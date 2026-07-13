मूलांक 9 राशिफल 13 जुलाई 2026: आज आपकी एक बात बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है काम
13 जुलाई 2026 को मूलांक 9 वालों के लिए एक बात आसमान छू सकती है और एक गलती नीचे गिरा भी सकती है। करियर में बड़ा मौका आने वाला है, लेकिन गुस्से पर काबू रखना होगा। प्रेम, धन और स्वास्थ्य पर सलाह के साथ पूरा राशिफल पढ़ें।
13 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 9 वालों के लिए बोलने और फैसला लेने की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। मंगल की तेज ऊर्जा आपको सक्रिय रखेगी, लेकिन आज के दिन का मूलांक 4 आपको याद दिलाएगा कि हर काम की बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। आज आपकी एक सही बात बड़ी सफलता दिला सकती है, तो वहीं गलत या बिना सोची-समझी बात नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए उत्साह के साथ-साथ संयम बनाए रखना जरूरी होगा।
मूलांक 9 का लव राशिफल
आज रिश्तों में आपकी बातों का खास असर रहेगा। दिल में जो कुछ है, उसे कहने का मन बनेगा, लेकिन तरीका बहुत मायने रखेगा। अगर पार्टनर या परिवार का सदस्य आपकी उम्मीद के मुताबिक व्यवहार ना करे, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। मंगल आपको सीधा बनाता है, पर कभी-कभी नरमी की कमी आ जाती है। सिंगल लोग आज किसी से खुलकर बात कर सकते हैं, लेकिन पहले दूसरे की पूरी बात सुन लें। पुरानी दूरी कम करने का मौका है, बशर्ते आप जीतने की बजाय समझौता करने का भाव रखें। आज प्यार में गुस्से की जगह धैर्य आपको ज्यादा करीब लाएगा।
मूलांक 9 का करियर राशिफल
करियर में आज मौके अच्छे हैं, लेकिन आपकी एक बात या फैसला काम की दिशा बदल सकता है। जहां काम रुका हुआ है, वहां आप पहल करके आगे बढ़ सकते हैं। ऑफिस में मीटिंग, क्लाइंट कॉल या टीम चर्चा में आपकी स्पष्टता काम आएगी। मंगल आपको तेज बनाता है, इसलिए डेडलाइन के दबाव में कोई बड़ा वादा करने से पहले दो बार सोच लें। छात्रों के लिए यह दिन लंबे समय से टले टॉपिक निपटाने का अच्छा समय है। टीम के साथ तालमेल बनाए रखें, अकेले सब करने की कोशिश ना करें। आज सही शब्दों का चुनाव आपकी करियर स्थिति को बेहतर बना सकता है।
मूलांक 9 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में आज मूड हल्का रहेगा, जिससे छोटे-छोटे खर्च बढ़ सकते हैं। किसी चीज को सिर्फ अच्छा लगने पर तुरंत खरीदने से पहले उसकी जरूरत पर विचार करें। आय का रास्ता सामान्य रहेगा, लेकिन खर्च का तरीका थोड़ा खुला हो सकता है। अगर फोन पर कोई पेमेंट या डील तय कर रहे हैं, तो रकम और शर्तें दोबारा जरूर जांच लें। मंगल तुरंत फैसला लेने को कहता है, इसलिए जल्दबाजी में कोई वादा ना करें। आज सावधानी से खर्च करने पर आर्थिक स्थिति संभली रहेगी।
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मूलांक 9 का स्वास्थ्य राशिफल
आज शरीर में फुर्ती रहेगी, लेकिन मन की तेजी के कारण थकान देर से समझ आएगी। सिर में भारीपन, गर्दन या कंधों में तनाव और चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। काम के बीच-बीच में कुछ पल रुककर गहरी सांस लें और पानी धीरे-धीरे पिएं। बहुत ज्यादा फोन पर बातचीत या तेज गति से काम करने से बचें। हल्का और सात्विक भोजन लें। आज संतुलित दिनचर्या और थोड़ी शांति स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखेगी।
कुल मिलाकर आज का दिन गुस्से पर काबू रखकर सही दिशा में ताकत लगाने वाला है। हिम्मत और समझदारी से काम करें तो बड़ी सफलता मिलेगी।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
एलर्ट्स: फोन पर आधी बात सुनकर पूरा निष्कर्ष ना बनाएं। हल्के मूड में बड़ा वादा ना करें। मजाक और तंज की सीमा समझकर बोलें।
आज की सलाह: खुलकर बोलें, पर पहले बात की पूरी तस्वीर समझ लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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