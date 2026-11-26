मूलांक 8 राशिफल 26 नवंबर: शनि का अनुशासन दिन को संभालने में सहारा देगा
मूलांक 8 वालों को आज शनि पूरी तरह से सपोर्ट करते नजर आएंगे। विस्तृत अंक राशिफल से समझें दिन के लिए लव, करियर, मनी और हेल्थ की स्थति।
काम और घर में परिचित ढर्रे पर चलने का मन रहेगा। नए लोगों से मिलने या नई परिस्थितियों का सामना करने में उत्साह कम होगा। अपनी सुविधा के दायरे में रहना अच्छा लगेगा और भावनाएं तर्क पर भारी रहेंगी। 26 नवंबर 2026 का मूलांक 8 आपके अंक से मेल खाता है, जबकि भाग्यांक 2 मन की संवेदनशीलता को उभारता है। आपके स्वामी शनि का अनुशासन दिन को संभालने में सहारा देगा। सुबह का रूटीन तय रखें और सबसे पहले कोई जाना पहचाना काम चुनें। हर बदलाव के लिए खुद को धकेलना थकाने वाला लगेगा। हालांकि मन की अनिच्छा के कारण सामने आई जरूरी बात को टालना भी उलझन बढ़ाएगा। उसे छोटे हिस्से में निपटाएं।
लव राशिफल
रिश्तों में परिचित अपनापन सुकून देगा, लेकिन नए परिचय बढ़ाने का मन कम रहेगा। प्रेम जीवन में आपकी पसंद और नापसंद पर उस वक्त के मूड का असर रहेगा। पार्टनर का कोई सुझाव केवल इसलिए खारिज न करें कि वह आपकी दिनचर्या से अलग है। परिवार में अपनी सहजता की जरूरत साफ शब्दों में बताएं। शनि की जिम्मेदारी निभाने वाली प्रवृत्ति यहां उपयोगी रहेगी। मन बातचीत से हटे तब भी पहले से तय कोई साझा जिम्मेदारी याद रखें। तालमेल के लिए छोटी सहमति भी काफी होगी।
करियर राशिफल
पढ़ाई में परिचित अध्याय और नौकरी में रोज के काम सहज लगेंगे। नया विषय, नई टीम या बदला हुआ तरीका अपनाने में झिझक रहेगी। ऑफिस में किसी प्रस्ताव को परखते हुए देखें कि असहमति का कारण तथ्य हैं या केवल असहजता। शनि मेहनत और लंबे प्रयास से जुड़े हैं, इसलिए पेशेवर तरक्की की योजना को दिन के मूड से अलग रखकर देखें। विद्यार्थियों के लिए कठिन हिस्से का छोटा अभ्यास उपयोगी रहेगा। बिजनेस में नए संपर्क पर तुरंत प्रतिबद्धता देने का दबाव न लें। पहले काम का उद्देश्य और अपनी भूमिका समझें।
मनी राशिफल
पैसों के मामले में जानी पहचानी व्यवस्था छोड़ने का मन नहीं होगा। सुविधा से लगाव किसी खर्च को सही ठहराने की वजह बन सकता है। खरीदारी से पहले देखें कि वस्तु कितने दिन काम आएगी। आय या निवेश से जुड़ी बात को केवल अच्छा लगने के आधार पर न चुनें। शनि का हिसाब रखने वाला अनुशासन अपनाएं। लेनदेन की रकम और तारीख लिखना उपयोगी रहेगा, खासकर जब मन हिसाब देखने से बचना चाहे।
हेल्थ राशिफल
आराम की चाह दिनचर्या में सक्रियता की जगह कम कर सकती है। मन न होने पर बहुत बड़ा लक्ष्य रखना बोझ लगेगा। अपनी सुविधा के अनुसार हल्की चहलकदमी का छोटा दौर रखें। शनि की नियमितता का अर्थ खुद पर सख्ती करना नहीं है। काम के बीच कुर्सी से उठने की आदत रखें और आराम को पूरे दिन की निष्क्रियता न बनने दें।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला
शुभ दिशा: पश्चिम
एलर्ट्स: नई परिस्थिति से बचने के लिए जरूरी काम न टालें। मूड के आधार पर उपयोगी सुझाव खारिज न करें। सुविधा की चाह में खरीदारी का कारण जांचें।
आज की सलाह: मन की झिझक पहचानें और जरूरी काम का छोटा हिस्सा करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र