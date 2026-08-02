मूलांक 9 राशिफल 2 अगस्त 2026: आज नए मौके आएंगे सामने, मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी

मूलांक 9 राशिफल 2 अगस्त 2026: आज नए मौके आएंगे सामने और मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। जानिए लव, करियर, धन और स्वास्थ्य का पूरा राशिफल। मंगल की ऊर्जा से हिम्मत बढ़ेगी, लेकिन ठहराव रखना जरूरी है।

2 अगस्त 2026 का दिन मूलांक 9 वालों के लिए हिम्मत और नई शुरुआत का दिन है। आपके भीतर काम पकड़ने की ताकत साफ दिख सकती है। जो बात दूसरे लोग टालते हैं, उसे आप सीधे हाथ में लेने का मन बना सकते हैं। मंगल का असर आपको तेजी और आगे बढ़ने की चाह देता है। इसलिए नया काम नई जिम्मेदारी या किसी अटके मामले को आगे बढ़ाने की सोच बन सकती है। फर्क बस इतना रखें कि जोश के साथ तरीका भी साफ रहे। मूलांक 2 और भाग्यांक 2 दिन को थोड़ा नरम बना रहे हैं, इसलिए केवल ताकत नहीं लोगों की भावना समझकर चलना भी जरूरी रहेगा।

मूलांक 9 का लव राशिफल आज रिश्तों में आपका सीधा और मजबूत अंदाज दिखेगा। अगर मन की बात कहनी है, तो कह दें पर शब्द थोड़े नरम रखें। मंगल आपको साफ बोलना सिखाता है मगर सामने वाला हर बात उसी ताकत से नहीं ले पाता। किसी अपने को आपकी पहल अच्छी लग सकती है खासकर जब कोई बात कई दिनों से अटकी हो। जो लोग प्रेम संबंध में हैं वे हर छोटी बात का फैसला अकेले ना करें। घर में भी अपनी तरफ से जिम्मेदारी उठाना अच्छा रहेगा लेकिन दूसरों की राय सुनने से तालमेल बेहतर बनेगा। आज नरम लहजे में बात रखने से रिश्ते और मजबूत होंगे। सिंगल लोग भी किसी सकारात्मक मुलाकात का लाभ उठा सकते हैं।

मूलांक 9 का करियर राशिफल कामकाज में आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रह सकता है। ऑफिस में नया टास्क तेज निर्णय या मुश्किल फाइल उठाने का मन बन सकता है। यह ऊर्जा फायदेमंद है, क्योंकि मंगल आपको रुककर देखने से ज्यादा करके दिखाने की तरफ ले जाता है। फिर भी टीमवर्क वाले काम में अकेले सब कुछ संभालने की आदत भारी पड़ सकती है। दुकान सेल्स या बाजार से जुड़े लोग ग्राहकों से बात करते समय तेज रुख ना रखें। आपकी एक्टिवनेस अच्छी छाप छोड़ेगी अगर उसके साथ व्यवहार भी संतुलित रहे। पढ़ाई करने वालों को कठिन विषय पहले उठाना बेहतर रहेगा। मूलांक 2 और भाग्यांक 2 लोगों से तालमेल बनवाते हैं इसलिए मदद लेना कमजोरी नहीं होगी। आज नए मौके सामने आ सकते हैं बस ठहराव के साथ आगे बढ़ें।

मूलांक 9 का मनी राशिफल कमाई से जुड़ी पहल करने का मन रहेगा। कोई नया काम अतिरिक्त ऑर्डर या बिक्री बढ़ाने की कोशिश सूझ सकती है। यह सोच उपयोगी हो सकती है, लेकिन रकम के मामले में केवल जोश पर ना चलें। दुकान या बाजार के काम में रेट मात्रा और बकाया साफ रखें। तेजी में दिया गया भरोसा बाद में दबाव बना सकता है। छोटे लेनदेन भी लिखकर रखना ठीक रहेगा। दिन की 2 वाली ऊर्जा बताती है कि पैसों में सहयोग से लाभ हो सकता है पर हिसाब अलग साफ रहे। आज भावनाओं में बहकर बड़ा फैसला लेने से बचें। सोच-समझकर कदम बढ़ाने से आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी।

मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल शरीर में ऊर्जा अच्छी रहेगी पर उसी के साथ भीतर गर्मी भी बढ़ सकती है। इससे सिर भारी होना कंधों में कसाव या बेचैनी जैसा लग सकता है। बहुत देर तक एक ही रफ्तार में काम करने की बजाय बीच में दो बार रुककर पानी पिएं। अगर चिढ़ बढ़ती महसूस हो तो पांच मिनट खुली हवा में चल लें। इससे मंगल की तेज ऊर्जा संतुलित रहेगी और काम की पकड़ भी बनी रहेगी। हल्का भोजन करें और नियमित रूप से पानी पिएं। आज शरीर को राहत देने के छोटे-छोटे ब्रेक जरूर लें। ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल करने से दिन भर ताजगी बनी रहेगी।

शुभ अंक: 2

शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी

शुभ दिशा: दक्षिण

एलर्ट्स: बाजार या दुकान में बिना पक्का हिसाब बात आगे ना बढ़ाएं। किसी की धीमी चाल को कमजोरी समझने की भूल ना करें। अधूरा सुनकर तुरंत जवाब देना उलझन बढ़ा सकता है।