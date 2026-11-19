मूलांक 9 राशिफल 19 नवंबर 2026: मंगल के संकेत-अलग राय को बहस का मुद्दा न बनाएं
बिजनेस में किसी प्रस्ताव पर मतभेद हो तो बातचीत को खींचने से बचें। पेशेवर प्रगति के लिए अपनी तैयारी पर काम करना उपयोगी रहेगा।
मंगल की ऊर्जा के साथ अपनी बात मनवाने की जिद भी प्रबल रहेगी। आप चाहेंगे कि लोग आपकी राय मानें और काम आपके तरीके से हो। ऐसा न होने पर खीझ होगी, इसलिए अपने काम तक सीमित रहना बेहतर रहेगा। 19 नवंबर 2026 का मूलांक 1 आपके अंक 9 का मित्र है और दिन का भाग्यांक 4 है। इस मेल में मंगल की हिम्मत को सही दिशा देना उपयोगी होगा, दूसरों पर जोर डालना उलझन बढ़ाएगा। पड़ोसी या रिश्तेदार से मुलाकात में किसी अलग राय को बहस का मुद्दा न बनाएं। अपनी बात सही लगना स्वाभाविक है, फिर भी हर चर्चा में उसे साबित करने का बोझ आप पर नहीं है।
लव राशिफल
रिश्तों में आपका आग्रह कुछ तीखा रहेगा। प्रेम जीवन में अपनी पसंद को आखिरी फैसला मानने से पार्टनर के साथ बातचीत खिंचेगी। मंगल की तेजी जवाब देने की उतावली बढ़ाएगी, इसलिए उनकी पूरी बात सुनकर अपनी इच्छा बताएं। परिवार में किसी छोटे फैसले पर सबकी सहमति लेने का दबाव न डालें। अगर मन अड़ा हुआ हो तो चर्चा कुछ देर के लिए रोक देना ठीक रहेगा। आपको थोड़ा निजी वक्त चाहिए तो स्नेह से कहें, ताकि रिश्तों में तालमेल बना रहे और आपका अलग रहना नाराजगी न समझा जाए।
करियर राशिफल
पढ़ाई और काम में अपनी पद्धति पर आपका भरोसा मजबूत रहेगा। दिक्कत तब होगी जब आप वही तरीका सब पर लागू करना चाहेंगे। मंगल की सक्रियता को अपने अभ्यास और सौंपे गए काम में लगाएं। नौकरी में ऑफिस की चर्चा के दौरान सुझाव स्पष्ट रखें, लेकिन उसे मानने का आग्रह बार बार न दोहराएं। दूसरों का काम अपने हिसाब से करवाने की कोशिश फिलहाल अनावश्यक टकराव बढ़ाएगी।
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मनी राशिफल
पैसों की बातचीत में भी अपनी बात मनवाने का रुझान रहेगा। आय या खर्च की योजना साझा हो तो दूसरे व्यक्ति की सीमा समझें। मंगल की जल्दबाजी के असर में किसी खरीद को प्रतिष्ठा का सवाल न बनाएं। निवेश पर अलग राय सुनकर उसे बहस में बदलना ठीक नहीं होगा। लेनदेन की शर्तों पर सहमति अटके तो चर्चा रोककर ब्योरा दोबारा पढ़ें। अपनी पसंद साबित करने के लिए आर्थिक प्रतिबद्धता लेना टालें।
हेल्थ राशिफल
अपनी बात पर अड़े रहने से दिन भावनात्मक रूप से भारी लगेगा। मंगल की ऊर्जा को खींचतान में लगाने से थकावट महसूस हो तो कुछ देर अकेले बैठें। किसी बहस के तुरंत बाद अगली बातचीत शुरू करने से पहले खुद को संभलने का मौका दें। हल्का संगीत सुनना या मन की बात कागज पर लिखना एक सरल विकल्प है। हर प्रतिक्रिया का जवाब देना आपका दायित्व नहीं है।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
एलर्ट्स: अपनी राय मनवाने की जिद बातचीत बिगाड़ेगी। पड़ोसी या रिश्तेदार की अलग पसंद पर बहस न बढ़ाएं। खरीदारी को प्रतिष्ठा का सवाल न बनाएं।
आज की सलाह: अपनी बात कहें और सामने वाले को निर्णय की जगह दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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