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मूलांक 9 राशिफल 14 अगस्त 2026: आज आपकी राय बनेगी खास, बस जल्दबाजी से बचें

By Anita Baranwal
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14 अगस्त 2026 को मूलांक 9 वालों की राय खास बनेगी। जल्दबाजी से बचें और समझदारी से बात रखें। रिश्तों, काम, धन और स्वास्थ्य का पूरा राशिफल पढ़ें और सही फैसला लें।

mulank 9 daily horoscope 14 august 2026
मूलांक 9 राशिफल 14 अगस्त 2026

अंक 9 वाले लोग यानी 9, 18 या 27 तारीख को जन्मे जातकों के लिए 14 अगस्त 2026 का दिन अपनी राय रखने का अच्छा अवसर लेकर आया है। बदलते घटनाक्रम के बीच आपकी बात महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। मन में जो बात लंबे समय से चल रही थी, उसे साफ तरीके से रखने का मौका मिलेगा। मंगल का प्रभाव आपको हिम्मत और सक्रियता देता है इसलिए आप व्यस्त माहौल में भी पीछे नहीं हटना चाहेंगे। फिर भी हर मुद्दे पर तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। मूलांक 5 और भाग्यांक 5 बातचीत तथा नए विचारों को बढ़ा रहे हैं। अपनी ऊर्जा को सही काम में लगाएं।

मूलांक 9 का लव राशिफल

रिश्तों में खुलकर बात करने की जरूरत महसूस हो सकती है। पार्टनर आपकी स्पष्टता को पसंद करेंगे बशर्ते आपकी बात में अपनापन बना रहे। मंगल के कारण मन की बात जल्दी कह देने की आदत किसी छोटे विषय को बड़ा बना सकती है। परिवार में किसी योजना या जिम्मेदारी पर अलग राय सामने आ सकती है। अपनी पसंद बताइए, लेकिन दूसरे की जरूरत भी सुनिए। पुराने मतभेद को बहस में बदलने के बजाय समाधान पर बात करना बेहतर रहेगा। समझदारी से बात रखने से रिश्ते मजबूत होंगे और गलतफहमी कम होगी।

मूलांक 9 का करियर राशिफल

ऑफिस में काम की डेडलाइन पास होने पर माहौल तेज रह सकता है। रिपोर्ट भेजने से पहले आंकड़े नाम और जरूरी जानकारी जांचना जरूरी है। मंगल आपको चुनौती लेने का साहस देगा, लेकिन अधूरी जानकारी के साथ जवाब देना मुश्किल बढ़ा सकता है। मीटिंग में आपके विचार सुने जा सकते हैं, इसलिए उन्हें छोटे और साफ बिंदुओं में रखें। विद्यार्थियों को समूह चर्चा या प्रस्तुति से लाभ मिल सकता है। बिजनेस में ग्राहक या टीम के सुझावों को सुनकर काम की दिशा बदलना उपयोगी रहेगा। सही तैयारी से आपकी राय का वजन बढ़ेगा।

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मूलांक 9 का मनी राशिफल

तेज दिनचर्या में छोटे भुगतान या जरूरी खर्च नजर से छूट सकते हैं। किसी सेवा सामान या काम के बदले रकम तय करते समय शर्तें स्पष्ट कर लें। मंगल की उत्सुकता आपको तुरंत नई चीज लेने की ओर खींच सकती है, इसलिए पहले उसकी उपयोगिता जांचें। आय बढ़ाने से जुड़ा कोई विचार सामने आए, तो उसके समय मेहनत और जोखिम को समझना जरूरी होगा। उधार या साझा लेन-देन में केवल मौखिक भरोसे पर बात ना छोड़ें। सावधानी से लिया गया फैसला आर्थिक स्थिति को सुरक्षित रखेगा।

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मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल

भागदौड़ और लगातार बातचीत से सिर में गर्मी या आंखों में थकान महसूस हो सकती है। काम के बीच दो मिनट के लिए आंखें बंद करके धीमी सांस लें। मंगल की अतिरिक्त ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए शाम को तेज चाल से कुछ देर चलना उपयोगी रहेगा। बहुत मसालेदार भोजन लेने पर शरीर में बेचैनी बढ़ सकती है। पानी की बोतल पास रखें और छोटे अंतराल में पानी लेते रहें। नियमित आराम और पानी पीने से थकान कम होगी तथा दिन संतुलित रहेगा।

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आज का दिन अपनी राय दृढ़ता से रखने का है, लेकिन तथ्य साथ रखना जरूरी है। जल्दबाजी से बचकर सही दिशा में कदम बढ़ाने से अच्छा परिणाम मिलेगा।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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