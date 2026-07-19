मूलांक 9 राशिफल 19 जुलाई 2026: मंगल बढ़ाएगा आज जोश और आत्मविश्वास, लेकिन जिद से हो सकता है नुकसान
मूलांक 9 राशिफल 19 जुलाई 2026: मंगल आज जोश और आत्मविश्वास बढ़ाएगा, लेकिन जिद से नुकसान हो सकता है। जानिए लव, करियर, धन और स्वास्थ्य का पूरा राशिफल। साफ इरादे के साथ नरम व्यवहार रखें, तो दिन सफलता से भरा रहेगा।
19 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 9 वालों के लिए जोश और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। मंगल की ऊर्जा आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देगी, लेकिन इस जोश को संतुलित रखना बहुत जरूरी है। अगर जिद ज्यादा बढ़ गई तो छोटी-छोटी बातें भी बड़ी परेशानी बन सकती हैं। आज साहस के साथ नरमी का मेल बनाए रखें तो दिन आपके पक्ष में रहेगा।
मूलांक 9 का लव राशिफल
आज प्रेम और रिश्तों में आपका जोश अच्छा रहेगा, लेकिन अपनी बात रखते समय नरमी बरतनी होगी। अगर पार्टनर या परिवार के किसी सदस्य से कोई पुरानी बात मन में खटक रही है, तो उसे साफ शब्दों में कहें, लेकिन स्वर में कड़वाहट ना आने दें। सिंगल लोग किसी अच्छे व्यक्ति से जुड़ सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। परिवार में बच्चों या बड़े बुजुर्गों से बात करते समय उनकी राय का भी सम्मान करें। आज जिद की बजाय समझदारी से काम लेंगे तो रिश्तों में प्यार और गर्माहट बढ़ेगी।
मूलांक 9 का करियर राशिफल
करियर में आज आपका आत्मविश्वास चमकेगा। नई जिम्मेदारी, नया प्रोजेक्ट या रुका हुआ काम उठाने का मन बनेगा। मंगल की ऊर्जा आपको पहल करने की ताकत देगी, जिससे कई अटके काम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन टीम या सहकर्मियों के साथ काम करते समय अपनी जिद को काबू में रखें। छात्रों को भी पढ़ाई में तेजी आएगी, लेकिन एकाग्रता बनाए रखना जरूरी रहेगा। आज साहस के साथ सही योजना बनाकर काम करेंगे तो करियर में अच्छी प्रगति का मौका मिलेगा।
मूलांक 9 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में आज जोश में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। मंगल आपको नई योजनाओं की ओर ले जा सकता है, लेकिन जल्दबाजी में निवेश या खर्च ना करें। पुराना बकाया या लंबित भुगतान हो तो उसे निपटाने का प्रयास करें। छोटे-छोटे खर्चों पर भी नजर रखें। आज की कमाई सामान्य रहेगी, लेकिन जिद या भावुकता में खर्च करने से बचें तो आर्थिक स्थिति संभली रहेगी। सोच-समझकर फैसला लेंगे तो फायदा होगा।
मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल
आज मंगल की तेज ऊर्जा शरीर में गर्मी या बेचैनी के रूप में दिख सकती है। ज्यादा जोश में काम करते समय हाथों या पैरों में चोट लगने की आशंका रह सकती है। गर्दन, कंधे या सिर में तनाव महसूस हो सकता है। हल्का भोजन करें, ज्यादा तला-भुना या मीठा कम लें। बीच-बीच में कुछ मिनट शांत बैठकर गहरी सांस लें। आज शरीर को आराम देने और जिद को काबू में रखने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
एलर्ट्स: अपनी जिद को अंतिम सच मत मानिए। बच्चों की पढ़ाई पर बहुत सख्त लहजा उलटा असर दे सकता है। नया काम उठाते समय पुराना अधूरा काम ना छोड़ें।
आज की सलाह: हिम्मत दिखाइए, पर हर कदम में थोड़ी नरमी रखिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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