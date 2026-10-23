मूलांक 8 राशिफल 23 अक्टूबर: करियर में रुकावट से ना हों परेशान, तरीका बदलने से मिलेगा नया रास्ता
मूलांक 8 राशिफल (23 अक्टूबर 2026): करियर में रुकावट से परेशान ना हों, तरीका बदलने से मिलेगा नया रास्ता। जानें मूलांक 8 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल।
काम की उलझनें मन पर वजन डाल सकती हैं। कुछ लोगों को लगेगा कि मेहनत तो पूरी हो रही है, फिर भी रास्ता साफ नहीं दिख रहा। यही वह मोड़ है जहां शनि आपका असली गुण सामने लाता है। रुककर देखना, जिम्मेदारी समझना और लंबी सोच रखना। 23 अक्टूबर 2026 का मूलांक 5 दिन में हलचल और अचानक बदलाव बढ़ाएगा। वहीं भाग्यांक 7 भीतर से पूछेगा कि जिस दिशा में चल रहे हैं, वह सही भी है या नहीं। किसी दोस्त से सीधी बातचीत करने पर मन हल्का हो सकता है। हर बात का जवाब तुरंत ना मिले तो भी घबराने की जरूरत नहीं। कुछ फैसले सोच समझकर लेने होंगे।
मूलांक 8 का लव राशिफल
मन अगर काम की बातों में अटका रहेगा तो उसका असर रिश्तों में दिख सकता है। आप चुप रहेंगे और सामने वाला इसे दूरी समझ सकता है। बेहतर रहेगा कि अपनी थकान या उलझन को दो साफ वाक्यों में कह दें। प्रेम संबंध में भरोसा बचाए रखना ज्यादा जरूरी है, बहस जीतना नहीं। परिवार में कोई आपकी चिंता पढ़ सकता है, इसलिए बात छिपाने के बजाय सहज रहें। दोस्त से हुई छोटी बातचीत भी आपका नजरिया बदल सकती है। रिश्तों में इस समय भारी वादों से ज्यादा सच्ची बात काम देगी।
मूलांक 8 का करियर राशिफल
करियर के मोर्चे पर यह दिन आपको ठहरकर दिशा देखने को कहता है। ऑफिस में रुकावट, सख्त फीडबैक या जिम्मेदारी का दबाव मन गिरा सकता है। फिर भी शनि का असर यही सिखाता है कि असली मजबूती मुश्किल दौर में बनती है। अगर किसी काम का तरीका बार बार अटक रहा है, तो वही तरीका पकड़े रहने के बजाय नया ढांचा सोचें। मूलांक 5 के कारण मीटिंग, मैसेज या अचानक बदलाव बढ़ सकते हैं। भाग्यांक 7 बताता है कि हर ऑफर या हर सलाह आपके लिए नहीं है। छात्र भी विषय बदलने, तैयारी के तरीके सुधारने या लक्ष्य दोबारा तय करने पर विचार कर सकते हैं।
मूलांक 8 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में मन का दबाव असर डाल सकता है। कभी कभी काम की निराशा में लोग बिना जरूरत कुछ खरीदकर राहत ढूंढते हैं। ऐसा करने से बचना बेहतर रहेगा। जो खर्च सामने है, उसे जरूरत और समय के हिसाब से देखें। किसी लेनदेन में कागज, मैसेज या शर्तें दोबारा पढ़ लें। करियर दिशा पर सोचते समय रकम से पहले स्थिरता और भरोसे को महत्व दें। शनि लंबे नतीजों का ग्रह है, इसलिए छोटा फायदा देखकर बड़ा फैसला ना करें।
मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल
मन का दबाव शरीर में भारीपन, पीठ की जकड़न या चेहरे की थकान के रूप में दिख सकता है। लगातार एक ही बात सोचने से ऊर्जा और नीचे जा सकती है। बीच बीच में कुर्सी से उठकर थोड़ी चाल करें। पानी धीरे धीरे पीते रहें। शाम को दस मिनट शांत बैठकर दिन की तीन जरूरी बातें लिखना भी राहत दे सकता है। इससे दिमाग बिखरने के बजाय क्रम में आएगा।
मूलांक 8 के जातकों के लिए 23 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपनी रणनीतियों को नए सिरे से गढ़ने और धैर्य के साथ आगे बढ़ने का है। आज के दिन मूलांक 5 और भाग्यांक 7 का यह योग आपको जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला ना लेने और अपनी कार्यशैली में लचीलापन लाने का सलाह देता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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