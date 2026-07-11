मूलांक 9 राशिफल 11 जुलाई 2026: मंगल का प्रभाव बढ़ाएगा आत्मविश्वास, बेकार बोझ से मिलेगी मुक्ति
मूलांक 9 वालों के लिए 11 जुलाई 2026 का दिन मंगल की कृपा से आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है। बेकार बोझ हटाकर सही दिशा में ताकत लगाएं, तो करियर में बड़ा मौका मिल सकता है। प्रेम, धन, स्वास्थ्य और रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, जानिए विस्तार से। शुभ अंक, रंग और खास सलाह के साथ पूरा राशिफल।
11 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 9 वालों के लिए आत्मविश्वास और बोझ मुक्ति का दिन है। मंगल की ऊर्जा आपको रुकावटों को साफ-साफ देखने की ताकत दे रही है। आज के दिन का अंक 2 नरमी और समझ बढ़ा रहा है, जबकि भाग्यांक 1 आगे बढ़ने का हौसला देगा। आज बेकार बोझ को पहचानकर हटाने का अच्छा समय है। जो चीजें अब काम की नहीं हैं, उन्हें शांत मन से छोड़ दें। इससे राहत मिलेगी और नई ऊर्जा भी आएगी।
मूलांक 9 का लव राशिफल
आज रिश्तों में खुलापन लाने का दिन है, लेकिन तरीका नरम रखें। दिल में कोई सवाल या दबी हुई बात है तो उसे अंदर पकाने की बजाय सही समय पर साफ-साफ कह दें। मंगल आपको सच्चाई की तरफ ले जाता है, लेकिन मूलांक 2 याद दिलाता है कि बात कैसे कही जाए यह भी महत्वपूर्ण है। पार्टनर या परिवार की भावनाओं को पहले समझें, फिर अपनी बात रखें। अगर कोई रिश्ता सिर्फ आदत के कारण चल रहा है, तो उसे ईमानदारी से देखें। आज नरमी और स्पष्टता दोनों से प्यार की दिशा बेहतर हो सकती है।
मूलांक 9 का करियर राशिफल
करियर में आज आप पुरानी रुकावटों को साफ देख पाएंगे। जहां पहले काम अटक रहा था, वहां अब सही दिशा दिख सकती है। मंगल आपको तेजी देगा, लेकिन मूलांक 2 आपको दूसरों के साथ तालमेल बनाकर चलने की सलाह देगा। पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए यह दिन रटने से ज्यादा समझकर आगे बढ़ने का है। ऑफिस में कोई पुराना काम या जिम्मेदारी जो अब बेकार लग रही है, उसे छोड़ने या बदलने का मौका बन सकता है। अपनी क्षमता पर भरोसा रखें, लेकिन दूसरों को साथ लेकर चलना ना भूलें। आज सही फैसले करियर की दिशा बदल सकते हैं।
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मूलांक 9 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में आज छंटाई का दिन है। कुछ खर्च सिर्फ पुरानी आदत के कारण चल रहे हो सकते हैं। उन्हें पहचानकर कम करें। मंगल कभी-कभी जोश में खर्च करा देता है, इसलिए जरूरत और चाहत में फर्क समझें। अंक 2 आपको अपनों की जरूरतों का ख्याल रखने को कहेगा, लेकिन हर मांग पूरी करना जरूरी नहीं है। कोई रुका हुआ भुगतान या लेन-देन साफ करने का अच्छा समय है। आज सावधानी और स्पष्टता से आर्थिक स्थिति संभली रहेगी।
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मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल
आज शरीर में ऊर्जा तो रहेगी, लेकिन मन अगर एक ही बात पर अटका रहा तो बेचैनी बढ़ सकती है। गर्दन, कंधे या सिर में भारीपन महसूस हो सकता है। थोड़ी तेज चाल, हल्की स्ट्रेचिंग या खुली हवा में समय बिताना फायदेमंद रहेगा। मंगल की वजह से गुस्सा या तेज प्रतिक्रिया शरीर पर बोझ डाल सकती है। हल्का और सादा भोजन लें। थोड़ी देर शांत बैठकर गहरी सांस लेना मन और शरीर दोनों को स्थिर रखेगा। आज संतुलित दिनचर्या से स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा।
कुल मिलाकर आज का दिन मंगल की कृपा से आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है। बेकार बोझ हटाकर सही दिशा में आगे बढ़ें तो सफलता मिलेगी।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
एलर्ट्स: हर रोक को दुश्मन मानकर प्रतिक्रिया ना दें। बच्चों की पढ़ाई में दबाव को अनुशासन समझने की भूल ना करें। अधूरी बात पर रिश्ता ढीला छोड़ना ठीक नहीं।
आज की सलाह: जो बोझ काम का नहीं, उसे शांत मन से हटाइए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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