मूलांक 8 राशिफल 7 नवंबर 2026: पुराने हिसाब होंगे साफ, नौकरी और बिजनेस में मिल सकते हैं नए मौके
मूलांक 8 राशिफल 7 नवंबर 2026: शनि देव और मित्र मूलांक 7 के प्रभाव से आज पुराने हिसाब साफ होंगे और नए मौके मिलेंगे। जानें लव, करियर, धन और सेहत का पूरा दैनिक भविष्यफल।
पुरानी देनदारी निपटाने के लिए दिन अच्छा है और मन में आगे बढ़ने का भरोसा रहेगा। कुछ अच्छे अवसर सामने आएंगे। उनका लाभ लेने के लिए परिचित दायरे से बाहर कदम रखने की तैयारी रखें। 7 नवंबर 2026 का मूलांक 7 आपके अंक 8 का मित्र है। भाग्यांक 1 पहल से जुड़ा है और शनिवार के स्वामी का अंक भी 8 है। यह मेल शनि के अनुशासन और जिम्मेदारी को काम में उतारने का संकेत देता है। अटकी जिम्मेदारी भारी लग रही हो तो उसे छोटे हिस्सों में बांटें। मेहनत का फल मिलने में वक्त लगे तो प्रयास की अहमियत कम ना समझें। धैर्य का अपना प्रतिफल रहेगा।
मूलांक 8 का लव राशिफल
रिश्तों में आगे बढ़ने के लिए किसी परिचित ढर्रे को थोड़ा बदलना उपयोगी रहेगा। शाम की चाय पर बातचीत में साझा जिम्मेदारियों का विषय रखें। हर बार अकेले भार उठाते हों तो इस बार मदद मांगने की पहल करें। पार्टनर के साथ किसी पुराने वादे को पूरा करने का छोटा तरीका तय करें। शनि की जिम्मेदारी निभाने वाली प्रकृति यहां भरोसा मजबूत करने का आधार है। परिवार में तालमेल बनाने की कोशिश को थोड़ा वक्त दें। हर बातचीत का नतीजा उसी पल चाहने से मन थकेगा।
मूलांक 8 का करियर राशिफल
पढ़ाई और काम में अच्छे अवसर सामने आएंगे। इन्हें पहचानने के लिए सिर्फ उन्हीं कामों तक सीमित ना रहें जिनमें आप सहज हैं। पढ़ाई में चुनौती वाला विषय चुनकर उसका एक हिस्सा पूरा करें। ऑफिस में नई जिम्मेदारी पर चर्चा हो तो पहले उसका दायरा समझें और अपनी तैयारी बताएं। बिजनेस में नए प्रस्ताव की उपयोगिता परखने के लिए सवाल लिखकर रखें। शनि का अनुशासन लंबे प्रयास में काम आता है। पेशेवर प्रगति के लिए दिन अनुकूल है, लेकिन मेहनत और परिणाम के बीच का अंतराल स्वीकार करना होगा। अपनी तैयारी जारी रखें।
मूलांक 8 का मनी राशिफल
देनदारी चुकाने और पुराने हिसाब समेटने के लिए समय अच्छा है। उपलब्ध रकम देखकर तय करें कि कौन सा बकाया पहले निपटाना है। पूरी राशि देना कठिन हो तो भुगतान की व्यावहारिक योजना बनाएं। आय से जुड़ा अवसर सामने आने पर उसकी शर्तें समझने के लिए पहल करें। निवेश में रकम कितने समय तक लगी रहेगी, यह साफ रखें। शनि लंबे परिणाम से जुड़े हैं, इसलिए तुरंत लाभ की उम्मीद में अपनी भुगतान क्षमता से बड़ी जिम्मेदारी ना उठाएं।
मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल
जिम्मेदारियां समेटने की कोशिश में आराम को आखिरी काम ना बनाएं। काम के बीच थकान महसूस हो तो बैठने की जगह बदलें और कुछ देर हल्की चहलकदमी करें। नई दिनचर्या अपनाने में असहजता लगे तो शुरुआत छोटी रखें। शनि का अनुशासन तभी उपयोगी है जब आप अपनी क्षमता का सम्मान करें। सेहत से जुड़ी आदतों का असर देखने के लिए खुद को वक्त दें।
7 नवंबर 2026 का यह दिन मूलांक 8 के जातकों को अपनी जिम्मेदारी, अनुशासन और धैर्य के बल पर सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने की प्रेरणा देता है। शनि देव के आशीर्वाद और मूलांक 7 के मित्रवत सहयोग से आप अपने सभी पुराने बकाए साफ करने में सफल रहेंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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