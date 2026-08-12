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आज का मूलांक 9 अंकराशि 2026: मूलांक 9 वालों के लिए कैसा रहेगा दिन, पढ़ें राशिफल

By Anita Baranwal
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9 lucky number numerology:खाना, खर्च, मौज या अपनी बात मनवाने का जोश थोड़ा ज्यादा हो सकता है। संतुलन रखेंगे तो दिन का आनंद भी मिलेगा और बाद में खीझ भी नहीं होगी।

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मूलांक 9 आज का अंक राशिफल 12 अगस्त 2026

माहौल हल्का और मिलनसार रहने की संभावना है, इसलिए आप लोगों के बीच ज्यादा सहज महसूस करेंगे। 12 अगस्त 2026 का मूलांक 3 और भाग्यांक 3 बातचीत, हंसी मजाक और सामाजिक सक्रियता को बढ़ा रहे हैं। आपके अंक का स्वामी मंगल है, इसलिए ऊर्जा भी रहेगी और किसी कार्यक्रम, मिलन या सांस्कृतिक माहौल में आगे बढ़कर हिस्सा लेने का मन बन सकता है। बस एक बात समझदारी की रहेगी। जो अच्छा लग रहा है, उसी में जरूरत से ज्यादा बह न जाएं।

मूलांक 9 लव राशिफल

रिश्तों में गर्मजोशी रहेगी, लेकिन आपका तेज अंदाज कभी कभी सामने वाले को भारी लग सकता है। 3 की दिन ऊर्जा दिल की बात कहने में मदद देगी, इसलिए पार्टनर या करीबी दोस्त से खुली बातचीत फायदेमंद रहेगी। खासकर किसी दोस्त से बातचीत में मजाक और सच के बीच की रेखा समझकर चलें। परिवार में किसी छोटे समारोह, मिलने जुलने या साथ बैठने का योग बन सकता है। प्यार में दिखावा करने से बेहतर रहेगा कि आप सीधी, साफ और सहज बात रखें। इससे भरोसा मजबूत होगा।

मूलांक 9 करियर

कामकाज में आपकी सक्रियता दिखेगी और लोग आपकी मौजूदगी नोटिस कर सकते हैं। मंगल आपको आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने की ताकत देता है, जबकि 3 की ऊर्जा प्रेजेंटेशन, मीटिंग, नेटवर्किंग और क्रिएटिव काम में सहारा दे सकती है। अगर आपका काम लोगों से जुड़ा है, तो बातचीत से रास्ता खुल सकता है। स्टूडेंट्स के लिए भी यह दिन ग्रुप डिस्कशन, मौखिक तैयारी, आर्ट, मीडिया या इवेंट से जुड़े कामों में मददगार रह सकता है। ध्यान बस इतना रखें कि उत्साह में मुख्य काम पीछे न छूटे। पहले जरूरी काम निपटाएं, फिर हल्की गतिविधियों में शामिल हों।

मूलांक 9 धन

पैसों के मामले में मूड खर्च करवाने वाला हो सकता है। किसी कार्यक्रम, खाने पीने, गिफ्ट या आउटिंग पर रकम अपेक्षा से थोड़ी ज्यादा जा सकती है। इसलिए पहले मन में एक छोटा बजट तय कर लें। मंगल की तुरंत प्रतिक्रिया और 3 की खुशमिजाज ऊर्जा मिलकर फटाफट हां करवा सकती है। अगर किसी दोस्त के साथ साझा खर्च हो, तो वहीं साफ बात कर लेना बेहतर रहेगा। इससे बाद में असहजता नहीं बनेगी। आराम पर खर्च करें, पर सीमा याद रखें।

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मूलांक 9 हेल्थ

शरीर में जोश रहेगा, पर यही जोश ज्यादा खाना, मीठा या तला हुआ लेने की तरफ भी ले जा सकता है। पेट भारी लगना, हल्की जलन या सुस्ती जैसी बात हो सकती है। बाहर का माहौल व्यस्त रहे तो बीच में सादा पानी लेते रहें। अगर बहुत देर बैठना हो, तो थोड़ी देर खड़े होकर कंधे और बाजू ढीले कर लें। इससे शरीर का ताप और बेचैनी दोनों संतुलित रहेंगे।

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शुभ अंक: 3

शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी

शुभ दिशा: दक्षिण

एलर्ट्स: सिर्फ माहौल देखकर हर निमंत्रण पर हां न कहें। मजाक में कही बात दोस्त को चुभ सकती है। स्वाद के चक्कर में जरूरत से ज्यादा न लें।

आज की सलाह: आनंद लीजिए, पर हर जगह अपनी सीमा याद रखें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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