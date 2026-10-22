मूलांक 9 राशिफल 22 अक्टूबर: अपनी राय से किसी को छोटा महसूस ना कराएं
मूलांक 9 वालों को आज यानी 22 अक्टूबर के दिन मंगल के संकेतों को समझना होगा। जानें आज किन बातों को इग्नोर नहीं करना है और किन गलतियों को करने से बचना है?
दिन की रफ्तार आपके मन के मुताबिक रह सकती है। ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों साथ दिखेंगे, इसलिए रुके काम भी आगे बढ़ाने का मन बनेगा। अंक 9 पर मंगल का असर आपको सक्रिय और हिम्मती बनाता है, पर इसी वजह से कभी कभी आप बहुत तेज भी हो जाते हैं। इस बार अच्छी बात यह है कि काम केवल जोर से नहीं, तालमेल से भी निकल सकते हैं। लोगों से बात बनाना आसान रहेगा। किसी ग्रुप, दोस्ती या साझेदारी में आपकी मौजूदगी असरदार रहेगी। जैसे ऑनलाइन पेमेंट करते समय एक बार अमाउंट और नाम मिलाकर भेजना समझदारी है, वैसे ही हर कदम में थोड़ी जांच आपको और मजबूत बनाएगी। दिन का मूलांक 4 काम में ढांचा मांग रहा है और भाग्यांक 6 संबंधों में नरमी जोड़ रहा है।
लव राशिफल
रिश्तों में पहल आपके पक्ष में जा सकती है। अगर कुछ दिनों से बात केवल जरूरी मुद्दों तक सीमित थी, तो अब अपनापन लौटाने का मौका है। मंगल आपको सीधा बोलने की आदत देता है, इसलिए शब्द साफ रखें लेकिन कठोर न हों। प्रेम संबंध में साथ चलने की भावना बढ़ सकती है। दोस्ती में भी भरोसा मजबूत होगा, खासकर तब जब आप केवल सलाह देने के बजाय सामने वाले की बात पूरा सुनेंगे। घर के लोगों के साथ छोटी मदद भी बड़ा असर छोड़ सकती है।
करियर राशिफल
कामकाज में आपकी गति अच्छी रह सकती है और कई लोग आपसे पहल की उम्मीद भी करेंगे। मंगल की सक्रियता आपको आगे बढ़ाती है, इसलिए मीटिंग, प्रेजेंटेशन, फील्ड वर्क या टीम को संभालने जैसे कामों में पकड़ बन सकती है। फिर भी हर काम अकेले उठाने की आदत बोझ बढ़ा सकती है। जहां सहयोग मिल रहा हो, वहां उसे स्वीकार करें। छात्र हैं तो कठिन विषय पहले पकड़ें, क्योंकि मन में लड़ने की ताकत बनी रहेगी। 22 अक्टूबर 2026 का मूलांक 4 आपको क्रम और तैयारी की याद दिलाता है। भाग्यांक 6 कहता है कि केवल सही होना काफी नहीं, लोगों के साथ ठीक तरीके से चलना भी जरूरी है।
फाइनेंस राशिफल
पैसे के मामले में लेनदेन साफ रखना बेहतर रहेगा। कमाई की दिशा सामान्य से थोड़ी संतुलित दिखती है, लेकिन सुविधा या शौक में तुरंत भुगतान करने की आदत जेब हल्की कर सकती है। ऑनलाइन पेमेंट, सब्सक्रिप्शन, ऑटो डेबिट या साझा बिल में खास ध्यान दें। स्क्रीन पर दिख रही रकम और भेजी जाने वाली रकम एक बार फिर देख लें। साझेदारी वाले खर्च में पहले बात साफ कर लेना उपयोगी रहेगा। छोटे हिसाब को टालेंगे तो बाद में उलझन बन सकती है।
हेल्थ राशिफल
शरीर में ताकत रहेगी, पर भीतर की तेज आग थकान को देर से महसूस कराती है। मंगल वाले लोग कई बार काम पूरा होने तक रुकते नहीं। इसलिए बीच में दो छोटे ब्रेक लेना फायदेमंद रहेगा। सीढ़ियां चढ़ने के बाद सांस बहुत तेज लगे या सिर भारी हो, तो पानी पीकर कुछ मिनट धीमे बैठें। मसालेदार खाने की मात्रा थोड़ी संभालकर रखें।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
एलर्ट्स: ऑनलाइन पेमेंट में नाम और रकम मिलाकर ही आगे बढ़ें। अपनी तेज राय से किसी करीबी को छोटा महसूस न कराएं। एक साथ बहुत काम पकड़ने से तालमेल बिगड़ सकता है।
आज की सलाह: जोश को सही क्रम दें, काम भी बनेगा और संबंध भी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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