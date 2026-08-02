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मूलांक 9 राशिफल 2 अगस्त 2026: आज नए मौके आएंगे सामने, मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी

By Anita Baranwal
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मूलांक 9 राशिफल 2 अगस्त 2026: आज नए मौके आएंगे सामने और मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। जानिए लव, करियर, धन और स्वास्थ्य का पूरा राशिफल। मंगल की ऊर्जा से हिम्मत बढ़ेगी, लेकिन ठहराव रखना जरूरी है।

mulank 9 daily horoscope 2 august 2026
मूलांक 9 राशिफल 2 अगस्त 2026

2 अगस्त 2026 का दिन मूलांक 9 वालों के लिए हिम्मत और नई शुरुआत का दिन है। आपके भीतर काम पकड़ने की ताकत साफ दिख सकती है। जो बात दूसरे लोग टालते हैं, उसे आप सीधे हाथ में लेने का मन बना सकते हैं। मंगल का असर आपको तेजी और आगे बढ़ने की चाह देता है। इसलिए नया काम नई जिम्मेदारी या किसी अटके मामले को आगे बढ़ाने की सोच बन सकती है। फर्क बस इतना रखें कि जोश के साथ तरीका भी साफ रहे। मूलांक 2 और भाग्यांक 2 दिन को थोड़ा नरम बना रहे हैं, इसलिए केवल ताकत नहीं लोगों की भावना समझकर चलना भी जरूरी रहेगा।

मूलांक 9 का लव राशिफल

आज रिश्तों में आपका सीधा और मजबूत अंदाज दिखेगा। अगर मन की बात कहनी है, तो कह दें पर शब्द थोड़े नरम रखें। मंगल आपको साफ बोलना सिखाता है मगर सामने वाला हर बात उसी ताकत से नहीं ले पाता। किसी अपने को आपकी पहल अच्छी लग सकती है खासकर जब कोई बात कई दिनों से अटकी हो। जो लोग प्रेम संबंध में हैं वे हर छोटी बात का फैसला अकेले ना करें। घर में भी अपनी तरफ से जिम्मेदारी उठाना अच्छा रहेगा लेकिन दूसरों की राय सुनने से तालमेल बेहतर बनेगा। आज नरम लहजे में बात रखने से रिश्ते और मजबूत होंगे। सिंगल लोग भी किसी सकारात्मक मुलाकात का लाभ उठा सकते हैं।

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मूलांक 9 का करियर राशिफल

कामकाज में आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रह सकता है। ऑफिस में नया टास्क तेज निर्णय या मुश्किल फाइल उठाने का मन बन सकता है। यह ऊर्जा फायदेमंद है, क्योंकि मंगल आपको रुककर देखने से ज्यादा करके दिखाने की तरफ ले जाता है। फिर भी टीमवर्क वाले काम में अकेले सब कुछ संभालने की आदत भारी पड़ सकती है। दुकान सेल्स या बाजार से जुड़े लोग ग्राहकों से बात करते समय तेज रुख ना रखें। आपकी एक्टिवनेस अच्छी छाप छोड़ेगी अगर उसके साथ व्यवहार भी संतुलित रहे। पढ़ाई करने वालों को कठिन विषय पहले उठाना बेहतर रहेगा। मूलांक 2 और भाग्यांक 2 लोगों से तालमेल बनवाते हैं इसलिए मदद लेना कमजोरी नहीं होगी। आज नए मौके सामने आ सकते हैं बस ठहराव के साथ आगे बढ़ें।

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मूलांक 9 का मनी राशिफल

कमाई से जुड़ी पहल करने का मन रहेगा। कोई नया काम अतिरिक्त ऑर्डर या बिक्री बढ़ाने की कोशिश सूझ सकती है। यह सोच उपयोगी हो सकती है, लेकिन रकम के मामले में केवल जोश पर ना चलें। दुकान या बाजार के काम में रेट मात्रा और बकाया साफ रखें। तेजी में दिया गया भरोसा बाद में दबाव बना सकता है। छोटे लेनदेन भी लिखकर रखना ठीक रहेगा। दिन की 2 वाली ऊर्जा बताती है कि पैसों में सहयोग से लाभ हो सकता है पर हिसाब अलग साफ रहे। आज भावनाओं में बहकर बड़ा फैसला लेने से बचें। सोच-समझकर कदम बढ़ाने से आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी।

मूलांक 7 राशिफल 2 अगस्त 2026: आज मन की बात सुनें, हर कदम सोच-समझकर उठाएं

मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल

शरीर में ऊर्जा अच्छी रहेगी पर उसी के साथ भीतर गर्मी भी बढ़ सकती है। इससे सिर भारी होना कंधों में कसाव या बेचैनी जैसा लग सकता है। बहुत देर तक एक ही रफ्तार में काम करने की बजाय बीच में दो बार रुककर पानी पिएं। अगर चिढ़ बढ़ती महसूस हो तो पांच मिनट खुली हवा में चल लें। इससे मंगल की तेज ऊर्जा संतुलित रहेगी और काम की पकड़ भी बनी रहेगी। हल्का भोजन करें और नियमित रूप से पानी पिएं। आज शरीर को राहत देने के छोटे-छोटे ब्रेक जरूर लें। ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल करने से दिन भर ताजगी बनी रहेगी।

शुभ अंक: 2

शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी

शुभ दिशा: दक्षिण

एलर्ट्स: बाजार या दुकान में बिना पक्का हिसाब बात आगे ना बढ़ाएं। किसी की धीमी चाल को कमजोरी समझने की भूल ना करें। अधूरा सुनकर तुरंत जवाब देना उलझन बढ़ा सकता है।

आज की सलाह: ताकत दिखाइए, पर हर कदम में थोड़ा ठहराव भी रखिए।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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