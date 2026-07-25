मूलांक 9 राशिफल 25 जुलाई 2026: आज सही प्लानिंग दिलाएगी बड़ी कामयाबी
मूलांक 9 राशिफल 25 जुलाई 2026: आज सही प्लानिंग दिलाएगी बड़ी कामयाबी। मंगल की ऊर्जा आपके साथ है, बस लक्ष्य साफ रखें और संतुलन बनाए रखें तो दिन सफल रहेगा। जानिए मूलांक 9 का लव, करियर, धन और स्वास्थ्य राशिफल।
25 जुलाई 2026 को मूलांक 9 वालों के लिए दिन ऊर्जा और हिम्मत का रहेगा। मंगल का असर आपको तेज और आगे बढ़ने वाला बनाता है। भीतर बड़े लक्ष्य की आग रहेगी लेकिन हर कदम उसी रफ्तार से नहीं चल पाएगा। अंक 7 की ऊर्जा सोच को गहरा बना रहा है और भाग्यांक 6 संतुलन की याद दिला रहा है। जो काम तुरंत नहीं बढ़ रहा वह बेकार नहीं है। पहले लक्ष्य साफ करें फिर उसी हिसाब से दिन सजाएं, तो बड़ी कामयाबी मिल सकती है।
मूलांक 9 का लव राशिफल
रिश्तों में आपका इरादा साफ रहेगा पर तरीका थोड़ा तेज पड़ सकता है। मन में हो सकता है कि अपनी बात अभी समझी जाए। यहीं थोड़ा ठहरना बेहतर रहेगा। हर रिश्ता आदेश से नहीं भरोसे से चलता है। अगर घर या प्रेम संबंध में कोई बात अटकी है, तो उसे नतीजे की जल्दी में न दबाएं। सामने वाले की असली भावना बेहतर समझ सकते हैं। बात कम समझ ज्यादा काम आएगी। नरमी बनाए रखेंगे तो रिश्ते मजबूत होंगे।
मूलांक 9 का करियर राशिफल
कामकाज में आपका मन बड़े नतीजों पर रहेगा लेकिन दिन छोटे और जरूरी काम पूरे कराने वाला है। जिम्मेदारियां ज्यादा और असली प्रगति धीमी लग सकती है। बिना स्पष्ट लक्ष्य के भागदौड़ थकाएगी। पहले तय करें कि इस समय सबसे जरूरी क्या है। गहराई से सोचकर काम पकड़ें। रिसर्च और सही जानकारी में मदद मिलेगी। टीम या क्लाइंट के साथ व्यवहार नरम रखें। जल्द नतीजे के बजाय साफ प्लान पर जोर दें तो सफलता पक्की होगी।
मूलांक 9 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में मन कुछ बड़ा करने का हो सकता है, खासकर जब लगे कि अब आगे बढ़ना चाहिए। फिर भी यह दिन रकम से ज्यादा दिशा तय करने का है। कोई खर्च या आर्थिक प्लान सिर्फ उत्साह में ना बनाएं। जोश के साथ हिसाब भी चाहिए। अगर एक से ज्यादा वित्तीय प्राथमिकताएं हैं, तो उन्हें अलग-अलग लिखना बेहतर रहेगा। जरूरत और इच्छा का फर्क समझकर कदम उठाएं। सही प्लानिंग से आर्थिक फायदा रहेगा।
मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल
शरीर में ऊर्जा रहेगी पर बेचैनी भी साथ चल सकती है। सुबह से ही जल्दी-जल्दी काम करने पर सिर गर्म और चाल तेज हो सकती है। दिन में दो बार तीन मिनट गहरी सांस लेकर रुकना उपयोगी रहेगा। सीढ़ियां चढ़ते-उतरते समय गति संभालें। हल्का शारीरिक काम या छोटी वॉक मन को भी सेट कर सकती है। आराम और संयम रखने से दिन स्वस्थ और उत्पादक बीतेगा।
आज सही प्लानिंग ही बड़ी कामयाबी दिलाएगी। लक्ष्य साफ रखें और संतुलन बनाए रखें, तो दिन सकारात्मक रहेगा।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
एलर्ट्स: सुबह की हड़बड़ी में जरूरी चीजें भूल सकते हैं। अधूरे प्लान पर बड़ा वादा न करें। जिम्मेदारियों से चिढ़कर लहजा कठोर ना बनाएं।
आज की सलाह: बड़े लक्ष्य से पहले छोटे कदम साफ कीजिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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