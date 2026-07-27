मूलांक 9 राशिफल 27 जुलाई 2026: आज शांत रहना ही आपकी सबसे बड़ी जीत, गुस्सा में बिगड़ेगा बना-बनाया काम

मूलांक 9 राशिफल 27 जुलाई 2026: आज शांत रहना ही आपकी सबसे बड़ी जीत, गुस्सा में बिगड़ेगा बना-बनाया काम
मूलांक 9 राशिफल 27 जुलाई 2026: आज शांत रहना ही आपकी सबसे बड़ी जीत साबित होगा। गुस्सा में बना-बनाया काम बिगड़ सकता है। अपनी ऊर्जा बचाएं और सही समय का इंतजार करें। जानिए मूलांक 9 का लव, करियर, धन और स्वास्थ्य राशिफल।
27 जुलाई 2026 को मूलांक 9 वालों के लिए दिन थोड़ा तनाव भरा रह सकता है। मन पहले से तना हुआ हो तो छोटी बात भी बड़ी लग सकती है। आज के दिन अंक 9 की ऊर्जा आपकी मंगल की ऊर्जा को तेज कर रहा है, इसलिए जोश, हिम्मत और प्रतिक्रिया तीनों बढ़े हुए रह सकते हैं। भाग्यांक 8 याद दिलाएगा कि हर लड़ाई तुरंत लड़ना जरूरी नहीं। जिद और अकड़ से काम अटक सकता है। अपनी ताकत बचाकर रखें और सही मौके का इंतजार करें। शांत रहना आज कमजोरी नहीं बल्कि रणनीति है।
मूलांक 9 का लव राशिफल
घर में बातचीत के दौरान आपकी बात सही होने के बावजूद कहने का ढंग मामला बिगाड़ सकता है। परिवार की चर्चा में आखिरी शब्द बोलने की चाह टकराव बढ़ा सकती है। हर सच तुरंत बोल देना जरूरी नहीं है। अगर पार्टनर या किसी अपने की राय अलग हो, तो बीच में काटने के बजाय पूरी बात सुनें। थोड़ी चुप्पी फायदा दे सकती है। रिश्तों में सम्मान बचा रहेगा तो बात बाद में आसानी से सुलझेगी और शाम तक मन भी हल्का लगेगा।
मूलांक 9 का करियर राशिफल
काम की जगह पर आपकी सक्रियता दिखेगी, लेकिन जल्द प्रतिक्रिया देने की आदत चुनौती बन सकती है। मीटिंग या टीमवर्क में बात मनवाने की कोशिश बहुत सख्त हुई तो टकराव हो सकता है। नतीजे अनुशासन और सही टाइमिंग से मिलेंगे। हर मुद्दे पर तुरंत कूदने के बजाय जरूरी काम चुनें। स्टूडेंट्स एक सवाल में अटककर खुद को परेशान ना करें। थोड़ा रुककर दोबारा देखेंगे तो रास्ता साफ हो सकता है। दबाव बनाकर बात मनवाने से बेहतर है समय देखकर कदम उठाना।
मूलांक 9 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में अपनी शर्त पर अड़े रहना फिलहाल फायदे का सौदा नहीं लगेगा। लेनदेन या खरीद में सामने वाले की स्थिति भी समझें। तुरंत फैसला लेने के बजाय थोड़ा सोचें। अगर कोई खर्च टाला जा सकता है, तो रुकना बेहतर रहेगा। अपने पैसे की ताकत सही जगह लगाएं। इस समय बचाई गई रकम आगे ज्यादा काम आ सकती है। शांत दिमाग से लिया फैसला आर्थिक नुकसान से बचाएगा।
मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल
शरीर में गर्मी, बेचैनी या सिर के पास दबाव महसूस हो सकता है। यह संकेत है कि गति थोड़ी कम करें। दस मिनट बिना बहस या मोबाइल के शांत बैठना फायदेमंद रहेगा। सीढ़ियां, वाहन या तेज औजारों के पास अतिरिक्त सावधानी रखें। हल्की स्ट्रेचिंग और ठंडे पानी से चेहरा धोना भी राहत दे सकता है। शांत रहकर ऊर्जा बचाने से दिन बेहतर बीतेगा।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
एलर्ट्स: परिवार की बात को बहस में ना बदलें। अपनी जिद में छोटी गलती ना करें। सही मौका आए बिना ताकत खर्च ना करें।
आज की सलाह: चुप रहकर ताकत बचाइए, सही समय पर ही बोलिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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