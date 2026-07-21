मूलांक 9 अंकराशि, 21 जुलाई:मंगल आपको हिम्मत, रफ्तार देता है, जिद में एनर्जी को न बदलें
Mulank 9: घर के छोटे खर्च, सामान की जरूरत या किसी रोजमर्रा के फैसले में सबकी राय सुनना बेहतर रहेगा। दबाव बनाकर काम निकलवाने से मन भी भारी हो सकता है।
Numerology: थोड़ी सावधानी जरूरी है, क्योंकि आपकी तेज चाल और अपनी बात मनवाने की आदत छोटी गलती को भी बड़ा बना सकती है। अंक 9 पर मंगल का असर आपको हिम्मत और काम की रफ्तार देता है, लेकिन यही ऊर्जा अगर जिद में बदली तो चीजें उलझ सकती हैं। 21 जुलाई 2026 का मूलांक 3 आपके भीतर खुलकर बोलने और आगे बढ़ने की चाह बढ़ा रहा है, जबकि भाग्यांक 2 साथ चलने और दूसरों की भावना समझने की सीख दे रहा है। इसलिए केवल अपनी गति पर न चलें।
मूलांक 9 लव
रिश्तों में आपका इरादा गलत नहीं होगा, पर तरीका थोड़ा सख्त पड़ सकता है। मंगल का स्वभाव सीधा और तेज है, इसलिए आप बात साफ कहेंगे, मगर सामने वाला उसे हुक्म की तरह ले सकता है। पार्टनर, भाई बहन या घर के किसी सदस्य से बात करते समय नरमी रखें। भाग्यांक 2 इस दिन भावनात्मक तालमेल की जरूरत बढ़ा रहा है। अगर कोई आपकी बात तुरंत न माने तो उसे विरोध न समझें। थोड़ी जगह देने से बात खुद आसान हो सकती है। अपनेपन के साथ कहा गया छोटा वाक्य भी दूरी घटा सकता है।
मूलांक 9 करियर
कामकाज में आपकी एक्टिविटी अच्छी रहेगी और कठिन काम उठाने का हौसला भी बना रहेगा। फिर भी ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में अकेले ही सब तय करने की आदत परेशानी दे सकती है। मूलांक 3 की ऊर्जा आइडिया और अभिव्यक्ति बढ़ा रही है, इसलिए मीटिंग, प्रेजेंटेशन या क्लास में आप खुलकर बोलेंगे। बस दूसरों की बात बीच में काटने से बचें। मंगल आपको लीड लेने की ताकत देता है, लेकिन सही लीड वही है जिसमें टीम साथ चले। स्टूडेंट्स सवाल हल करते समय जल्द निपटाने के चक्कर में स्टेप न छोड़ें। काम की स्पीड अच्छी रहे, पर जांच भी उतनी ही जरूरी है।
मूलांक 9 धन
पैसों के मामले में छोटी बातों पर अड़ना ठीक नहीं रहेगा। घर का छोटा खर्च, जैसे रोजमर्रा की खरीदारी, बिल या किसी सामान की कीमत को लेकर बहस बढ़ सकती है। बेहतर होगा कि हिसाब साफ रखें और बात को तकरार तक न ले जाएं। भाग्यांक 2 साझा समझ से फायदा दिला सकता है। अगर कोई खर्च जरूरी लगे तो पहले उपयोग देख लें, फिर रकम तय करें। दिखावे या केवल अपनी पसंद साबित करने के लिए पैसा लगाना बाद में खल सकता है।
मूलांक 9 हेल्थ
शरीर में ऊर्जा ज्यादा रहेगी, पर उसका सही इस्तेमाल जरूरी है। मंगल के कारण हाथ पैर तेजी से चलेंगे, इसलिए फिसलन, कटने या टकराने जैसी छोटी घटनाओं से बचकर रहें। भारी काम उठाते समय एक बार पकड़ देख लें। मन चिड़चिड़ा लगे तो दस मिनट तेज चाल से चलना या हल्की कसरत करना बेहतर रहेगा। इससे भीतर का दबाव निकल सकता है और सोच भी साफ होगी।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
एलर्ट्स: बात मनवाने के लिए आवाज ऊंची न करें। घर के छोटे खर्च पर अनावश्यक टकराव न बढ़ाएं। जल्दी में हाथ से काम करते समय लापरवाही न करें।
आज की सलाह: ताकत दिखाने से बेहतर है उसे सही दिशा दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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