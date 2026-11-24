24 नवंबर 2026 को मूलांक 8 वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पढ़ें लव, करियर, धन और स्वास्थ्य से जुड़ा संपूर्ण दैनिक अंक राशिफल, शुभ अंक, शुभ रंग और आज की खास सलाह।

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है। इस मूलांक के स्वामी शनि हैं, जिन्हें अनुशासन, मेहनत और जिम्मेदारी का कारक माना जाता है। 24 नवंबर 2026 का मूलांक 6 है, जो मूलांक 8 का मित्र अंक है। वहीं, इस दिन का भाग्यांक 9 रहेगा। आज दिनभर सुस्ती और काम में मन ना लगने की समस्या परेशान कर सकती है। किसी जरूरी फैसले को लेकर भी मन पूरी तरह स्पष्ट नहीं रहेगा। ऐसे में खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव बनाने के बजाय काम की गति थोड़ी धीमी रखना बेहतर होगा। आज बड़े फैसले टालें और छोटे कामों को पूरा करने पर ध्यान दें।

मूलांक 8 का लव राशिफल प्रेम जीवन में आज बातचीत करने का उत्साह थोड़ा कम रह सकता है। पार्टनर आपकी कम भागीदारी को नाराजगी समझ सकता है। इसलिए अपने मन की स्थिति साफ शब्दों में बताएं। अगर किसी बात को लेकर आप परेशान हैं या अकेले समय बिताना चाहते हैं तो इसे खुलकर कहें। रिश्ते के भविष्य या किसी बड़ी जिम्मेदारी को लेकर चर्चा हो तो तुरंत जवाब देने से बचें। मन में स्पष्टता ना होने पर फैसला टालना ही बेहतर रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ भी तालमेल बनाए रखने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार जिम्मेदारी लें। जितना काम आसानी से निभा सकते हैं, उतना ही अपने हिस्से में रखें। आज छोटे वादे भी सोच-समझकर करें और किसी की उम्मीदों को पूरा करने के लिए खुद पर अनावश्यक दबाव ना डालें।

मूलांक 8 के स्वामी शनि हैं, जिन्हें कर्म, अनुशासन और जिम्मेदारी का कारक माना जाता है। 24 नवंबर को तारीख के मूलांक 6 और भाग्यांक 9 का प्रभाव रहने के बावजूद काम में सुस्ती और फैसलों को लेकर असमंजस रह सकता है। करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में आज बड़ी जिम्मेदारी लेने या जल्दबाजी में निर्णय करने से बचना बेहतर होगा। अपनी कुंडली में शनि की स्थिति, करियर की बाधाओं और आर्थिक परेशानियों से जुड़े ज्योतिषीय उपाय जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

मूलांक 8 का करियर राशिफल कार्यक्षेत्र और पढ़ाई में आज मन लगाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। किताब खोलने या किसी जरूरी काम की शुरुआत करने के लिए सामान्य से ज्यादा प्रयास करना पड़ सकता है। पढ़ाई करने वाले जातक कठिन विषय से शुरुआत करने के बजाय पहले पढ़े हुए पाठ का अभ्यास करें। इससे धीरे-धीरे एकाग्रता लौटेगी। नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में किसी बड़े फैसले पर अंतिम मुहर लगाने से बचना चाहिए। बिजनेस करने वाले जातक भी नई योजना या बड़ी प्रतिबद्धता को फिलहाल टाल दें। आज अपने करियर की पूरी दिशा बदलने या कोई बड़ा लक्ष्य तय करने के लिए दिन अनुकूल नहीं है। शनि के अनुशासन को अपनाते हुए रोज के छोटे काम पूरे करें। काम की धीमी गति को अपनी क्षमता से जोड़कर ना देखें।

मूलांक 8 का मनी राशिफल पैसों से जुड़े मामलों में आज अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होगी। सुस्ती और ध्यान भटकने के कारण किसी भुगतान या लेनदेन में गलती होने की आशंका रहेगी। ऑनलाइन पेमेंट करते समय रकम और प्राप्तकर्ता का नाम अच्छी तरह जांच लें। अगर कोई भुगतान अटका हुआ दिखाई दे तो दोबारा ट्रांजेक्शन करने से पहले उसकी स्थिति की पुष्टि करें। निवेश, बड़ी खरीदारी या किसी आर्थिक समझौते को लेकर फैसला लेना हो तो थोड़ा समय मांगना बेहतर रहेगा। आज किसी के दबाव में आकर रकम खर्च करने या बड़ी वित्तीय जिम्मेदारी स्वीकार करने से बचें। शनि के अनुशासन का ध्यान रखते हुए अपने खर्चों का हिसाब व्यवस्थित रखें। जल्दबाजी के बजाय तय प्रक्रिया के अनुसार काम करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल स्वास्थ्य के लिहाज से आज आलस और थकान महसूस हो सकती है। रोजमर्रा के काम करने का मन कम होगा और सामान्य गतिविधियों में भी अधिक समय लग सकता है। ऐसे में खुद को लगातार काम करने के लिए मजबूर ना करें। दिनभर की जिम्मेदारियों को थोड़ा हल्का रखें और हर काम के बीच पर्याप्त समय लें। सुबह तैयार होने से लेकर जरूरी काम निपटाने तक जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। शनि के अनुशासन का अर्थ खुद पर दबाव बनाना नहीं, बल्कि नियमितता बनाए रखना है। इसलिए अपनी दिनचर्या को सहज रखें और शरीर की जरूरतों को समझें। अगर सुस्ती लगातार बनी रहती है या रोज के कामों में ज्यादा परेशानी होने लगे तो स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लें।