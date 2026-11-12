आज का मूलांक 9 (12 नवंबर 2026):मंगल की तेजी लेनदेन तुरंत निपटाने की बेचैनी बढ़ाएगी
Aaj ka ank jyotish : पेशेवर विकास में अपनी ऊर्जा को किसी एक कौशल के अभ्यास पर लगाएं।
दिन में चुनौतियों से भिड़ने का जोश रहेगा। मुश्किल बात सामने आएगी तो आप पीछे हटने के मूड में नहीं होंगे। अंक 9 के स्वामी मंगल की ऊर्जा और हिम्मत आपको सक्रिय रखेंगी, लेकिन इसी तेजी के साथ अधीरता और भावनाओं का अचानक उफान भी आने की संभावना है। 12 नवंबर 2026 के मूलांक 3 से आपके अंक की मित्रता है और भाग्यांक 6 है। इस मेल में आपकी पहल करने की चाह के साथ भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना अहम रहेगा। हर अड़चन को अपनी क्षमता की परीक्षा मानना थकाएगा। जो बात तुरंत सुलझ न पाए, उसे थोड़ा वक्त दें। अपनी ताकत दिखाने के लिए हर बहस में उतरना बोझ बढ़ाएगा।
मूलांक 9 लवलाइफ
रिश्तों में अपनी बात मनवाने की इच्छा तेज रहेगी। प्रेम जीवन में छोटी असहमति भी चुनौती जैसी लगेगी और भावनाएं अचानक उभरने की संभावना है। मंगल का जुझारूपन साथ निभाने की हिम्मत देगा, मगर पार्टनर की बात बीच में काटने से बातचीत उलझेगी। जवाब देने से पहले उनकी बात पूरी सुनें। परिवार में किसी विषय पर मत अलग हों तो तुरंत सहमति पाने का दबाव न डालें। आपकी भावना अहम है, पर उसे समझाने के लिए ऊंचे स्वर की जरूरत नहीं होगी। तालमेल में नरमी उपयोगी रहेगी।
मूलांक 9 करियर
काम और पढ़ाई की चुनौती स्वीकार करने का उत्साह रहेगा। मंगल की सक्रियता कठिन हिस्से पर जुटने में उपयोगी होगी, लेकिन अधीरता से प्रक्रिया के छोटे चरण छूटने का खतरा रहेगा। मसलन, काम की डेडलाइन पास हो तो पूरा काम एक साथ निपटाने की बेचैनी होगी। उसे छोटे हिस्सों में बांटकर जांचते चलें। नौकरी और ऑफिस में सवाल को अपनी योग्यता पर हमला न मानें। विद्यार्थी कठिन प्रश्न पर अटकें तो तरीका दोबारा देखें। बिजनेस की बातचीत में तीखी प्रतिक्रिया से बचने के लिए जवाब लिखकर पढ़ें।
धन मूलांक 9
पैसों की बातचीत में अपनी शर्त पर अड़े रहने का मन होगा। मंगल की तेजी लेनदेन तुरंत निपटाने की बेचैनी बढ़ाएगी, इसलिए रकम और भुगतान का विवरण दोबारा मिलाएं। आय या खर्च को लेकर उठे सवाल को व्यक्तिगत चुनौती न मानें। कोई खरीद केवल अपनी बात साबित करने के लिए न करें। निवेश के प्रस्ताव में उलझन हो तो लिखित जानकारी मांगें। भावनात्मक उफान के बीच आर्थिक वादा करने से बचें।
स्वास्थ्य मूलांक 9
हर चुनौती से भिड़ने की तैयारी आपको लगातार सक्रिय रखेगी। अधीरता और भावनाओं के उफान की संभावना के बीच अपनी गति पहचानें। मंगल की ऊर्जा को संभालने के लिए किसी कठिन काम के बाद कुछ मिनट रुकें और सांस सहज होने दें। मन में तकरार चल रही हो तो उसे कागज पर लिखें। व्यायाम को भी खुद से मुकाबला न बनाएं।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
एलर्ट्स: हर सवाल को चुनौती न समझें। डेडलाइन की बेचैनी में जांच न छोड़ें। भावनाओं के उफान में आर्थिक हामी न भरें।
आज की सलाह: चुनौती स्वीकार करें और जवाब देने से पहले थोड़ा ठहरें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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