Mulank 8 Horoscope 29 Nov 2026: मूलांक 8 (8, 17, 26 जन्म तिथि) के लिए जानें 29 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें क्यों आज अस्पष्ट असंतोष के बीच बड़े फैसले टालना और छोटे कामों पर ध्यान देना है जरूरी।

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है। इस मूलांक के स्वामी शनि हैं, जिन्हें मेहनत, अनुशासन और धैर्य का कारक माना जाता है। 29 नवंबर 2026 को तारीख का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 रहेगा। आज काम और परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी मन में असंतोष बना रह सकता है। आपको लगेगा कि जीवन में कुछ कमी है, लेकिन यह समझना मुश्किल होगा कि आखिर बदलाव किस चीज में चाहिए। ऐसे में जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। हर परेशानी का हल तुरंत मिलना जरूरी नहीं है। फिलहाल अपनी जरूरतों को समझने और रोजमर्रा के काम पूरे करने पर ध्यान दें।

मूलांक 8 का लव राशिफल प्रेम और पारिवारिक जीवन में आज मन थोड़ा उखड़ा रह सकता है। पार्टनर का साथ मिलने के बावजूद किसी कमी का एहसास होगा। आप खुद भी ठीक से नहीं समझ पाएंगे कि आखिर किस बात की जरूरत महसूस हो रही है। ऐसे में सामने वाले से मन की बात बिना बताए उनसे सब कुछ समझ लेने की उम्मीद न करें। अगर मन उदास है तो सहजता से बता दें कि आप कुछ परेशान हैं, लेकिन इसकी वजह अभी स्पष्ट नहीं है। परिवार के सदस्य सामान्य सवाल पूछें तो उन्हें शिकायत समझकर जवाब न दें। शनि के प्रभाव में आप अक्सर अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन आज अपनी भावनाओं को भी जगह देना जरूरी है। रिश्तों में हर बात का हिसाब करने के बजाय कुछ समय सहज बातचीत में बिताएं।

मूलांक 8 के स्वामी शनि हैं, जिन्हें मेहनत, अनुशासन और धैर्य का कारक माना जाता है। 29 नवंबर को तारीख के मूलांक 2 और भाग्यांक 5 का प्रभाव मन में असंतोष और भावनात्मक उलझन बढ़ा सकता है। प्रेम संबंधों, करियर और आर्थिक मामलों में किसी बड़े बदलाव का फैसला लेने से पहले अपनी प्राथमिकताएं समझना जरूरी होगा। अपनी कुंडली में शनि की स्थिति, मानसिक शांति, करियर की चुनौतियों और आर्थिक स्थिरता के ज्योतिषीय उपाय जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

मूलांक 8 का करियर राशिफल कार्यक्षेत्र और पढ़ाई में आज अपनी मौजूदा स्थिति से संतुष्टि कम महसूस हो सकती है। नौकरी बदलने, कारोबार बढ़ाने या कोई नया कोर्स करने का विचार मन में आएगा। हालांकि, कोई भी कदम उठाने से पहले यह समझना जरूरी है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। बेहतर आय, नई जिम्मेदारी या कुछ नया सीखने का अवसर, अपनी प्राथमिकता तय करें। विद्यार्थियों को भी हर विषय में एक जैसी रुचि न होने पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस विषय में कमजोरी है, उसके लिए नियमित अभ्यास का समय निकालें। शनि का अनुशासन आपको धीरे-धीरे आगे बढ़ने की सीख देता है। आज अपनी पूरी प्रगति का फैसला करने के बजाय एक ऐसा काम चुनें जिसे पूरा करके आप आगे बढ़ सकें।

मूलांक 8 का मनी राशिफल आर्थिक मामलों में आज मन का असंतोष आपके फैसलों को प्रभावित कर सकता है। कोई नई चीज खरीदने का मन होगा, लेकिन कुछ समय बाद उसकी जरूरत पर ही सवाल उठने लगेंगे। इसलिए खरीदारी करने से पहले सोचें कि उस वस्तु का इस्तेमाल वास्तव में कितना होगा। अपनी आय और बचत के हिसाब से ही खर्च की योजना बनाएं। आर्थिक लक्ष्य तय करते समय दूसरों की कमाई या उपलब्धियों से अपनी तुलना न करें। किसी नई जिम्मेदारी या निवेश के लिए हामी भरने से पहले नियमित खर्च और उपलब्ध रकम का हिसाब देख लें। शनि लंबे समय की आर्थिक व्यवस्था पर ध्यान देने की सीख देते हैं। आज दिखावे या मन की खाली जगह भरने के लिए खर्च करने से बचना बेहतर रहेगा।

मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल स्वास्थ्य के लिहाज से आज मन की स्थिति पर ध्यान देना जरूरी होगा। बिना किसी स्पष्ट वजह के उदासी या बेचैनी महसूस हो सकती है। आराम करने के बाद भी मन पूरी तरह शांत न हो तो खुद पर बेहतर महसूस करने का दबाव न डालें। दिनचर्या में कोई छोटा और सहज काम शामिल करें। पौधों को पानी देना, अपनी मेज व्यवस्थित करना या कुछ देर टहलना अच्छा रहेगा। लगातार अपनी परेशानियों के बारे में सोचने के बजाय ध्यान को किसी सामान्य गतिविधि में लगाएं। मन की हर उलझन का जवाब एक ही दिन में ढूंढना जरूरी नहीं है। अपनी क्षमता के अनुसार काम करें और पर्याप्त आराम लें। आज खुद के प्रति थोड़ी नरमी रखना भी जरूरी है।