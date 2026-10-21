मूलांक 9 राशिफल 21 अक्टूबर: अचानक बढ़ेंगे छोटे-छोटे खर्चे, मंगल आज ऐसे करेंगे सपोर्ट
मंगल आज मूलांक 9 वालों को कई मामलों में सपोर्ट करते दिखेंगे। 21 अक्टूबर को अचानक से छोटे-छोटे खर्चे बढ़ने लगेंगे जोकि बड़ा दबाव बनाएंगे।
हालात एक मोड़ ले सकते हैं और आपकी राय को नजरअंदाज करना आसान नहीं रहेगा। अंक 9 के स्वामी मंगल आपको सीधी बात कहने की ताकत देते हैं, इसलिए मन में जो बात अटकी है उसे साफ शब्दों में रखना इस समय उपयोगी रहेगा। सिर्फ प्रतिक्रिया देने के बजाय अपनी बात के पीछे कारण भी बताइए। इससे असर बढ़ेगा। दिन के बीच में 21 अक्टूबर 2026 का मूलांक 3 संवाद को खुला करेगा और भाग्यांक 5 रफ्तार बढ़ाएगा। इसलिए फोन, मीटिंग, मैसेज और छोटे छोटे फैसले तेजी से आ सकते हैं। व्यस्तता रहेगी, पर आप उसे संभाल सकते हैं। बस हर चर्चा को बहस न बनने दें। जो कहना है, उसे छोटा, स्पष्ट और काम की भाषा में कहें।
लव राशिफल
रिश्तों में आपकी बात सुनी जा सकती है, लेकिन तरीका बहुत फर्क डालेगा। मंगल का असर आपको खुलकर बोलने की हिम्मत देता है, पर शब्द तेज हुए तो सामने वाला रक्षात्मक हो सकता है। अगर किसी बात पर मन लंबे समय से भरा हुआ है, तो उसे एक बार में पूरा उंडेलने के बजाय हिस्सों में कहें। पार्टनर से राय मांगना भी जरूरी रहेगा। परिवार में किसी छोटे फैसले पर आपकी भूमिका अहम रह सकती है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी घर में बात हो सकती है। आदेश देने से बेहतर रहेगा कि मिलकर एक आसान रूटीन तय करें।
करियर राशिफल
कामकाज में विचारों का आदान प्रदान तेज रहेगा। आपकी राय मांगी जाए तो केवल समस्या न बताएं, उसके साथ एक काम का सुझाव भी रखें। यही बात आपको आगे ला सकती है। मूलांक 3 इस दिन बोलचाल और प्रेजेंटेशन को मजबूत करता है, जबकि भाग्यांक 5 शेड्यूल को व्यस्त बना सकता है। इसलिए नोट्स, प्वाइंट्स या जरूरी डाटा पहले से तैयार रखें। ऑफिस में कई बातें साथ साथ चलेंगी। किस मुद्दे पर तुरंत जवाब देना है और किसे थोड़ी देर रोकना है, यह तय करना जरूरी होगा। स्टूडेंट्स के लिए भी यही संकेत है। बच्चों की पढ़ाई में चैप्टर पूरा करवाने से ज्यादा जरूरी होगा कि क्या समझ आया, यह सुनें। बिजनेस में क्लाइंट डिस्कशन और फॉलो अप बढ़ सकते हैं।
फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में बातचीत से रास्ता निकल सकता है। कोई भुगतान, फीस, रेट या हिस्सेदारी जैसी बात पर आपकी राय पूछी जाए तो साफ जवाब दें। मंगल आपको निर्णायक बनाता है, लेकिन यहां आंकड़ों के साथ बोलना बेहतर रहेगा। भाग्यांक 5 के असर से छोटे छोटे खर्च अचानक बढ़ते दिख सकते हैं, खासकर भागदौड़ वाले कामों में। इसलिए दिन का रफ बजट दिमाग में रखिए। कमाई की दिशा सामान्य रह सकती है, पर फायदा वहीं होगा जहां बात स्पष्ट हो।
हेल्थ राशिफल
तेज रफ्तार के बीच शरीर में गर्मी, बेचैनी या मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो सकता है। मंगल प्रधान लोग कई बार बिना रुके काम पकड़ लेते हैं, फिर थकान एकदम से सामने आती है। बीच बीच में दो मिनट रुककर कंधे, गर्दन और हाथ फैलाना आपके लिए अच्छा रहेगा। पानी थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें। किसी चर्चा के बाद मन गरम लगे तो तुरंत अगला काम पकड़ने से पहले सांस सामान्य करें।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
एलर्ट्स: अपनी राय को अंतिम सच की तरह पेश न करें। हर बहस में जीतने की जरूरत नहीं है। बच्चों की पढ़ाई पर दबाव वाली भाषा उलटा असर दे सकती है।
आज की सलाह: अपनी बात रखिए, पर पहले उसे मन में सहेजिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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