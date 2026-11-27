मूलांक 8 राशिफल 27 नवंबर 2026: भविष्य की राह होगी साफ, सोच-समझकर लिए गए फैसले बढ़ाएंगे आत्मविश्वास
Mulank 8 Horoscope 27 Nov 2026: मूलांक 8 (8, 17, 26 जन्म तिथि) के लिए जानें 27 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें क्यों आज प्राथमिकताओं को लिखकर कदम बढ़ाना है जरूरी।
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है। इस मूलांक के स्वामी शनि हैं, जिन्हें अनुशासन, मेहनत और जिम्मेदारी का कारक माना जाता है। 27 नवंबर 2026 को तारीख का मूलांक 9 और भाग्यांक 3 रहेगा। आज आपके मन में भविष्य को लेकर चल रही कई उलझनें दूर होंगी। किस दिशा में आगे बढ़ना है और किन कामों को पहले पूरा करना है, इसे लेकर स्थिति साफ रहेगी। आप भावनाओं के बजाय तथ्यों और व्यावहारिक पहलुओं को महत्व देंगे। अपनी योजना को छोटे चरणों में बांटकर आगे बढ़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दूसरों की गति से अपनी तुलना करने के बजाय अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दें।
मूलांक 8 का लव राशिफल
प्रेम जीवन में आज आप रिश्तों के भविष्य को लेकर पहले से ज्यादा स्पष्ट रहेंगे। पार्टनर के साथ आने वाले दिनों की योजनाओं और जिम्मेदारियों पर बातचीत हो सकती है। आप समझ पाएंगे कि किस बात के लिए तैयार हैं और किन मामलों में अभी थोड़ा समय चाहिए। अपनी अपेक्षाएं खुलकर बताएं, लेकिन सामने वाले की भावनाओं को भी समझने की कोशिश करें। परिवार के मामलों में कोई योजना बनाते समय सभी सदस्यों की सुविधा का ध्यान रखना जरूरी होगा। हर फैसला अकेले लेने के बजाय अपनों की राय भी शामिल करें। आज बड़े-बड़े वादे करने से बेहतर है कि उतनी ही जिम्मेदारी लें, जिसे आसानी से निभा सकें। आपका व्यावहारिक नजरिया रिश्तों को स्थिरता देगा, बशर्ते बातचीत में अपनापन बनाए रखें।
मूलांक 8 के स्वामी शनि हैं, जिन्हें अनुशासन, मेहनत और जिम्मेदारी का कारक माना जाता है। 27 नवंबर को तारीख के मूलांक 9 और भाग्यांक 3 का प्रभाव भविष्य को लेकर आपकी सोच और फैसलों में स्पष्टता ला सकता है। प्रेम संबंधों से लेकर करियर और आर्थिक मामलों तक व्यावहारिक नजरिया अपनाने से आगे बढ़ने की राह आसान होगी। अपनी कुंडली में शनि की स्थिति, करियर में तरक्की, आर्थिक स्थिरता और जीवन की चुनौतियों के ज्योतिषीय उपाय जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 8 का करियर राशिफल
करियर के लिहाज से आज आगे बढ़ने की दिशा स्पष्ट रहेगी। नौकरीपेशा जातक अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों के साथ उन कामों की पहचान कर पाएंगे, जिन्हें सीखना भविष्य में फायदेमंद रहेगा। ऑफिस में किसी योजना पर सुझाव देते समय उसके लिए जरूरी मेहनत और समय का भी आकलन करें। बिजनेस करने वाले जातक अपनी योजनाओं को छोटे-छोटे चरणों में बांटकर आगे बढ़ें। दुकान या कारोबार से जुड़े लोग नई खरीदारी करने से पहले उपलब्ध सामान का हिसाब जरूर देखें। विद्यार्थियों को पढ़ाई का लक्ष्य तय करने के साथ उसे पूरा करने का तरीका भी निर्धारित करना चाहिए। शनि का अनुशासन आज आपके काम आएगा। हालांकि, सभी जिम्मेदारियां एक साथ पूरी करने का दबाव ना लें। एक समय में एक जरूरी काम पर ध्यान देना बेहतर रहेगा।
मूलांक 8 का मनी राशिफल
आर्थिक मामलों में आज आपकी सोच काफी व्यावहारिक रहेगी। आप अपनी जरूरतों और भविष्य के लक्ष्यों के बीच बेहतर तालमेल बना पाएंगे। आय का कितना हिस्सा नियमित खर्चों में जाएगा और कितनी रकम बचत के लिए रखनी है, इसकी योजना बनाना आसान रहेगा। किसी बड़ी खरीदारी का विचार है तो केवल पसंद के आधार पर फैसला ना करें। देखें कि वह वस्तु आपके लिए कितनी उपयोगी है। निवेश करने से पहले यह भी समझें कि रकम की जरूरत कब पड़ सकती है। किसी आर्थिक समझौते या लेनदेन की शर्तों को ध्यान से पढ़ें। अपनी समझ पर भरोसा जरूर रखें, लेकिन जरूरी जानकारी जांचे बिना अंतिम सहमति ना दें। आज दूरगामी सोच के साथ लिया गया फैसला आर्थिक स्थिति को बेहतर ढंग से संभालने में मदद करेगा।
मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने पर ध्यान देंगे। कौन-सी आदतें आसानी से अपनाई जा सकती हैं और किन बदलावों के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसे समझना आसान रहेगा। शनि के अनुशासन को अपनाते हुए ऐसी दिनचर्या बनाएं, जिसे लंबे समय तक निभा सकें। लगातार बैठकर काम करने वालों को बीच-बीच में उठकर थोड़ा टहलना चाहिए। आराम और काम के बीच संतुलन बनाए रखना भी जरूरी होगा। खुद के लिए बहुत सख्त नियम बनाने से बचें। अगर कोई योजना आपकी क्षमता से ज्यादा कठिन लगने लगे तो उसमें बदलाव करें। नियमितता बनाए रखना किसी एक दिन बहुत ज्यादा मेहनत करने से बेहतर रहेगा। आज अपनी जरूरतों को समझकर आगे बढ़ना मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छा रहेगा।
27 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 8 के जातक अपनी स्पष्ट दृष्टि, व्यावहारिक समझ और धैर्यपूर्ण निर्णयों से आत्मविश्वास को नई मजबूती दे सकते हैं। अपने स्वामी शनि देव के अनुशासन और अनुकूल दिनचर्या का लाभ लेते हुए आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
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