मूलांक 9 राशिफल 31 जुलाई 2026: आज आपकी बातों से बनेंगे काम, बस ये गलती ना करें
मूलांक 9 राशिफल 31 जुलाई 2026: आज आपकी बातों से काम बनेंगे, बस ये गलती ना करें। हल्के मूड में भी जरूरी बातें लिखकर पक्की करें तो सफलता मिलेगी। जानिए लव, करियर, धन और स्वास्थ्य का पूरा राशिफल।
मूलांक 9 वाले लोगों के लिए 31 जुलाई 2026 का दिन हल्का और खुला हुआ रहेगा। सुबह से मन हल्का लग सकता है और आप सामान्य दिनों से ज्यादा हंसकर बात करेंगे। अंक 9 का स्वामी मंगल है, इसलिए ऊर्जा और पहल तो रहेगी, पर इस बार उसमें थोड़ी सहजता भी जुड़ रही है। मूलांक 4 कहता है कि काम को ढांचे में रखें, जबकि भाग्यांक 3 बोलचाल और हल्केपन को बढ़ा रहा है। यही वजह है कि आप सख्त दिखने के बजाय ज्यादा मिलनसार लग सकते हैं। यह बदलाव अच्छा है, बस हर बात मजाक में ना टालें। जरूरी कागज की जांच करते समय खास ध्यान रखें।
मूलांक 9 का लव राशिफल
प्रेम और रिश्तों में आज आपका खुला अंदाज राहत दे सकता है। जो बात पहले भारी लगती थी, वह अब आसान शब्दों में निकल सकती है। मंगल आपको सीधा बनाता है, लेकिन भाग्यांक 3 के असर से इस समय आपकी बात में अपनापन भी रहेगा। प्रेम संबंध में हल्की छेड़छाड़ या दिलचस्प बातचीत से नजदीकी बढ़ सकती है। परिवार में किसी बात पर आपकी फुर्तीली प्रतिक्रिया सामने वाले को पहले मजाक लगे, फिर गंभीर भी लग सकती है। इसलिए जहां जरूरी हो, बात साफ शब्दों में पूरी करें। केवल इशारों पर भरोसा ना रखें। किसी अपने की बात बीच में हल्की समझकर छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। आज नरम और स्पष्ट संवाद से रिश्ते बेहतर होंगे।
मूलांक 9 का करियर राशिफल
कामकाज में आज आपकी सक्रियता साफ दिखेगी। मीटिंग, कॉल, प्रेजेंटेशन या क्लास चर्चा में आप सामान्य से ज्यादा तेज और हाजिरजवाब रह सकते हैं। यह छवि आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, बशर्ते तैयारी भी साथ हो। मूलांक 4 बता रहा है कि फाइल, डेटा, फॉर्म या किसी जरूरी कागज की जांच बिना छोड़े करें। भाग्यांक 3 आपकी बात मनवाने में मदद करेगा, पर मंगल की जल्द प्रतिक्रिया से छोटी चूक हो सकती है। नौकरी में भेजे जाने वाले मेल, रिपोर्ट या अटैचमेंट दोबारा देख लें। बिजनेस में ग्राहक से बातचीत आसान रहेगी, लेकिन रेट, मात्रा और शर्तें लिखित रूप में साफ रखना ज्यादा सही होगा। पढ़ाई में उत्तर छोटा नहीं, पूरा दें।
मूलांक 9 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में आज मन हल्का होने से आप खर्च को आसान समझ सकते हैं। छोटे-छोटे भुगतान, ऑनलाइन ऑर्डर या साझा खर्च में विवरण देखना जरूरी रहेगा। यदि कोई बिल, रसीद, फीस पर्ची या दस्तावेज जुड़ा हो, तो रकम और तारीख मिलान कर लें। मूलांक 4 की ऊर्जा यहां अनुशासन मांग रही है। भाग्यांक 3 आकर्षण बढ़ा सकता है, इसलिए केवल पसंद आ जाने पर पैसा निकालना ठीक नहीं होगा। आय का प्रवाह सामान्य रह सकता है, पर हिसाब लिखकर चलेंगे तो बाद की उलझन बचेगी। सोच-समझकर खर्च करें।
मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल
ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन शरीर की चाल मन से पीछे रह सकती है। तेज बोलना, जल्दी उठना-बैठना या लगातार एक्टिव रहना शाम तक थकान दे सकता है। मंगल का असर गर्मी बढ़ाता है, इसलिए पानी थोड़ा-थोड़ा लेते रहें। अगर सिर भारी लगे या चेहरा गरम महसूस हो, तो पांच मिनट शांत बैठें और लंबी सांस लें। सीढ़ियां, बाइक या तेज चाल में ध्यान भटकने ना दें। आज हल्का भोजन और थोड़ा आराम स्वास्थ्य को संतुलित रखेगा।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
एलर्ट्स: जरूरी कागज बिना जांचे आगे ना बढ़ाएं। मजाक में कही बात से गलत मतलब निकल सकता है। जल्दी में साइन या पेमेंट कन्फर्म ना करें।
आज की सलाह: हल्के मूड में भी हर जरूरी बात लिखकर पक्की करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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