की योजना सुधारने का मौका हो सकता है। मूलांक 1 और भाग्यांक 1 आपको पहल करके नया तरीका सुझाने की प्रेरणा देगा। काम भेजने, फॉर्म भरने या किसी आवेदन से पहले जरूरी कागज की जांच ध्यान से करें। मंगल की तेजी में तारीख, हस्ताक्षर या जरूरी पेज छूट सकता है। बिजनेस में पुरानी सेवा, ग्राहक वर्ग या काम की व्यवस्था पर सोचने से बेहतर विकल्प निकल सकता है। विद्यार्थियों को लक्ष्य बदलने से पहले अपनी तैयारी और रुचि का ईमानदार आकलन करना चाहिए।
मूलांक 9 धन राशिफल
पुराने बड़े खर्च या वित्तीय फैसलों को लेकर मन में सवाल आ सकते हैं। खुद को दोष देने के बजाय देखें कि अब क्या सुधारा जा सकता है। किसी चीज के लिए लंबी अवधि की प्रतिबद्धता बनाने से पहले उसकी शर्तें और अपनी जरूरत मिलाकर समझें। मंगल के प्रभाव में अचानक कोई बड़ा कदम उठाने का मन बन सकता है। रकम, समय और जिम्मेदारी का हिसाब कागज पर लिखना बेहतर रहेगा। आय बढ़ाने के विचार पर काम शुरू करने से पहले जरूरी संसाधन जांच लें।
मूलांक 9 हेल्थ राशिफल
अधिक सोचने और तेज रफ्तार में काम करने से सिर में भारीपन या आंखों में जलन महसूस हो सकती है। सुबह या शाम कुछ मिनट खुली हवा में धीमी चाल से चलें। शरीर में गर्मी बढ़े तो बहुत मसालेदार भोजन कम रखें और पानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेते रहें। मंगल की ऊर्जा को हल्की कसरत या घर के सक्रिय काम में लगाना राहत दे सकता है।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
एलर्ट्स: पुराने फैसले पर खुद को लगातार दोष न दें। जरूरी कागज में तारीख और हस्ताक्षर जांचें। बड़े वादे से पहले अपनी क्षमता समझें।
आज की सलाह: पुराने अनुभव से सीखकर अपनी अगली दिशा तय करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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