मूलांक 9 राशिफल 1 अगस्त 2026: आज रुका हुआ काम होगा पूरा! बस जल्दबाजी से बचें
मूलांक 9 राशिफल 1 अगस्त 2026: आज रुका हुआ काम पूरा होगा, बस जल्दबाजी से बचें। मंगल की ऊर्जा से पहल करें तो सफलता मिलेगी। जानिए लव, करियर, धन और स्वास्थ्य का पूरा राशिफल।
1 अगस्त 2026 का दिन मूलांक 9 वालों के लिए रफ्तार और पहल का दिन है। सुबह अलार्म बजते ही अगर आप तुरंत उठकर काम में लग जाते हैं तो यही चाल पूरे दिन का रंग तय कर सकती है। अंक 9 में मंगल की तेज ऊर्जा होती है, इसलिए एक बार रफ्तार पकड़ ली तो काफी काम निपट सकते हैं। आज मूलांक 1 और भाग्यांक 1 आपकी पहल और आत्मविश्वास को और आगे धकेल रहे हैं। जो काम कई दिनों से अटका है उसे आज सीधा हाथ में लेना बेहतर रहेगा। बस एक बात का ध्यान रखें। जोश में आप एक साथ बहुत कुछ शुरू कर सकते हैं। सुबह का रूटीन जितना साफ रहेगा, उतना मन बिखरेगा नहीं। मेहनत की ताकत अच्छी है इसलिए उसका सही इस्तेमाल करें।
मूलांक 9 का लव राशिफल
आज रिश्तों में आपका अंदाज साफ और खुला रहेगा लेकिन हर बात आदेश की तरह ना सुनाई दे इसका ध्यान रखें। मंगल आपको सच्चा और रक्षक स्वभाव देता है पर कभी-कभी यही बात सामने वाले पर दबाव जैसी लग सकती है। अगर मन में कोई बात है तो घुमाने की बजाय सीधे कहें मगर लहजा नरम रखें। साथी परिवार या किसी करीबी को आपकी मौजूदगी भरोसा दे सकती है। जिन रिश्तों में कुछ दूरी है वहां पहल आपकी तरफ से हो तो बात आगे बढ़ सकती है। अपनी बात रखिए पर दूसरे की गति भी समझिए। आज नरम व्यवहार और स्पष्ट बातचीत रिश्तों में नई गर्माहट लाएगी। सिंगल लोग भी किसी सक्रिय और सकारात्मक व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं। जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें तो रिश्ते बेहतर रहेंगे।
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मूलांक 9 का करियर राशिफल
कामकाज के मोर्चे पर आज बैठकर सोचते रहने से ज्यादा करके दिखाने का दिन है। ऑफिस बिजनेस या पढ़ाई में जहां रुकावट महसूस हो रही थी वहां आपकी सक्रियता फर्क ला सकती है। मूलांक 1 और भाग्यांक 1 की दोहरी ऊर्जा नेतृत्व वाला रुख दे रही है और मंगल उसे अमल में लाने की ताकत देता है। मीटिंग प्रोजेक्ट असाइनमेंट या रोज के टास्क में आप पहल करेंगे तो लोग नोटिस करेंगे। फिर भी हर काम खुद उठाने की आदत थकान दे सकती है। छात्रों के लिए सुबह के घंटे खास उपयोगी रहेंगे। कठिन विषय पहले पकड़ें। बिजनेस में फटाफट जवाब देने से पहले शर्तें ठीक से देख लें। आज रुके हुए काम को पूरा करने का अच्छा मौका है बस एक साथ कई काम ना पकड़ें। एक काम पूरा करके ही अगला शुरू करें तो नतीजे बेहतर आएंगे।
मूलांक 9 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में कमाई के लिए मेहनत करने का मन बना रहेगा और यही सही रास्ता भी है। अंक 9 वाले कई बार जोश में जरूरत से ज्यादा खर्च भी कर देते हैं खासकर जब मन कहे कि काम बनना चाहिए बस। ऐसी स्थिति में सुविधा और दिखावे का फर्क समझना जरूरी रहेगा। कोई जरूरी खरीद हो तो पहले उसकी उपयोगिता देख लें। लेन-देन में बात साफ रखें। मेहनत से जुड़ा फायदा मिल सकता है लेकिन जल्द नतीजे की बेचैनी आपको गलत तुलना में ना ले जाए। आज खर्च करते समय सोच-समझकर फैसला लें। बजट का छोटा हिसाब साथ-साथ रखने से आर्थिक स्थिति संभली रहेगी। जोश में लापरवाही ना बरतें तो पैसों का प्रबंधन आसान रहेगा।
मूलांक 9 का हेल्थ राशिफल
शरीर में ऊर्जा अच्छी रहेगी पर तेज चाल के साथ चिड़चिड़ापन भी बढ़ सकता है। सुबह उठते ही बिना रुके काम पकड़ने की बजाय दो मिनट गहरी सांस लें। इससे मंगल की तीखी ऊर्जा संतुलित रहेगी। गर्दन कंधे या माथे में गर्माहट महसूस हो तो पानी थोड़ा बढ़ाएं। बहुत भारी नाश्ता आपकी गति धीमी कर सकता है। हल्का और ताकत देने वाला विकल्प बेहतर रहेगा। आज हल्का भोजन करें और बीच-बीच में छोटा ब्रेक लें। शरीर की ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल करें तो थकान कम लगेगी। जल्दबाजी में स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। नियमित दिनचर्या बनाए रखने से शरीर और मन दोनों स्थिर रहेंगे।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
एलर्ट्स: सुबह की हड़बड़ी में जरूरी चीजें भूल सकते हैं। अपनी बात रखते समय आवाज ऊंची ना होने दें। आधे काम छोड़कर नया काम पकड़ना नुकसान दे सकता है।
आज की सलाह: जो शुरू करें उसे पूरा करके ही अगला कदम बढ़ाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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