मूलांक 9 अंकराशि 6 जुलाई: आज पैसे के मामले में आपकी सोच व्यावहारिक रहे तो राहत मिलेगी
Aaj ka mulank 9 Bhavishyafal 6 July 2026: आज मूलांक 9 वालों के लिए मन में जो बात अटकी है, उसे नरमी से कहने का समय बन सकता है। जानें कैसा रहेगा मूलांक 8 वालों के लिए आज धन, करियर, व्यापार और प्रेम-संबंध।
Aaj ka ank rashifal mulank 9: किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 है। मंगल आपके भीतर की आग, हिम्मत और साफ राय को सामने लाता है। इसलिए ऐसा लग सकता है कि अब मन की बात दबाकर रखना ठीक नहीं। घटनाएं थोड़ा अचानक मोड़ ले सकती हैं और आपसे सीधी प्रतिक्रिया मांगी जा सकती है। अच्छी बात यह है कि आपकी बात सुनी जाएगी, बशर्ते आप उसे ठोस ढंग से रखें। भागदौड़ बढ़ेगी और लोगों के साथ विचारों का आदान प्रदान भी ज्यादा होगा। मूलांक 6 इस दिन को मेलजोल और संतुलन की तरफ ले जा रहा है, जबकि भाग्यांक 5 रफ्तार बढ़ा रहा है। ऐसे में मंगल की ऊर्जा काम आएगी, पर बात को बहस नहीं बनने देना बेहतर रहेगा।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में आपकी साफगोई असर दिखा सकती है। मन में जो बात अटकी है, उसे नरमी से कहने का समय बन सकता है। मंगल आपको सीधे बोलने की आदत देता है, लेकिन इस बार सामने वाले की बात पूरा सुनना भी जरूरी रहेगा। पार्टनर, करीबी दोस्त या परिवार का कोई सदस्य आपके नजरिए को समझना चाहेगा। अगर किसी बात पर मतभेद है, तो उसे जीत हार का मुद्दा न बनाएं। मूलांक 6 की ऊर्जा रिश्तों में मधुरता ला सकती है। इसलिए बात का तरीका कोमल रखें, असर अपने आप बढ़ेगा।
शिक्षा और करियर
कामकाज में तेजी रहेगी और एक साथ कई बातों पर राय देनी पड़ सकती है। ऑफिस, मीटिंग, टीम चर्चा या पढ़ाई के किसी ग्रुप काम में आपकी मौजूदगी नोटिस होगी। मंगल आपको आगे बढ़कर बोलने का साहस देता है, इसलिए जहां आपकी समझ मजबूत है, वहां पीछे न हटें। लेकिन किसी जरूरी कागज की जांच बहुत ध्यान से करें। एक छोटी चूक बाद में अतिरिक्त भागदौड़ बढ़ा सकती है। पढ़ाई करने वालों के लिए भी नोट्स, फॉर्म, असाइनमेंट या डिटेल्स दोबारा देखना फायदेमंद रहेगा। भाग्यांक 5 के कारण दिन की चाल तेज है, इसलिए काम शुरू करने से पहले क्रम साफ कर लें।
धन और वित्त
पैसे के मामले में आपकी सोच व्यावहारिक रहे तो राहत मिलेगी। किसी भुगतान, बिल, फीस या लिखित शर्त को समझे बिना आगे बढ़ना ठीक नहीं। मंगल कभी कभी तुरंत कदम उठवाता है, पर यहां थोड़ी ठहरकर देखना बेहतर रहेगा। अगर लेन देन से जुड़ा कोई कागज है, तो तारीख, रकम और नाम जरूर मिलाएं। मूलांक 6 सुविधा और घर से जुड़े खर्च दिखा सकता है, जबकि भाग्यांक 5 छोटे बदलावों के कारण बजट हिला सकता है। इसलिए साफ हिसाब आपके पक्ष में रहेगा।
स्वास्थ्य और कल्याण
शरीर में गर्मी, बेचैनी या जल्दी थक जाने जैसा अनुभव हो सकता है, खासकर जब दिन बहुत व्यस्त रहे। मंगल का असर ऊर्जा देता है, पर उसी के साथ चिड़चिड़ापन भी बढ़ा सकता है। दोपहर के आसपास पांच मिनट रुककर लंबी सांस लें और पानी की मात्रा ठीक रखें। अगर मन बहुत भरा लगे, तो बात लिख लेने से भी हल्कापन मिल सकता है।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
एलर्ट्स: जरूरी कागज बिना जांचे आगे न बढ़ाएं। अपनी बात कहते समय लहजा सख्त न होने दें। जल्दी में दी गई सहमति बाद में बदलनी पड़ सकती है।
आज की सलाह: अपनी राय रखें, पर पहले तथ्य पूरी तरह जांच लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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