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मूलांक 9 राशिफल 26 जुलाई 2026: जल्दबाजी में लिया फैसला पड़ सकता है भारी, संभलकर बढ़ाएं कदम

By Anita Baranwal
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मूलांक 9 राशिफल 26 जुलाई 2026: जल्दबाजी में लिया फैसला आज भारी पड़ सकता है, इसलिए संभलकर कदम बढ़ाएं। मन शांत रखकर सोचें तो दिन सकारात्मक रहेगा और गलतियों से बचाव होगा। जानिए मूलांक 9 का लव, करियर, धन और स्वास्थ्य राशिफल।

mulank 9 daily horoscope 26 july 2026
मूलांक 9 राशिफल 26 जुलाई 2026

26 जुलाई 2026 को मूलांक 9 वालों के लिए दिन जोश और गहराई दोनों का रहेगा। मंगल का असर तुरंत प्रतिक्रिया देने की तरफ ले जाता है, इसलिए छोटी बात भी भीतर हलचल पैदा कर सकती है। मूलांक 8 सख्ती और जिम्मेदारी मांगता है, जबकि भाग्यांक 7 सोच को और गहरा बनाता है। खुद को थोड़ा रोककर देखें कि मामला सच में बड़ा है या भावनाएं उसे बढ़ा रही हैं। संतुलन रखेंगे तो दिन संभल जाएगा। बिना वजह तकरार बढ़ाने से बचें।

मूलांक 9 का लव राशिफल

रिश्तों में अपनापन रहेगा, पर संवेदनशीलता भी ज्यादा रह सकती है। मन में कोई शिकायत हो तो उसे जमा ना करें, लेकिन बात कहने का तरीका नरम रखें। सीधा बोलना अच्छा है, पर हर सच तेज आवाज में कहना जरूरी नहीं। प्रेम संबंध में किसी मैसेज या व्यवहार को तुरंत गलत अर्थ देने से बचें। परिवार में कोई अपनी बात ढंग से ना कह पाए तो उसे समय दें। थोड़ा सहारा देंगे, तो बात जल्दी साफ हो सकती है। मन से सुनना आधी समस्या हल कर देगा।

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मूलांक 9 का करियर राशिफल

कामकाज में तेजी रहेगी, पर हर काम को लड़ाई की तरह लेने से थकान बढ़ सकती है। टारगेट या जिम्मेदारी को लेकर दबाव महसूस हो सकता है। मंगल की ऊर्जा मेहनत में लगाएं, बहस में नहीं। ग्राहक या सहयोगी की बात बीच में काटने के बजाय पूरी सुनें। इससे उलझन कम होगी। पढ़ाई में कठिन सवाल पर चिढ़ने से बेहतर है उसे हिस्सों में बांटकर देखना। शोर से हटकर सोचें तो सही चाल मिलेगी। अनुशासन बनाए रखें।

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मूलांक 9 का मनी राशिफल

पैसों को लेकर भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचें। खीझ या उत्साह में तुरंत खरीद लेने का मन हो सकता है, पर बाद में वही बात खल सकती है। लेन-देन में रकम और हिसाब साफ रखें। दुकान या ऑर्डर से जुड़ा भुगतान याददाश्त पर ना छोड़ें। ठंडे दिमाग से किया गया फैसला ज्यादा ठीक बैठेगा। छोटी बचत भी फिलहाल समझदारी मानी जाएगी। जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें।

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मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल

शरीर में गर्मी, बेचैनी या सिर के आसपास भारीपन महसूस हो सकता है, खासकर जब मन उत्तेजित हो। बहुत तेज बोलने या लगातार भागदौड़ के बाद थोड़ी देर शांत बैठना लाभ देगा। चेहरे और आंखों पर ठंडे पानी के छींटे राहत दे सकते हैं। चिड़चिड़ापन बढ़े, तो तुरंत जवाब देने के बजाय पांच मिनट अलग होकर सांस सामान्य करें। यही छोटा विराम आपका संतुलन बचाएगा।

आज जल्दबाजी में लिया फैसला भारी पड़ सकता है। संभलकर कदम बढ़ाएं और मन शांत करके आगे बढ़ें तो दिन सकारात्मक रहेगा।

शुभ अंक: 1

शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी

शुभ दिशा: दक्षिण

एलर्ट्स: बात को मन में बढ़ाकर ना देखें। बाजार या दुकान के काम में तुनककर जवाब ना दें। अधूरी जानकारी पर अपना निष्कर्ष ना बनाएं।

आज की सलाह: प्रतिक्रिया से पहले मन शांत करें, फिर ही अगला कदम उठाएं।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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