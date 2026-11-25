मूलांक 8 राशिफल 25 नवंबर: गंभीर बनने का दबाव छोड़ना अच्छा लगेगा, साथ रखें शनि की समझ
मूलांक 8 वालों के लिए 25 नवंबर का दिन कैसा होगा? यहां पढ़ें मूलांक 8 के लिए लव, करियर और हेल्थ की स्थिति संपूर्ण अंक राशिफल में।
शनि के अनुशासन में रहने वाले आप 25 नवंबर को रोज से कुछ अधिक खुलकर जीएंगे। हर बात पर रुककर सोचने की आदत थोड़ी हल्की होगी। मन खुश रहेगा और सहज ढंग से कुछ करने की इच्छा होगी। तारीख के मूलांक 7 से अंक 8 की मित्रता और भाग्यांक 1 का पहल वाला भाव इस खुलेपन को सहारा देते हैं। जिम्मेदारियां निभाने के साथ जीवन के इस दौर का आनंद भी महसूस होगा। पड़ोसी या रिश्तेदार से मुलाकात में आपकी ओर से बात आसानी से निकलेगी। हमेशा गंभीर बने रहने का दबाव छोड़ना अच्छा लगेगा। शनि की जिम्मेदारी वाली समझ साथ रखें और मिलने वाले छोटे सुखों के लिए भी जगह निकालें।
लव राशिफल
अपनों के सामने भावनाएं जताने में झिझक कम रहेगी। पार्टनर से कोई प्यारी बात कहना सहज लगेगा और बातचीत में हल्कापन रहेगा। शनि से जुड़ा कर्तव्य भाव अक्सर आपको रिश्तों में काम की बातें करने तक सीमित रखता है। इस बार बातचीत में अपनी पसंद और खुशी भी शामिल करें। परिवार के साथ हंसी का कोई पल अच्छा लगेगा। हर मुलाकात में जिम्मेदारियों की सूची खोलना छोड़ें। यदि मन में अपनापन है तो उसे छोटे, साफ शब्दों में जाहिर करें।
करियर राशिफल
पढ़ाई और काम के बीच आपका रवैया कुछ हल्का रहेगा। अपनी बात रखने में रोज जैसी झिझक महसूस नहीं होगी। विद्यार्थी चर्चा में अपना जवाब सामने रखें। ऑफिस में कोई सुझाव देना हो तो उसे दो स्पष्ट वाक्यों में तैयार करें। बिजनेस में बातचीत करते हुए सहज रहें और अपनी पेशेवर सीमाएं भी याद रखें। शनि का अनुशासन इस खुलेपन को काम की दिशा देने में उपयोगी रहेगा। उत्साह में अपनी क्षमता से ज्यादा काम स्वीकार न करें। अच्छा महसूस करते हुए भी तय जिम्मेदारियों के लिए पर्याप्त जगह रखें।
मूलांक 8 आर्थिक राशिफल
प्रसन्न मन से अपनी पसंद पर कुछ खर्च करने की इच्छा हो तो पहले उसके लिए उपलब्ध रकम देखें। सामान्य से कम सतर्क महसूस करना दिन के हल्के मिजाज का हिस्सा रहेगा, आर्थिक क्षमता बदलने का संकेत नहीं। शनि की हिसाब रखने वाली आदत यहां उपयोगी है। किसी खरीद से पहले उसकी अधिकतम रकम तय कर लें। आय, निवेश और लेनदेन से जुड़े फैसलों को केवल उस पल के उत्साह पर न छोड़ें।
मूलांक 8 हेल्थ राशिफल
अपने भीतर अच्छा महसूस होगा और रोजमर्रा के पलों का आनंद लेने का मन रहेगा। इस सहजता को किसी नए लक्ष्य में बदलने का दबाव न लें। मन करे तो पसंद का संगीत सुनें या आराम से टहलें। शनि की नियमितता बनाए रखते हुए दिनचर्या में थोड़ी गुंजाइश रखें। उत्साह के कारण लगातार व्यस्त रहने की जरूरत नहीं है।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला
शुभ दिशा: पश्चिम
एलर्ट्स: उत्साह में क्षमता से ज्यादा जिम्मेदारी न लें। हल्के मिजाज में खरीदारी की तय सीमा न भूलें।
आज की सलाह: अपनी खुशी जताएं और दिन में थोड़ी खाली जगह रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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