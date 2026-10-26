मूलांक 8 राशिफल 26 अक्टूबर 2026: काम की रफ्तार रहेगी धीमी, फैसलों में जल्दबाजी से बचें
Mulank 8 Horoscope 26 October 2026: शनि के प्रभाव एवं अंक 7 और 9 की ऊर्जा से काम की रफ्तार रहेगी धीमी। जानें मूलांक 8 का विस्तृत लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल।
शनि आपके अंक का स्वामी है, इसलिए आप आम तौर पर जिम्मेदारी लेकर चलने वाले होते हैं। मगर इस बार चाल थोड़ी धीमी रह सकती है। मन काम शुरू करने से पहले ही थका हुआ लग सकता है और छोटे फैसले भी भारी लगेंगे। 26 अक्टूबर 2026 का मूलांक 7 भीतर की उलझन और ज्यादा सोच बढ़ा सकता है। साथ ही भाग्यांक 9 अधूरे काम निपटाने का दबाव देगा। इसी वजह से खींचतान महसूस हो सकती है। ऐसे में खुद को कमजोर समझने की जरूरत नहीं है। शनि का स्वभाव ही यह सिखाता है कि हर दिन तेज नहीं चलता। जरूरी काम छांटकर करें। बाकी बातों को थोड़ा रुककर देखना बेहतर रहेगा।
मूलांक 8 का लव राशिफल
रिश्तों में इस समय आपकी चुप्पी सामने वाले को दूरी जैसी लग सकती है। असल में मन पर बोझ ज्यादा रहेगा, इसलिए बात करने का मन कम होगा। पार्टनर या परिवार से बहुत लंबी चर्चा के बजाय सीधी बात करें। अगर किसी मुद्दे पर फैसला टालना पड़े, तो साफ कह दें कि अभी मन साफ नहीं है। शनि आपको रिश्तों में जिम्मेदारी देता है, पर हर जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं होता। पुरानी शिकायत खोलने के बजाय फिलहाल व्यवहार नरम रखें। इससे अनचाही ठंडक नहीं बढ़ेगी।
मूलांक 8 का करियर राशिफल
कामकाज में गति धीमी रह सकती है। ऑफिस में फाइल, ईमेल, मीटिंग या किसी प्लान पर आपका मन तुरंत निर्णय देने से बचना चाहेगा। यही समझदारी भी है। मूलांक 7 बारीकी देखने को कहता है, इसलिए आधी जानकारी पर राय देने से बचें। भाग्यांक 9 यह इशारा करता है कि पुराने लंबित काम बंद करने की जरूरत है, लेकिन सब कुछ एक साथ पकड़ने से उलझन बढ़ सकती है। स्टूडेंट्स पढ़ाई में पहले आसान हिस्से पूरे करें। नौकरीपेशा लोग जरूरी और गैरजरूरी काम अलग करें। बिजनेस में किसी शर्त या नई बात को एक बार फिर पढ़ लेना आपके लिए बेहतर रहेगा।
मूलांक 8 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में बहुत बड़ा कदम लेने का दिन नहीं है। घर का छोटा खर्च भी इस समय ज्यादा लग सकता है, इसलिए लिस्ट देखकर चलना ठीक रहेगा। शनि सिखाता है कि बचत सिर्फ बड़ी रकम से नहीं, छोटे अनुशासन से बनती है। किसी चीज को सिर्फ आलस में टालते भी ना रहें, वरना बाद में वही भुगतान बोझ लगेगा। रकम कम हो या ज्यादा, हिसाब साफ रखें। किसी नई खरीद को एक दिन रोककर देखना समझदारी हो सकती है।
मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल
शरीर में भारीपन, सुस्ती या उठने बैठने में ढीलापन महसूस हो सकता है। काम के बीच लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने से जकड़न बढ़ेगी। हर कुछ देर में थोड़ी चाल बढ़ाएं। चेहरा धोकर या खुली हवा में पांच मिनट खड़े होकर भी राहत मिल सकती है। शनि का असर शरीर को धीमा करता है, इसलिए रूटीन को बहुत बिखरने ना दें। छोटे काम समय पर करने से ऊर्जा संभली रहेगी।
मूलांक 8 के जातकों के लिए 26 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपने धैर्य, संयम और अनुशासन के बल पर परिस्थितियों को संभालने का है। शनि देव के प्रभाव से आपके भीतर सहनशीलता बनी रहेगी, वहीं मूलांक 7 और भाग्यांक 9 का यह योग आपको व्यावहारिक होकर काम करने की प्रेरणा देता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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