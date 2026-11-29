बिना वजह उखड़ा रहेगा मूलांक 8 वालों का मन, पढ़ें 29 नवंबर का अंक राशिफल
Mulank 8 Horoscope 29 Nov 2026: मूलांक 8 (8, 17, 26 जन्म तिथि) के लिए जानें 29 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें क्यों आज अस्पष्ट असंतोष के बीच बड़े फैसले टालना और छोटे कामों पर ध्यान देना है जरूरी।
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है। इस मूलांक के स्वामी शनि हैं, जिन्हें मेहनत, अनुशासन और धैर्य का कारक माना जाता है। 29 नवंबर 2026 को तारीख का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 रहेगा। आज काम और परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी मन में असंतोष बना रह सकता है। आपको लगेगा कि जीवन में कुछ कमी है, लेकिन यह समझना मुश्किल होगा कि आखिर बदलाव किस चीज में चाहिए। ऐसे में जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। हर परेशानी का हल तुरंत मिलना जरूरी नहीं है। फिलहाल अपनी जरूरतों को समझने और रोजमर्रा के काम पूरे करने पर ध्यान दें।
मूलांक 8 का लव राशिफल
प्रेम और पारिवारिक जीवन में आज मन थोड़ा उखड़ा रह सकता है। पार्टनर का साथ मिलने के बावजूद किसी कमी का एहसास होगा। आप खुद भी ठीक से नहीं समझ पाएंगे कि आखिर किस बात की जरूरत महसूस हो रही है। ऐसे में सामने वाले से मन की बात बिना बताए उनसे सब कुछ समझ लेने की उम्मीद न करें। अगर मन उदास है तो सहजता से बता दें कि आप कुछ परेशान हैं, लेकिन इसकी वजह अभी स्पष्ट नहीं है। परिवार के सदस्य सामान्य सवाल पूछें तो उन्हें शिकायत समझकर जवाब न दें। शनि के प्रभाव में आप अक्सर अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन आज अपनी भावनाओं को भी जगह देना जरूरी है। रिश्तों में हर बात का हिसाब करने के बजाय कुछ समय सहज बातचीत में बिताएं।
मूलांक 8 के स्वामी शनि हैं, जिन्हें मेहनत, अनुशासन और धैर्य का कारक माना जाता है। 29 नवंबर को तारीख के मूलांक 2 और भाग्यांक 5 का प्रभाव मन में असंतोष और भावनात्मक उलझन बढ़ा सकता है। प्रेम संबंधों, करियर और आर्थिक मामलों में किसी बड़े बदलाव का फैसला लेने से पहले अपनी प्राथमिकताएं समझना जरूरी होगा। अपनी कुंडली में शनि की स्थिति, मानसिक शांति, करियर की चुनौतियों और आर्थिक स्थिरता के ज्योतिषीय उपाय जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 8 का करियर राशिफल
कार्यक्षेत्र और पढ़ाई में आज अपनी मौजूदा स्थिति से संतुष्टि कम महसूस हो सकती है। नौकरी बदलने, कारोबार बढ़ाने या कोई नया कोर्स करने का विचार मन में आएगा। हालांकि, कोई भी कदम उठाने से पहले यह समझना जरूरी है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। बेहतर आय, नई जिम्मेदारी या कुछ नया सीखने का अवसर, अपनी प्राथमिकता तय करें। विद्यार्थियों को भी हर विषय में एक जैसी रुचि न होने पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस विषय में कमजोरी है, उसके लिए नियमित अभ्यास का समय निकालें। शनि का अनुशासन आपको धीरे-धीरे आगे बढ़ने की सीख देता है। आज अपनी पूरी प्रगति का फैसला करने के बजाय एक ऐसा काम चुनें जिसे पूरा करके आप आगे बढ़ सकें।
मूलांक 8 का मनी राशिफल
आर्थिक मामलों में आज मन का असंतोष आपके फैसलों को प्रभावित कर सकता है। कोई नई चीज खरीदने का मन होगा, लेकिन कुछ समय बाद उसकी जरूरत पर ही सवाल उठने लगेंगे। इसलिए खरीदारी करने से पहले सोचें कि उस वस्तु का इस्तेमाल वास्तव में कितना होगा। अपनी आय और बचत के हिसाब से ही खर्च की योजना बनाएं। आर्थिक लक्ष्य तय करते समय दूसरों की कमाई या उपलब्धियों से अपनी तुलना न करें। किसी नई जिम्मेदारी या निवेश के लिए हामी भरने से पहले नियमित खर्च और उपलब्ध रकम का हिसाब देख लें। शनि लंबे समय की आर्थिक व्यवस्था पर ध्यान देने की सीख देते हैं। आज दिखावे या मन की खाली जगह भरने के लिए खर्च करने से बचना बेहतर रहेगा।
मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से आज मन की स्थिति पर ध्यान देना जरूरी होगा। बिना किसी स्पष्ट वजह के उदासी या बेचैनी महसूस हो सकती है। आराम करने के बाद भी मन पूरी तरह शांत न हो तो खुद पर बेहतर महसूस करने का दबाव न डालें। दिनचर्या में कोई छोटा और सहज काम शामिल करें। पौधों को पानी देना, अपनी मेज व्यवस्थित करना या कुछ देर टहलना अच्छा रहेगा। लगातार अपनी परेशानियों के बारे में सोचने के बजाय ध्यान को किसी सामान्य गतिविधि में लगाएं। मन की हर उलझन का जवाब एक ही दिन में ढूंढना जरूरी नहीं है। अपनी क्षमता के अनुसार काम करें और पर्याप्त आराम लें। आज खुद के प्रति थोड़ी नरमी रखना भी जरूरी है।
29 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 8 के जातक यदि अस्पष्ट असंतोष में बड़े बदलाव की घोषणा करने के बजाय शांत एवं व्यावहारिक कदम उठाते हैं, तो दिन सहज निकल सकता है। अपने स्वामी शनि देव की स्थिरता और भाग्यांक 5 के तालमेल से आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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