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मूलांक 9 राशिफल 13 अगस्त: घर में बच्चों के सामने ना करें बहस, पढ़ें मंगल की आज के लिए चेतावनी

By Anita Baranwal
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Mulank 9 Daily Horoscope 2026: 9, 18 और 27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है। इस मूलांक का स्वामी ग्रह मंगल है। जानें इस मूलांक के जातकों के लिए 13 अगस्त का दिन कैसा जाने वाला है?

Mulank 9 Aaj Ka Ank Rashifal
मूलांक 9 अंक राशिफल

Mulank 9 Ank Rashifal 13 August 2026: मन में जोश ज्यादा रहेगा और आपको लगेगा कि कई काम एक साथ निपटा दें। यह आपका स्वाभाविक मंगल प्रभाव है। हिम्मत, तेजी और पहल की भावना मजबूत रहेगी। बस एक बात संभालनी होगी। अपनी ही बात पर अड़ जाने से छोटी गड़बड़ी बढ़ सकती है। 13 अगस्त 2026 का मूलांक 4 और भाग्यांक 4 दिन को सख्त ढंग से चलाना चाहते हैं। इसलिए केवल ऊर्जा नहीं, सही क्रम भी जरूरी रहेगा। अगर आप रुककर दो मिनट सोच लें, तो वही काम ज्यादा ठीक तरीके से होगा। किसी अधूरे काम को ताकत से नहीं, तरीके से पूरा करें। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बस रफ्तार के साथ समझ भी रखें।

मूलांक 9 लव राशिफल

दिल से आप अपने लोगों के लिए खड़े रहने वाले हैं, लेकिन इस समय आपका तेज अंदाज सामने वाले को दबाव जैसा लग सकता है। पार्टनर, घर के सदस्य या करीबी दोस्त आपकी नीयत समझेंगे, फिर भी बात कहने का तरीका नरम रखें। मंगल का स्वभाव सीधा होता है, पर रिश्तों में हर सच तुरंत बोल देना हमेशा सही नहीं होता। किसी बात पर मतभेद हो तो फैसला थोपने के बजाय विकल्प रखें। बच्चों के सामने घर की बहस लंबी न खींचें। अपनापन आदेश से नहीं, सहयोग से दिखेगा।

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मूलांक 9 करियर राशिफल

कामकाज में आपकी सक्रियता साफ दिखेगी। रुके हुए काम उठाने, टीम को चलाने या कठिन टास्क हाथ में लेने का मन बन सकता है। यह अच्छा संकेत है, लेकिन मूलांक 4 और भाग्यांक 4 बता रहे हैं कि बिना जांचे आगे बढ़े तो सुधार में ज्यादा समय लग सकता है। ऑफिस में फाइल, डेटा, टाइमलाइन और जिम्मेदारी साफ रखें। बिजनेस में भी हर बात बोलकर नहीं, लिखकर तय करना बेहतर रहेगा। पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए यह दिन मेहनत वाला है। खासकर अगर आप बच्चों की पढ़ाई संभाल रहे हैं, तो डांट से ज्यादा छोटा रूटीन बनाना उपयोगी रहेगा। मंगल ऊर्जा देता है, पर सही दिशा देने पर ही परिणाम बनते हैं।

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मूलांक 9 फाइनेंस राशिफल

पैसों के मामले में हाथ खुला रखने का मन हो सकता है, खासकर जब लगे कि चीज अभी तुरंत लेनी चाहिए। यहीं थोड़ा ठहरना जरूरी है। दिन की 4 वाली ऊर्जा हिसाब, रसीद और साफ शर्तों पर जोर दे रही है। कोई भुगतान, बुकिंग, सामान या सर्विस लेते समय विवरण पढ़ लें। कमाई के लिए मेहनत करने की इच्छा अच्छी रहेगी, पर बिना पूरे तथ्य देखे किसी खर्च को जरूरी मान लेना ठीक नहीं। छोटी गलती बाद में खटक सकती है।

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मूलांक 9 हेल्थ राशिफल

शरीर में ताकत रहेगी, लेकिन उसी के साथ चिड़चिड़ापन या भीतर गर्मी भी बढ़ सकती है। जल्दी जल्दी काम करने से सिर भारी लग सकता है। बीच बीच में पानी पीते रहें और पांच मिनट की धीमी चाल चल लें। अगर मन बहुत उछल रहा हो, तो अगला काम शुरू करने से पहले एक छोटा नोट लिखें। इससे ध्यान बिखरेगा नहीं और गलती की संभावना कम होगी।

शुभ अंक: 3

शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी

शुभ दिशा: दक्षिण

एलर्ट्स: अधूरी जानकारी पर मजबूत राय न बनाएं। बच्चों की पढ़ाई को तकरार का मुद्दा न बनाएं। तेज रफ्तार में कागजी गलती हो सकती है।

आज की सलाह: जोश को क्रम में रखेंगे तो काम साफ निकलेगा।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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