मूलांक 9 राशिफल 9 अगस्त 2026: आज हिम्मत और जोश दिलाएगी सफलता, जिद से रहें दूर
मूलांक 9 राशिफल 9 अगस्त 2026: आज हिम्मत और जोश दिलाएगी सफलता, जिद से रहें दूर। लव, करियर, धन और स्वास्थ्य का पूरा राशिफल जानें। ऊर्जा को सही दिशा देने वाले जातक बेहतर नतीजे पाएंगे।
मूलांक 9 वाले जातकों के लिए 9 अगस्त 2026 का दिन हिम्मत और सक्रियता से भरा रहेगा। मन में अपनी बात को लेकर पूरा भरोसा रहेगा और यही भरोसा कुछ जगह सख्ती में बदल सकता है। आप क्या करना चाहते हैं यह साफ दिखेगा, लेकिन हर कोई उसी रफ्तार से नहीं चलेगा। मूलांक 9 और भाग्यांक 9 की दोहरी ऊर्जा मंगल के गुणों को और तेज कर रही है। हिम्मत सक्रियता और काम पकड़ने की ताकत भरपूर रहेगी। उसी के साथ गुस्सा हुक्म चलाने की आदत और तुरंत नतीजा चाहने का भाव भी बढ़ सकता है। ऊर्जा को सही दिशा मिले तो लंबित काम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं।
मूलांक 9 का लव राशिफल
रिश्तों में आज आपकी नीयत साफ रहेगी पर तरीका थोड़ा कड़ा पड़ सकता है। सामने वाला आपकी चिंता को दबाव की तरह भी ले सकता है। प्रेम संबंध में अपनी बात मनवाने के बजाय कारण समझाना बेहतर रहेगा। परिवार में कोई छोटा काम आपकी पसंद से ना हो, तो उसे मुद्दा ना बनाएं। मंगल आपको रक्षक बनाता है, लेकिन उसी जोश में आप दूसरों की जगह कम छोड़ते हैं। सुनने की थोड़ी जगह देंगे, तो तालमेल आसान रहेगा। नरमी दिखाना कमजोरी नहीं है। नरम और साफ संवाद से रिश्ते और मजबूत होंगे।
मूलांक 9 का करियर राशिफल
कामकाज में तेज पकड़ रहेगी। जो लोग लक्ष्य आधारित काम सेल्स मैनेजमेंट टेक्निकल या फील्ड से जुड़े हैं वे अधिक सक्रिय रह सकते हैं। पढ़ाई में भी कठिन हिस्से को सीधे पकड़ने का साहस मिलेगा। समस्या तब बनेगी, जब आप दूसरों की धीमी चाल से चिढ़ने लगें। नौ और नौ वाला दिन आपको आगे बढ़ाने वाला है, लेकिन टीमवर्क में टकराव भी बढ़ा सकता है। मीटिंग असाइनमेंट या बिजनेस चर्चा में आदेश देने के बजाय साफ बिंदु रखें। छात्र अपनी ऊर्जा को एक विषय या एक टेस्ट प्लान पर केंद्रित करें। तब प्रदर्शन मजबूत रह सकता है।
मूलांक 9 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में बड़ी उलझन नहीं दिखती पर छोटा खर्च बढ़ा हुआ महसूस हो सकता है। घर का कोई जरूरी सामान रसोई की चीज मरम्मत या रोजमर्रा की जरूरत पर रकम निकल सकती है। बात खर्च की नहीं अंदाज की है। जोश में आप छोटी रकम को महत्वहीन मान सकते हैं, जबकि वही मिलकर बजट बिगाड़ती है। मंगल वाली प्रकृति तुरंत खरीद की तरफ ले जाती है। इसलिए जरूरत समय और विकल्प देख लें। उधार मांगने या दिलाने में भी साफ शब्द रखें। संयम रखने वाले जातक आर्थिक संतुलन बनाए रखेंगे।
मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल
शरीर में ताकत अच्छी रह सकती है इसलिए बेचैनी भी ज्यादा महसूस हो सकती है। बैठे-बैठे पैर हिलाना जल्दी उठना या हर बात पर तन जाना संभव है। ऐसे में तेज ऊर्जा को निकालना जरूरी रहेगा। सीढ़ियां चढ़ना थोड़ी तेज चाल से चलना या छोटा घरेलू काम खुद करना अच्छा रहेगा। मसालेदार भोजन और बहस एक साथ हों तो शरीर और मन दोनों गरम पड़ सकते हैं। पानी थोड़ा-थोड़ा लेते रहें। नियमित हलचल और हल्का भोजन स्वास्थ्य को संतुलित रखेगा।
आज का दिन ताकत दिखाने से ज्यादा उसे सही काम में लगाने का है। जिद से दूर रहकर हिम्मत और जोश को सही दिशा देने वाले जातक सफलता पाएंगे।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
एलर्ट्स: अपनी सही बात को जिद में ना बदलें। घर के छोटे खर्च को हल्का समझकर टालें नहीं। किसी धीमे व्यक्ति पर अनावश्यक दबाव ना बनाएं।
आज की सलाह: ताकत दिखाने से ज्यादा जरूरी है उसे सही काम में लगाना।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र