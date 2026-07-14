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मूलांक 9 राशिफल 14 जुलाई 2026: आज गुस्से पर रखना होगा कंट्रोल, वरना बिगड़ सकते हैं रिश्ते

By Anita Baranwal
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Mulank 9 Rashifal 14 July 2026: आज गुस्से पर लगाम रखें, वरना रिश्ते बिगड़ सकते हैं। मंगल की ऊर्जा से करियर में तेजी आएगी, लेकिन प्यार और परिवार में सावधानी जरूरी। जानिए आज का पूरा अंक ज्योतिष, शुभ उपाय और सलाह।

मूलांक 9 राशिफल 14 जुलाई 2026: आज गुस्से पर रखना होगा कंट्रोल, वरना बिगड़ सकते हैं रिश्ते

14 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 9 वालों के लिए संयम और समझदारी का दिन है। मंगल की तेज ऊर्जा आपको सक्रिय रखेगी, लेकिन केतु की वजह से छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा जल्दी आ सकता है। यदि आप अपनी बात मनवाने के चक्कर में तुनक गए, तो रिश्तों में खिंचाव बढ़ सकता है। आज हर जवाब तुरंत देने की बजाय थोड़ा रुककर सोचना बेहतर रहेगा।

मूलांक 9 का लव राशिफल

आज प्रेम और रिश्तों में गुस्से पर नियंत्रण रखना सबसे जरूरी होगा। अगर पार्टनर या परिवार की कोई बात आपको चुभ गई, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय शांत होकर सोचें। छोटी-छोटी बातों को बड़ा रूप देने से रिश्ते में दूरी बढ़ सकती है। जीवनसाथी के साथ बात करते समय सिर्फ अपनी बात नहीं, उनकी भावना भी समझने की कोशिश करें। सिंगल लोगों को नया परिचय अच्छा लग सकता है, लेकिन पहले व्यक्ति को अच्छे से जान लें। आज नरम स्वभाव और धैर्य रखने से रिश्ते मजबूत होंगे, जबकि गुस्से में की गई बातें बाद में पछतावा करा सकती हैं।

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मूलांक 9 का करियर राशिफल

करियर में आज आपकी ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन टीम या सहकर्मियों के साथ टकराव की स्थिति बन सकती है। जहां आप तेजी से काम करना चाहते हैं, वहां दूसरे लोग धीमे चल रहे होंगे, जिससे चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। मीटिंग या चर्चा में अपनी बात साफ रखें, लेकिन दूसरों को बीच में काटने या तुनक कर बोलने से बचें। बिजनेस करने वालों को सौदेबाजी में धैर्य रखना होगा। छात्रों को भी ग्रुप प्रोजेक्ट में अपनी राय देते समय संतुलन बनाए रखना चाहिए। आज सही समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल करने से करियर में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

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मूलांक 9 का मनी राशिफल

पैसों के मामले में आज छोटे-छोटे खर्च पर नजर रखें। घरेलू जरूरतों या बच्चों से जुड़े खर्च पर राय अलग-अलग हो सकती है, जिससे बहस की स्थिति बन सकती है। मंगल की वजह से तुरंत फैसला लेने की इच्छा होगी, लेकिन हर खर्च सोच-समझकर करें। किसी भी साझा निवेश या पेमेंट से पहले पूरी डिटेल जांच लें। भावुक होकर अनावश्यक खर्च करने से बचें। आज हिसाब-किताब साफ रखने और अनियोजित खर्च पर लगाम लगाने से आर्थिक स्थिति संभली रहेगी।

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मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल

आज गुस्सा या चिड़चिड़ापन शरीर पर असर डाल सकता है। सिर में भारीपन, गर्दन या कंधों में जकड़न महसूस हो सकती है। तेज बोलने या बहस के बाद खुद को कुछ मिनट शांत बैठने का समय दें। हल्का भोजन लें, ज्यादा पानी पिएं और थोड़ी देर खुली हवा में टहलें। मन की उथल-पुथल को दबाकर न रखें, बल्कि शांत तरीके से व्यक्त करें। आज संतुलित दिनचर्या और धैर्य रखने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

शुभ अंक: 3

शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी

शुभ दिशा: दक्षिण

एलर्ट्स: घर के छोटे खर्च पर तुनक कर बात ना बिगाड़ें। अपनी बात मनवाने के लिए आवाज ऊंची ना करें। अधूरी बात सुनकर किसी रिश्ते पर फैसला ना बनाएं।

आज की सलाह: हर जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं, समय को भी काम करने दें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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