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मूलांक 9 राशिफल 4 अगस्त 2026: जिद पड़ सकती है भारी, आज सोच-समझकर लें फैसले

By Anita Baranwal
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मूलांक 9 राशिफल 4 अगस्त 2026: आज के दिन किसी भी तरह का कोई जिद करने से बचें। छोटी-छोटी चीजों के लिए भी सोच-समझकर सही फैसला लें। मंगल की ऊर्जा से जोश हाई रहेगा। जानिए लव, करियर, धन और स्वास्थ्य का पूरा राशिफल।

Mulank 9 Rashifal 4 August 2026
मूलांक 9 राशिफल 4 अगस्त 2026

कभी कभी अपनी ही बात सबसे सही लगने लगती है, और इस समय आपके भीतर वैसा ही तेज मूड बन सकता है। 4 अगस्त 2026 का मूलांक 4 और भाग्यांक 4 इस तेज ऊर्जा को और सख्त ढांचे में डाल रहे हैं, इसलिए बात मनवाने की जिद बढ़ सकती है। अंक 9 पर मंगल का असर आपको हिम्मत देता है, पर उसी के साथ दबाव बनाने वाला रुख भी ला सकता है। ऐसे में हर जगह अपनी पकड़ दिखाने के बजाय थोड़ा अलग रहकर काम करना बेहतर रहेगा। जितना कम अनावश्यक उलझेंगे, उतना कम विवाद बनेगा। जरूरी बात साफ कहें, मगर हर मुद्दे को लड़ाई की तरह ना लें। अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाई तो अधूरे काम आगे बढ़ सकते हैं।

मूलांक 9 का लव राशिफल

रिश्तों में आपका लहजा थोड़ा भारी पड़ सकता है, भले इरादा गलत ना हो। सामने वाला आपकी चिंता को आदेश की तरह सुन सकता है। मंगल आपको सीधा बोलना सिखाता है, लेकिन अपनापन तभी टिकता है जब दूसरे को भी जगह मिले। साथी, परिवार या करीबी दोस्त से बात करते समय फैसला सुनाने के बजाय राय पूछें। अगर मन चिढ़ा हुआ हो तो तुरंत जवाब देने की जगह थोड़ा ठहरना ठीक रहेगा। कम बोलना इस समय दूरी नहीं, समझदारी बन सकता है। नरम शब्द कई अटकी बातों को सहज बना देंगे।

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मूलांक 9 का करियर राशिफल

कामकाज में आपकी गति तेज रहेगी और आप दूसरों की धीमी चाल से परेशान हो सकते हैं। यही जगह है जहां 4 का प्रभाव आपको अनुशासन का फायदा देगा। ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में किसी जरूरी कागज की जांच बहुत ध्यान से करें। साइन, तारीख, नंबर, अटैचमेंट या शर्तों की छोटी कमी बाद में रुकावट दे सकती है। छात्र किसी प्रोजेक्ट या नोट्स में जल्द निष्कर्ष पर ना पहुंचें। नौकरीपेशा लोग मीटिंग में अपनी बात रखें, पर हर सुझाव काटना जरूरी नहीं। मंगल की सक्रियता अगर सही दिशा में रही तो आप नेतृत्व दिखाएंगे। अगर वही ऊर्जा हावी हुई तो टीम में खिंचाव बन सकता है।

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मूलांक 9 का मनी राशिफल

पैसों के मामले में इस समय नियंत्रण अपने हाथ में रखने की इच्छा बढ़ सकती है। यह कुछ हद तक ठीक है, लेकिन साझा लेनदेन में अकेले फैसला करना उलझन दे सकता है। बिल, रसीद, पेमेंट स्क्रीनशॉट या बैंक एंट्री दोबारा देख लें। मूलांक 4 और भाग्यांक 4 लिखित स्पष्टता की मांग कर रहे हैं। कोई रकम देनी या लेनी हो तो बात साफ रखें। दिखावे या ताव में आकर खर्च बढ़ाने से बचना बेहतर रहेगा। छोटा लेकिन पक्का हिसाब आपको राहत देगा।

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मूलांक 9 का मनी राशिफल

शरीर में गर्मी, बेचैनी या सिर के पास भारीपन जैसा महसूस हो सकता है, खासकर जब मन भीतर ही भीतर खिंचा रहे। मंगल की ऊर्जा को निकालना जरूरी होगा। दस पंद्रह मिनट तेज चाल से चलना, सीढ़ियां लेना या हल्की फिजिकल एक्टिविटी आपको हल्का कर सकती है। बहुत देर तक बहस वाला माहौल भी थका सकता है। पानी थोड़ा बढ़ाएं और मसालेदार चीजें सीमित रखें।

शुभ अंक: 2

शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी

शुभ दिशा: दक्षिण

एलर्ट्स: अपनी बात मनवाने के चक्कर में सहयोगी दूर ना करें। जरूरी कागज बिना जांच आगे ना बढ़ाएं। साझा पैसों में एकतरफा फैसला भारी पड़ सकता है।

आज की सलाह: पहले जांच करें, फिर ही जोर से अपनी बात रखें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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