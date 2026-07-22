मूलांक 9 (9, 18 और 27): दिखावे के लिए खर्च बढ़ाना बाद में खल सकता है, हर बात को मिशन न बनाएं
Aaj ka mulank 9 ank rashifal 22 july 2026: रिश्तों में आपके सीधे स्वभाव का असर साफ दिखेगा। दिल की बात कहने की इच्छा रहेगी, पर लहजा नरम रखना ज्यादा काम देगा। ऑफिस की मीटिंग में आपका आत्मविश्वास लोगों का ध्यान खींच सकता है।
Aaj ka ank rashifal mulank 9: घर और काम के बीच भागदौड़ बनी रहे, फिर भी मन केवल जिम्मेदारियों में अटका नहीं रहेगा। कुछ सुंदर देखने, अच्छे लोगों से मिलने और हल्की बातचीत करने की इच्छा बढ़ सकती है। मंगल आपके अंदर ऊर्जा और आगे बढ़ने की चाह देता है, इसलिए आप पहल करने के मूड में रहेंगे। फर्क बस इतना रखना है कि हर बात को मिशन न बनाएं। जहां माहौल हल्का रखा जा सकता है, वहां सख्ती कम करें। 22 जुलाई 2026 की 4 वाली ऊर्जा आपको व्यवस्थित रखेगी, जबकि भाग्यांक 3 मेलजोल और अभिव्यक्ति को बढ़ाता है। इसलिए काम निपटाकर थोड़ी सामाजिक सक्रियता, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम या परिवार संग बाहर का छोटा प्लान मन को संतुलित कर सकता है।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में आपके सीधे स्वभाव का असर साफ दिखेगा। दिल की बात कहने की इच्छा रहेगी, पर लहजा नरम रखना ज्यादा काम देगा। अगर पार्टनर या परिवार का कोई सदस्य अपनी पसंद, शौक या बाहर जाने की बात करे, तो उसे हल्के में न लें। साथ बैठकर कोई फिल्म, नाटक, प्रदर्शनी या छोटा सा आउटिंग प्लान करना नजदीकी बढ़ा सकता है। मंगल कभी कभी बात को बहुत तेज कर देता है। इसलिए अपनी राय देने से पहले सामने वाले की पसंद भी पूछें। इससे अनावश्यक तकरार की जगह अपनापन बनेगा।
शिक्षा और करियर
ऑफिस की मीटिंग में आपका आत्मविश्वास लोगों का ध्यान खींच सकता है। यहां फायदा तभी होगा जब आप केवल जोर से नहीं, साफ और क्रम से बात रखें। मूलांक 4 का असर बताता है कि तैयारी, नोट्स और तथ्य साथ रखेंगे तो आपकी बात ज्यादा वजन पकड़ेगी। भाग्यांक 3 प्रेजेंटेशन, बातचीत और आइडिया शेयर करने में मदद करेगा। पढ़ाई करने वालों के लिए भी यह दिन केवल रटने का नहीं, विषय को समझकर व्यक्त करने का है। बिजनेस में क्लाइंट या टीम से मिलने का मौका बने तो बातचीत में थोड़ा सौम्य अंदाज रखें। मंगल की सक्रियता आपको आगे रखेगी, पर सहयोग से ही काम टिकेगा।
धन और वित्त
पैसों के मामले में मन कुछ अच्छा खरीदने या किसी कार्यक्रम पर खर्च करने की ओर जा सकता है। इसमें बुराई नहीं है, बस पहले जरूरी और गैर जरूरी खर्च अलग कर लें। यदि दोस्तों, परिवार या ऑफिस सर्कल के साथ कोई प्लान बने तो अपना हिस्सा पहले से तय कर लेना ठीक रहेगा। 4 की दिनचर्या वाली ऊर्जा कहती है कि छोटी रकमों का हिसाब भी नजर में रखें। 3 का प्रभाव यह संकेत देता है कि बातचीत से खर्च बंटवारा आसान हो सकता है। दिखावे के लिए खर्च बढ़ाना बाद में खल सकता है।
स्वास्थ्य और कल्याण
ऊर्जा भरपूर रहेगी, पर भीतर की तेजी शरीर में चिडचिडाहट या बेचैनी बना सकती है। थोड़ी देर संगीत सुनना, रंगों के बीच समय बिताना या खुली जगह में धीमे कदमों से टहलना आपको संतुलित करेगा। अगर सिर गर्म लगे या प्रतिक्रिया तेज हो रही हो, तो ठंडा पानी पीकर दो मिनट रुकें। मंगल को सही दिशा मिले तो थकान कम महसूस होती है।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
एलर्ट्स: हर चर्चा को बहस में न बदलें। सामाजिक प्लान में अपनी सीमा से ज्यादा खर्च न करें। मीटिंग में बिना तैयारी केवल जोश पर न चलें।
आज की सलाह: काम पूरा करके मन को भी थोड़ी जगह दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र