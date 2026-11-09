मूलांक 8 राशिफल 9 नवंबर 2026: आपकी सख्ती बना सकती है दूरी, अपनों की बात भी समझना होगा जरूरी
मूलांक 8 राशिफल 9 नवंबर 2026: आज स्वभाव की सख्ती दूरी बना सकती है, अपनों का पक्ष समझना जरूरी होगा। जानिए स्वामी शनि के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
घर और काम की जगह पर आपको लगेगा कि आसपास के लोग आपकी बात से तालमेल नहीं बैठा रहे हैं। यह खिंचाव मन को भारी करेगा, खासकर जब आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में जुटे हों। अंक 8 के स्वामी शनि अनुशासन और मेहनत से जुड़े हैं। इन्हीं गुणों के चलते आप दूसरों से भी अपने जैसा काम चाहेंगे। 9 नवंबर 2026 का मूलांक 9 आपके अंक से तटस्थ है और भाग्यांक 3 है। ऐसे में अपनी उम्मीदों और दूसरों की जरूरतों का फर्क समझना अहम रहेगा। बात को उलटी तरफ से देखें। शायद उनकी नजर में आपकी सख्ती दूरी बना रही हो। खुद को दोष देने की जरूरत नहीं, बस अपने हिस्से की वजह पहचानें।
मूलांक 8 का लव राशिफल
प्रेम जीवन में आपकी नीयत और पार्टनर तक पहुंच रही बात में फर्क महसूस होगा। आप जिम्मेदारी निभाने को अपनापन मानेंगे, जबकि सामने वाले को आपकी नरमी की जरूरत होगी। शनि का गंभीर स्वभाव भावनाएं जताने में संकोच बढ़ाएगा। पूछें कि आपकी कौन सी बात उन्हें दूरी का एहसास देती है। परिवार में किसी असहमति पर पहले उनका पूरा पक्ष सुनें। रिश्तों में तालमेल समझने के लिए यह भी देखें कि कहीं आप अपनी पसंद को सबकी सहमति तो नहीं मान रहे।
मूलांक 8 का करियर राशिफल
ऑफिस में काम के तरीके पर मतभेद होने से लगेगा कि आपकी मेहनत समझी नहीं जा रही। शनि से जुड़ी लगन उपयोगी है, मगर साथ काम करने वालों की गति और प्राथमिकताएं अलग होंगी। नौकरी में अपनी अपेक्षाएं साफ बताएं और उनकी अड़चन भी पूछें। बिजनेस में बाजार या दुकान का काम संभालते हुए किसी सुझाव को सिर्फ इसलिए ना ठुकराएं कि वह आपके तरीके से अलग है। पढ़ाई में शिक्षक की टिप्पणी का मतलब समझें। पेशेवर विकास के लिए अपने काम पर मिली प्रतिक्रिया में सुधार की बात पहचानना उपयोगी रहेगा।
मूलांक 8 का मनी राशिफल
आय के इस्तेमाल और खर्च की प्राथमिकताओं पर आपकी सोच घर के दूसरे लोगों से अलग रहेगी। किसी मांग को गैरजरूरी कहने से पहले उसकी वजह पूछें। शनि का लंबे समय को ध्यान में रखने वाला स्वभाव बचत की सोच से जुड़ा है, लेकिन साझा जरूरतें भी सुनें। निवेश पर अलग राय मिले तो उसके तथ्य समझें। लेनदेन में अपनी और सामने वाले की जिम्मेदारी लिखकर तय करें, ताकि अपेक्षाओं का फर्क विवाद ना बने।
मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल
दूसरों से तालमेल ना बनने की बात मन में बार बार घूमेगी। हर असहमति को अपनी कमी मान लेना बोझ बढ़ाएगा। शनि की जिम्मेदारी वाली प्रवृत्ति के कारण सब ठीक करने का दबाव खुद पर ना लें। किसी कठिन बातचीत के बाद थोड़ी देर खुले में टहलें। फिर सोचें कि कौन सी बात आपके हाथ में है और किस पर केवल चर्चा हो सकती है।
9 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 8 के जातक यदि अपनी सख्ती का त्याग करके व्यवहार में लचीलापन और सौम्यता अपनाते हैं, तो वे हर असमंजस को दूर कर सकते हैं। अपने स्वामी शनि देव के अनुशासन और मित्र भाग्यांक 3 के समन्वय से अपनी प्राथमिकताओं को सही ढंग से तय करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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