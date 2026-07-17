मूलांक 9 (9, 18 और 27): आज मंगल के कारण रिजल्ट देने का दबाव होगा महसूस, बहस से बचें
Aaj ka mulank 9 Bhavishyafal 17 July 2026: घर के लोगों या पार्टनर से बात करते समय मन में यह भाव आ सकता है कि सामने वाला बात घुमा रहा है। ऑफिस में मीटिंग से पहले जरूरी बातें नोट कर लें। जानें कैसा रहेगा आज मूलांक 9 वालों का दिन।
Aaj ka ank rashifal mulank 9: ऑफिस, घर या किसी साझा जिम्मेदारी में शुरुआत से ही आपको लग सकता है कि काम आपकी रफ्तार से होना चाहिए। यही जगह है जहां मंगल का तेज स्वभाव सामने आता है। आप सक्रिय रहेंगे, लेकिन दूसरों की धीमी चाल खटक सकती है। 17 जुलाई 2026 का मूलांक 8 माहौल को जिम्मेदार और थोड़ा कड़ा बनाता है, जबकि भाग्यांक 7 भीतर से दूरी लेकर सोचने का संकेत देता है। इसलिए हर बात में आगे बढ़कर कमान पकड़ने के बजाय कुछ काम अकेले करना बेहतर रहेगा। फोन पर बातचीत में भी आवाज का दबाव कम रखें। आपकी बात सही हो सकती है, पर तरीका नरम होगा तो सहयोग मिलना आसान रहेगा।
मूलांक 9 वालों की कैसी रहेगी लव लाइफ
घर के लोगों या पार्टनर से बात करते समय मन में यह भाव आ सकता है कि सामने वाला बात घुमा रहा है। ऐसे में आप सीधी और कड़ी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इससे छोटी बात भी भारी लगने लगेगी। मंगल की ऊर्जा आपको साफ बोलना सिखाती है, पर रिश्तों में केवल सच काफी नहीं होता, उसका लहजा भी मायने रखता है। किसी जरूरी मुद्दे पर फोन पर बात करनी हो, तो पहले सुन लें, फिर जवाब दें। अपनेपन से कही गई बात ज्यादा असर करेगी। थोड़ी नरमी अपनाएंगे तो गलतफहमी कम होगी।
मूलांक 9 वालों की कैसा रहेगा करियर और व्यावसायिक स्थिति-
कामकाज में टीम के साथ तालमेल बैठाना थोड़ा कठिन लग सकता है। आपको लगेगा कि लोग उतनी तेजी से नहीं चल रहे जितनी जरूरत है। ऐसे में हर कदम पर टोकने से माहौल सख्त हो सकता है। मूलांक 8 के असर से जिम्मेदारी बढ़ी रहेगी, इसलिए रिजल्ट देने का दबाव भी महसूस होगा। वहीं भाग्यांक 7 इशारा करता है कि हर काम भीड़ में नहीं होता, कुछ काम चुपचाप अकेले बेहतर निकलते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी यही बात ठीक रहेगी। ग्रुप स्टडी में मन भटके, तो अपना हिस्सा अलग बैठकर पूरा करें। ऑफिस में मीटिंग से पहले जरूरी बातें नोट कर लें। इससे बोलचाल संतुलित रहेगी।
मूलांक 9 वालों की कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति-
पैसों के मामले में किसी के साथ मिलकर फैसला करने पर खींचतान बन सकती है। आपको अपना तरीका ज्यादा सही लगे, लेकिन हर खर्च पर जोर देकर बात मनवाना ठीक नहीं होगा। अगर कोई खरीद, भुगतान या लेनदेन तय करना हो, तो पहले रकम, समय और जरूरत साफ कर लें। मंगल जल्द परिणाम चाहता है, पर इस दिन हिसाब सीधा रखना ज्यादा ठीक रहेगा। साझा खर्च में अपनी बात लिखित या साफ शब्दों में रखना उलझन घटा सकता है। छोटी रकम पर भी बहस बढ़े, तो थोड़ा रुककर बात करें।
मूलांक 9 वालों की कैसी रहेगी सेहत-
शरीर में बेचैनी और भीतर हल्की चिड़चिड़ाहट साथ चल सकती है। इसका असर कंधों, जबड़े या सिर के ऊपर तनाव के रूप में महसूस हो सकता है। तेज कदमों से थोड़ी वॉक, सीढ़ियां धीरे चढ़ना या ठंडे पानी से चेहरा धोना राहत देगा। अगर किसी बात पर मन अटका हो, तो तुरंत बहस करने के बजाय दस मिनट अलग बैठना बेहतर रहेगा। इससे ऊर्जा बिखरेगी नहीं।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
एलर्ट्स: टीम में अपनी रफ्तार सब पर मत थोपिए। फोन पर कड़ा लहजा बात बिगाड़ सकता है। साझा काम में बिना सुने फैसला न सुनाइए।
आज की सलाह: पहले अपना काम संभालें, फिर बाकी लोगों से तालमेल बैठाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
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वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
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