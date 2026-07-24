मूलांक 9 (9, 18 और 27): मंगल की तेज ऊर्जा दे सकती है बेचैनी, अलग सोच आपकी कमजोरी नहीं
Aaj ka mulank 9 ank rashifal 24 july 2026: आपको लग सकता है कि आपकी बात सही है, पर सामने वाले उसे उसी तरह नहीं पकड़ रहे। कामकाज में आपको ऐसा लग सकता है कि टीम का ढर्रा और आपकी सोच मेल नहीं खा रही।
Aaj ka ank rashifal mulank 9: धीरे धीरे चीजें अपनी जगह दिखाने लगेंगी, भले शुरुआत में मन थोड़ा अलग सा महसूस करे। आसपास के लोगों की सोच और आपका तरीका एक जैसा न हो, तो भी इसे तुरंत टकराव न मानें। 24 जुलाई 2026 का मूलांक 6 व्यवहार में नरमी चाहता है, जबकि भाग्यांक 5 माहौल को बदलता और चंचल बनाता है। ऐसे में अंक 9 और मंगल की तेज ऊर्जा भीतर हल्की बेचैनी दे सकती है। आपको लग सकता है कि आपकी बात सही है, पर सामने वाले उसे उसी तरह नहीं पकड़ रहे। यही असहजता दिन का मुख्य बिंदु रह सकती है। बेहतर यह रहेगा कि अपनी जगह छोड़ें नहीं, पर बात रखने का तरीका थोड़ा मुलायम रखें। इससे दूरी कम होगी।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में इस समय समस्या भावना से ज्यादा तालमेल की हो सकती है। आप दिल से साफ रहेंगे, लेकिन आपकी सीधी बात किसी अपने को थोड़ी कड़ी लग सकती है। अगर पार्टनर या परिवार का कोई सदस्य आपके मूड को समझ नहीं पा रहा, तो पहले यह बताइए कि आप असहज क्यों हैं। मंगल आपको साफगोई देता है, पर रिश्तों में वही बात नरमी के साथ ज्यादा असर करती है। किसी की अलग राय को अनदेखी समझ लेने से बचें। शाम तक छोटी बातचीत से गलतफहमी हल्की हो सकती है।
शिक्षा और करियर
कामकाज में आपको ऐसा लग सकता है कि टीम का ढर्रा और आपकी सोच मेल नहीं खा रही। ऑफिस में कोई मीटिंग, प्लान या काम का तरीका आपको अधूरा या ढीला लग सकता है। ऐसे में मंगल की सक्रियता आपको तुरंत आगे बढ़कर सुधार करने को कहेगी, लेकिन हर जगह सीधा हस्तक्षेप सही नहीं होगा। पहले देखें कि किस बात पर बोलना जरूरी है और किसे नोट करके सही समय पर उठाना बेहतर रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी यही संकेत है। अगर क्लास, ग्रुप स्टडी या पढ़ने का माहौल मन का न लगे, तो अपनी पढ़ाई की लय खुद बनानी होगी। अलग सोच आपकी कमजोरी नहीं, बस उसे सही ढंग से रखना जरूरी है।
धन और वित्त
पैसे के मामले में छोटी असुविधा बैंक, ऐप या पेमेंट से जुड़े काम में दिख सकती है। कोई भुगतान अटक जाए, एंट्री साफ न दिखे या हिसाब मिलाने में एक बार फिर देखना पड़े, तो घबराने के बजाय धैर्य से जांच करें। मूलांक 6 सुविधा चाहता है, पर भाग्यांक 5 छोटी उलझनें बढ़ा सकता है। इसलिए जो लेन देन जरूरी हो, उसमें स्क्रीनशॉट, मैसेज या रसीद संभालकर रखें। दूसरों की हड़बड़ी में अपना हिसाब मत चलाइए।
स्वास्थ्य और कल्याण
मन की खटपट का असर शरीर में गर्मी, बेचैनी या सिर के भारीपन के रूप में दिख सकता है। मंगल प्रधान अंक 9 में यह जल्दी उभरता है। बहुत देर तक एक ही बात मन में घुमाने से थकान बढ़ सकती है। थोड़ी देर खुली हवा में चलना, चेहरे पर पानी मारना और कामों के बीच दो छोटे विराम लेना बेहतर रहेगा। मसालेदार चीजें कम रखें तो आराम मिल सकता है।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
एलर्ट्स: ऑफिस की असहजता को निजी अपमान न मानें। पेमेंट कन्फर्म किए बिना आगे न बढ़ें। अपनी बात मनवाने के लिए आवाज ऊंची न करें।
आज की सलाह: अलग दिख रहे हैं तो बात और साफ तरीके से रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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