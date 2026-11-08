मूलांक 8 राशिफल 8 नवंबर 2026: रोज की दिनचर्या से होंगे बोर, कुछ नया करने का जागेगा जुनून
Mulank 8 Horoscope 8 Nov 2026: मूलांक 8 (8, 17, 26 जन्म तिथि) के लिए जानें 8 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें कैसे रचनात्मक सोच से मिलेगी जीवन को नई दिशा।
शनि के प्रभाव वाले अंक 8 के लिए कल्पना खूब सक्रिय रहेगी और जीवन में कुछ बड़ा, बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी। रोज की एक जैसी दिनचर्या से निकलकर कला, रचनात्मक काम और मन को संतोष देने वाले विकल्प तलाशने की इच्छा होगी। 8 नवंबर 2026 का मूलांक आपके अंक 8 से मेल खाता है और भाग्यांक 2 इस सोच में भावनाओं की जगह बढ़ाता है। शनि का अनुशासन इन कल्पनाओं को ठोस रूप देने में मददगार रहेगा, हालांकि उनकी धीमी चाल जैसे गुण आपको तैयारी की अहमियत भी याद दिलाएंगे। हर नई रुचि को तुरंत बड़ी जिम्मेदारी बनाना भारी लगेगा। फिलहाल किसी एक विचार को छोटा रूप देकर परखना सहज रहेगा।
मूलांक 8 का लव राशिफल
रिश्तों में केवल रोजमर्रा की जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर भावनात्मक जुड़ाव की चाह रहेगी। परिवार की बातचीत में आप पूछेंगे कि मिलकर ऐसा क्या किया जाए जिससे सबको खुशी मिले। कोई पुरानी तस्वीर, गीत या पसंदीदा कहानी इस चर्चा का हिस्सा बन सकती है। पार्टनर से अपने सपनों की बात कहना अच्छा लगेगा। शनि की जिम्मेदारी निभाने वाली प्रवृत्ति के साथ अपनी कोमल भावनाओं को भी जगह दें। हर बातचीत का कोई व्यावहारिक निष्कर्ष निकालने का दबाव ना रखें। कुछ बातें साझा खुशी के लिए भी होंगी।
मूलांक 8 का करियर राशिफल
काम और पढ़ाई में कुछ नया बनाने की इच्छा मजबूत रहेगी। तय तरीके से ऊब महसूस होगी और अपनी रचनात्मक क्षमता इस्तेमाल करने का मन होगा। विद्यार्थी किसी विषय को चित्र, कहानी या अपने उदाहरण से समझने की कोशिश करें। ऑफिस या बिजनेस में नए विचार का छोटा नमूना तैयार करना उपयोगी रहेगा। शनि की मेहनत और क्रम से काम करने की सीख यहां कल्पना को दिशा देगी। पेशेवर जीवन में अधिक संतोष देने वाले विकल्पों पर विचार करने के लिए दिन अनुकूल है। मौजूदा काम अधूरा छोड़कर हर नए विचार के पीछे लगना उलझन बढ़ाएगा।
मूलांक 8 का मनी राशिफल
रचनात्मक रुचि के लिए कुछ खरीदने या सीखने पर रकम लगाने का विचार आएगा। पहले देखें कि उस चीज का इस्तेमाल कैसे करेंगे। शनि की लंबे समय की सोच यहां उपयोगी रहेगी। मनपसंद काम के लिए अलग छोटी राशि तय करें। आय बढ़ाने का कोई नया विचार सूझे तो उसकी लागत और मेहनत का हिसाब बनाएं। निवेश या लेनदेन को केवल सुंदर कल्पना के आधार पर तय ना करें। भावनात्मक संतोष की तलाश में आर्थिक क्षमता भी याद रखें।
मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल
मन में कई कल्पनाएं एक साथ चलेंगी, इसलिए दिनचर्या कुछ बंधी हुई लगेगी। कागज पर रंग भरना, गुनगुनाना या कुछ पंक्तियां लिखना अभिव्यक्ति का सहज रास्ता रहेगा। शनि का अनुशासन अपनाते हुए इस रुचि के लिए थोड़ा निश्चित वक्त रखें। हर रचना को अच्छा साबित करने का दबाव थकाने वाला होगा। इसे उपलब्धि की कसौटी ना बनाएं, आनंद की जगह रहने दें।
8 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 8 के जातक यदि अपनी रचनात्मकता और शनि देव के अनुशासन का संतुलन बनाए रखते हैं, तो वे अपनी दिनचर्या में नया उत्साह भर सकते हैं। अपने विचारों को जल्दबाजी में बड़ा आकार देने के बजाय छोटे-छोटे कदमों से शुरुआत करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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