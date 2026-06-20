मूलांक 9 अंक ज्योतिष: आज आपके काम को मिलेगी पहचान, गुस्से पर करें कंट्रोल
Mulank 9 Aaj Ka Rashifal: आज मूलांक 9 वालों की बात लोगों पर असर डालेगी। मान-सम्मान बढ़ने के योग हैं और नौकरी में भी अच्छे मौके मिल सकते हैं। बस गुस्से पर कंट्रोल करें।
Mulank 9 Aaj Ka Ank Rashifal: सुबह किसी दोस्त से छोटी सी बातचीत भी आपके लिए दिन का रुख तय कर सकती है। 20 जून 2026 का मूलांक 2 लोगों से जुड़ने और बात को नरमी से रखने की ताकत देता है, जबकि भाग्यांक 9 आपके ही अंक की ऊर्जा को और उभारता है। इसलिए आपकी मौजूदगी और असर दोनों साफ दिखेंगे। मंगल के कारण हिम्मत, तेजी और action लेने का मन रहेगा। जहां लोग सोचते रह जाएं, वहां आप पहल कर सकते हैं। पहचान मिलने की संभावना है, लेकिन साथ में एक बात याद रखें। असरदार होना और हर बात में आगे निकलना अलग बातें हैं। काम, घर और सामाजिक दायरे में आपकी बात सुनी जाएगी, बस प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल रुकना बेहतर रहेगा।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में गर्मजोशी बनी रह सकती है। अगर हाल में किसी बात पर दूरी बनी थी, तो बात साफ करने का मौका मिल सकता है। आपका स्वभाव सीधा है और मंगल इसे और तेज बनाता है, लेकिन मूलांक 2 के कारण बोलने में नरमी लाना आसान रहेगा। पार्टनर आपकी ईमानदारी को समझेगा, बशर्ते लहजा थोड़ा हल्का रखें। गुस्से पर कंट्रोल करें। परिवार में भी लोग आपकी पहल का इंतजार कर सकते हैं। किसी अपने से दिल की बात शुरू करने के लिए लंबा भाषण नहीं, दो सच्चे वाक्य काफी रहेंगे।
शिक्षा और करियर
कामकाज में आपका उपस्थिति आज मजबूत दिखेगी। मीटिंग, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू, क्लाइंट बातचीत या टीम के बीच अपनी बात रखने का मौका मिले, तो आप ध्यान खींच सकते हैं। भाग्यांक 9 लंबित काम को आगे बढ़ाने की हिम्मत देगा और मंगल आपको बैठे रहने नहीं देगा। स्टूडेंट्स के लिए भी यह समय सिर्फ पढ़ने का नहीं, जवाब लिखने, बोलकर समझाने और तैयारी दिखाने का है। फिर भी एक सावधानी जरूरी है। अगर कोई सहकर्मी या सहपाठी धीमा लगे, तो उसे कमतर न समझें। मूलांक 2 सहयोग से ही बेहतर नतीजे बनवाएगा। बिजनेस में पहचान बढ़ाने वाला संपर्क उपयोगी साबित हो सकता है।
धन और वित्त
पैसों के मामले में नाम और भरोसे का असर काम आ सकता है। कोई पुरानी बात आगे बढ़े या आपकी बात पर लोग जल्दी सहमत हों, ऐसी संभावना बन सकती है। फिर भी सिर्फ उत्साह में रकम, वादा या समयसीमा तय करना ठीक नहीं होगा। मंगल कई बार तुरंत फैसला करवाता है। इसलिए लेनदेन में बात साफ रखें। दिखावे के लिए खर्च करने का मन हो सकता है, खासकर जब तारीफ मिले। बेहतर रहेगा कि जरूरी और सम्मानजनक खर्च में फर्क समझकर चलें।
स्वास्थ्य और कल्याण
शरीर में ऊर्जा अच्छी रह सकती है, पर यही ऊर्जा बेचैनी भी बना सकती है। बहुत देर एक जगह बैठे रहने के बाद अचानक तेज काम करने से खिंचाव महसूस हो सकता है। छोटे छोटे अंतराल में उठकर हाथ, पीठ और पैरों को ढीला करें। अगर भीतर गर्माहट या चिडचिडापन बढ़े, तो ठंडा पानी पीकर दो मिनट शांत बैठना राहत देगा। अपनी गति सही रखें, तभी ताकत टिकेगी।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
एलर्ट्स: तारीफ सुनकर जरूरत से ज्यादा वादा न करें। दोस्त की बात बीच में काटने से गलत असर पड़ सकता है। तेज जवाब से बनी बात भी अटक सकती है।
आज की सलाह: अपनी ताकत दिखाइए, पर शब्दों में नरमी बनाए रखिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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जन्म-समय संशोधन
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