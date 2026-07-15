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मूलांक 9 (9, 18 और 27): आज मंगल लेंगे आपकी असली परीक्षा, मन बहलाने पर खर्च करेंगे धन

By Anita Baranwal
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Aaj ka mulank 9 Bhavishyafal 15 July 2026: आज मूलांक 9 वाले पार्टनर से उम्मीद रखें, पर सामने वाले को आपकी चुप उदासी खुद समझ आ जाएगी, ऐसा मानकर नहीं चलें।

मूलांक 9 (9, 18 और 27): आज मंगल लेंगे आपकी असली परीक्षा, मन बहलाने पर खर्च करेंगे धन

Aaj ka ank rashifal mulank 9: घर और काम की जिम्मेदारियां एक साथ सामने आएं, तो मन में बोझ जैसा एहसास हो सकता है। अंक 9 के स्वामी मंगल आपको ताकत और पहल देता है, लेकिन जब मन खिन्न हो तो यही ऊर्जा भीतर चिडचिड़ाहट भी बना सकती है। 15 जुलाई 2026 की दिन ऊर्जा में मूलांक 6 का संतुलन और लोगों से जुड़ाव छिपा है। भाग्यांक 5 बातचीत, आवाजाही और हलचल बढ़ाता है। इसलिए खुद को अलग करके बैठना राहत नहीं देगा। जो काम आपके हिस्से में है, उसे सजा की तरह मत देखिए। किसी अपने या सहकर्मी से दो सीधी बातें करना मन हल्का कर सकता है। अपने ऊपर तरस खाने के बजाय छोटे काम पूरे करते चलना बेहतर रहेगा।

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प्रेम और रिश्ते

मन अगर पहले से भारी है, तो रिश्तों में छोटी बात भी बड़ी लग सकती है। मंगल वाले लोग दिल से सच्चे होते हैं, पर अपनी तकलीफ छिपाकर अचानक तेज प्रतिक्रिया दे बैठते हैं। इस समय यही बात दूरी बढ़ा सकती है। पार्टनर से उम्मीद रखें, पर सामने वाले को आपकी चुप उदासी खुद समझ आ जाएगी, ऐसा मानकर न चलें। परिवार में भी जिम्मेदारी बांटने की बात साफ शब्दों में करें। शिकायत का ढेर लगाने से बेहतर है कि एक बात एक बार कहें। मिलना, बात करना और सामान्य व्यवहार बनाए रखना इस समय रिश्तों को संभाले रखेगा।

शिक्षा और करियर

कामकाज में आपको लग सकता है कि सब कुछ आपके ऊपर ही आ रहा है। यहीं मंगल की असली परीक्षा है। दबाव में टूटना नहीं, बल्कि दिशा पकड़ना जरूरी रहेगा। मूलांक 6 टीमवर्क मांग रहा है, इसलिए अकेले सब संभालने की आदत थोड़ी ढीली करें। भाग्यांक 5 के कारण ऑफिस की मीटिंग में अचानक चर्चा बदल सकती है या आपसे तुरंत राय मांगी जा सकती है। ऐसे में खीझकर चुप बैठना नुकसानदेह होगा। अपनी बात संक्षेप में और काम की भाषा में रखें। छात्रों के लिए भी यही संकेत है कि अटके रहने के बजाय ग्रुप स्टडी, चर्चा या शिक्षक से संपर्क फायदा दे सकता है। बिजनेस में लोगों से जुड़े रहना ही मौके खोल सकता है।

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धन और वित्त

पैसों के मामले में भावनात्मक थकान का असर दिख सकता है। कभी कभी मन खराब हो तो सुविधा या मन बहलाने पर खर्च बढ़ जाता है। इस प्रवृत्ति पर नजर रखें। कोई जरूरी भुगतान हो, तो उसे टालने के बजाय साफ सूची बनाकर निपटाएं। मंगल आपको तुरंत कदम उठाने की आदत देता है, लेकिन भाग्यांक 5 छोटे बदलाव भी ला सकता है। इसलिए रकम, तारीख और शर्तें पढ़कर आगे बढ़ें। आय सामान्य रह सकती है, पर बिखरे खर्च चुभ सकते हैं। साझा खर्च में अपनी बात पहले स्पष्ट करना ठीक रहेगा।

स्वास्थ्य और कल्याण

मन का दबाव शरीर में गरमी, बेचैनी या सिर के आगे वाले हिस्से में भारीपन की तरह दिख सकता है। मंगल प्रधान लोगों को ठहरना सीखना पड़ता है। बहुत देर तक एक ही तनाव में बैठे रहने के बजाय थोड़ी तेज चाल से टहल लें। ठंडा नहीं, सामान्य पानी धीरे धीरे पिएं। किसी बात को भीतर घुमाते रहने से थकान बढ़ेगी, इसलिए मन बदलने के लिए लोगों के बीच थोड़ी देर रहना फायदेमंद हो सकता है।

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शुभ अंक: 1

शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी

शुभ दिशा: दक्षिण

एलर्ट्स: जिम्मेदारियों को अपमान की तरह मत लें। ऑफिस की मीटिंग में रूठकर चुप न बैठें। उदासी में अनावश्यक खरीदारी से बचें।

आज की सलाह: लोगों से जुड़े रहिए, काम भी हल्का लगेगा और मन भी।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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