मूलांक 9 राशिफल 10 जुलाई 2026: करियर में मिलेगा आज बड़ा मौका, लेकिन गुस्सा करने से हो सकता है नुकसान
9, 18, 27 तारीख को जन्मे यानी मूलांक 9 के लोगों के लिए 10 जुलाई 2026 का राशिफल। आज करियर में बड़ा मौका मिल सकता है, लेकिन गुस्से पर काबू रखना जरूरी है। प्रेम, करियर, धन और स्वास्थ्य पर विस्तृत भविष्यफल, शुभ अंक, रंग और सलाह के साथ पूरा राशिफल पढ़ें।
10 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 9 वालों के लिए ऊर्जा, हिम्मत और संयम का संतुलन बनाने वाला है। मंगल की सक्रियता आपको रुके कामों को पूरा करने की प्रेरणा देगी, जबकि आज के दिन का मूलांक 1 आगे बढ़ने की चाह बढ़ाएगा। आज मौके अच्छे हैं, लेकिन गुस्से या तेज प्रतिक्रिया से सावधान रहें। सही समय पर सही कदम उठाने से बड़ा फायदा हो सकता है।
मूलांक 9 का लव राशिफल
आज रिश्तों में आपकी बातों में जोश रहेगा, लेकिन तरीका थोड़ा कठोर पड़ सकता है। पार्टनर या परिवार के सदस्यों की कोई बात अगर आपको सही ना लगे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। मंगल आपको सच्चाई की तरफ ले जाता है, पर भाग्यांक 9 कभी-कभी नरमी कम कर देता है। किसी करीबी की बात सुनने के बाद ही अपनी राय रखें। सिंगल लोग आज किसी ऐसे व्यक्ति से आकर्षित हो सकते हैं जो ऊर्जावान और स्पष्टवादी हो। पुराने मनमुटाव को सुलझाने का मौका है, लेकिन जीतने की बजाय समझौता करने का भाव रखें। आज प्यार में गुस्से की जगह धैर्य आपको ज्यादा करीब लाएगा।
मूलांक 9 का करियर राशिफल
करियर में आज बड़ा मौका दिख रहा है। जहां दूसरे उलझ रहे हों, वहां आप अपनी समझदारी और तेजी से काम संभाल सकते हैं। ऑफिस में डेडलाइन, नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी आपके हाथ आ सकती है। मंगल आपको सक्रिय रखेगा, लेकिन टीम के साथ तालमेल बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर आप अकेले सब करने की कोशिश करेंगे, तो विरोध बढ़ सकता है। छात्रों के लिए यह दिन लंबे समय से टले काम निपटाने का अच्छा समय है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं तो आज करियर की दिशा बेहतर हो सकती है।
मूलांक 9 का करियर राशिफल
आज काम के क्षेत्र में आपकी पहल और नेतृत्व क्षमता चमक सकती है। खासकर उन जगहों पर जहां निर्णय लेने की जरूरत है, आपका आत्मविश्वास काम आएगा। बिजनेस करने वाले लोगों को नया क्लाइंट या अच्छा ऑफर मिल सकता है। लेकिन गुस्से या जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें, क्योंकि एक छोटी गलती पूरे प्रयास को प्रभावित कर सकती है। टीम को साथ लेकर चलें तो सफलता ज्यादा पक्की रहेगी। आज का दिन मेहनत और रणनीति दोनों का मेल मांगता है। सही समय पर सही कदम उठाने वाले को आज बड़ा फायदा हो सकता है।
मूलांक 9 का स्वास्थ्य राशिफल
आज शरीर में ऊर्जा तो रहेगी, लेकिन गर्मी और बेचैनी भी महसूस हो सकती है। ज्यादा जोश में काम करते समय थकान देर से समझ आएगी। सिर भारी होना, गर्दन या कंधों में तनाव और चिड़चिड़ापन आम समस्या हो सकती है। बीच-बीच में पानी पीते रहें, कुछ देर खुली हवा में सांस लें और काम के बीच हल्का स्ट्रेचिंग जरूर करें। गुस्से या तेज प्रतिक्रिया से बचें, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। हल्का और सात्विक भोजन लें। आज संतुलित दिनचर्या से स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा।
कुल मिलाकर आज का दिन गुस्से पर काबू रखकर सही दिशा में ताकत लगाने वाला है। हिम्मत और समझदारी से काम करें तो बड़ी सफलता मिलेगी।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
एलर्ट्स: डेडलाइन के दबाव में टीम पर हुक्म चलाने की मुद्रा न बनाएं। विरोध को हर बार दुश्मनी ना मानें। अधूरे हिसाब पर तुरंत भुगतान ना करें।
आज की सलाह: ताकत दिखाइए, पर दिशा चुनकर ही कदम बढ़ाइए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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