मूलांक 8 राशिफल 24 अक्टूबर: काम और जिम्मेदारियों के बीच उलझा रहेगा मन, ऐसे बनाएं दिन बेहतर
Mulank 8 Horoscope 24 October 2026: शनि के प्रभाव से बढ़ेगा कार्यभार। जानें मूलांक 8 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल।
काम और घर की जिम्मेदारियों के बीच आपका मन कई तरफ बंटा हुआ लग सकता है। इसी वजह से मेहनत तो होगी, पर उसका असर उतना साफ नहीं दिखेगा। शनि का स्वभाव सीधा है। वह अधूरे मन से किए काम का फल देर से देता है। 24 अक्टूबर 2026 का मूलांक 6 माहौल को नरम और संतुलित बनाना चाहता है, जबकि भाग्यांक 8 आपसे अनुशासन और टिककर काम लेने की मांग करता है। इसलिए खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालने के बजाय थोड़ा ठहरना बेहतर रहेगा। हल्का बदलाव मन को रीसेट कर सकता है। किसी पुराने दोस्त से बात, पसंद की किताब के कुछ पन्ने या शाम को बाहर निकलना आपके सोचने का ढंग साफ कर सकता है।
मूलांक 8 का लव राशिफल
रिश्तों में आपकी मौजूदगी केवल काम निभाने से नहीं, मन से जुड़ने से भी महसूस होती है। अगर आप चुपचाप अपनी जिम्मेदारियों में लगे रहे हैं, तो अपने लोग आपको थोड़ा दूर भी मान सकते हैं। ऐसे में बहुत बड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। एक सहज बातचीत, पुरानी याद पर हल्की मुस्कान या बिना कहे छोटा सहयोग काफी रहेगा। मूलांक 6 अपनापन बढ़ाता है, इसलिए घर या साथी के साथ थोड़ी नरमी दिखाना अच्छा रहेगा। शनि आपको गंभीर बनाता है, पर हर समय सख्त रहना जरूरी नहीं। दिल हल्का होगा तो बात भी आसानी से बनेगी।
मूलांक 8 का करियर राशिफल
ऑफिस की मीटिंग में आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन बिखरे हुए फोकस के कारण असर कम पड़ सकता है। पहले से नोट्स साफ रखना और जरूरी बिंदु अलग कर लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शनि मेहनत और जिम्मेदारी का ग्रह है, इसलिए काम से भागना नहीं, बल्कि काम को सही ढंग से पकड़ना जरूरी है। भाग्यांक 8 इसी बात को मजबूत करता है। फिर भी लगातार दबाव में रहने से सोच भारी हो सकती है। नौकरीपेशा लोग एक साथ बहुत सारे छोटे काम उठाने के बजाय प्राथमिकता तय करें। बिजनेस वालों को भी जवाब देने, फॉलोअप और रिकॉर्ड में क्रम रखना होगा। विद्यार्थी पढ़ते समय बीच बीच में छोटा ब्रेक लेकर लौटें, तब याददाश्त बेहतर रहेगी।
मूलांक 8 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में बड़ी उलझन नहीं दिखती, लेकिन बिखरे ध्यान से छोटी चूक हो सकती है। किसी भुगतान, सब्सक्रिप्शन, फीस या बिल की तारीख पर नजर रखें। मूलांक 6 मन को सुविधा की ओर ले जाएगा और कुछ आराम देने वाली चीजों पर खर्च का मन बन सकता है। यह पूरी तरह गलत नहीं है, बस जरूरत और मन बहलाव का फर्क समझ लें। शनि का संकेत है कि हिसाब साफ रहे। जो खर्च सुकून दे और बजट ना बिगाड़े, वही ठीक रहेगा।
मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल
शरीर से ज्यादा मन की थकान महसूस हो सकती है। जब ध्यान टिकता नहीं, तब साधारण काम भी भारी लगने लगते हैं। अपने लिए थोड़ा खाली समय निकालें। कुछ देर खुली हवा में चलना, पसंद की फिल्म देखना या शांत बैठकर पढ़ना राहत दे सकता है। शनि धीमेपन में भी सुधार देता है, इसलिए खुद को लगातार धकेलने के बजाय लय में लौटने की कोशिश करें।
मूलांक 8 के जातकों के लिए 24 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपने कर्म को निष्ठापूर्वक करते हुए मानसिक शांति बनाए रखने का है। शनि देव की कृपा से आपका धैर्य और दृढ़ संकल्प बना रहेगा, लेकिन मूलांक 6 और भाग्यांक 8 का यह योग आपको अत्यधिक काम के बोझ से बचकर संतुलन बनाने की सलाह देता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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