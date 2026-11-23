मूलांक 8 राशिफल 23 नवंबर: मेहनत के बावजूद भटकेगा ध्यान, खुद पर काम का दबाव ना बढ़ाएं
Mulank 8 Rashifal: जानिए 23 नवंबर 2026 को मूलांक 8 वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पढ़ें लव, करियर, धन और स्वास्थ्य से जुड़ा संपूर्ण दैनिक अंक राशिफल और आज की खास सलाह।
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है। 23 नवंबर 2026 को तारीख का मूलांक 5 और भाग्यांक 8 है। मूलांक 8 के स्वामी शनि हैं, जो मेहनत, अनुशासन और जिम्मेदारी के कारक माने जाते हैं। आज आपकी कोशिशें जारी रहेंगी, लेकिन काम के दौरान मन बार-बार दूसरी बातों में उलझ सकता है। ऑफिस की मीटिंग हो या घर का कोई जरूरी काम, ध्यान एक जगह टिकाना आसान नहीं रहेगा। ऐसे में खुद को लगातार काम में व्यस्त रखने का दबाव ना बनाएं। कुछ समय अपनी पसंद की गतिविधियों के लिए निकालें। दिन को केवल काम की उपलब्धियों से आंकने के बजाय मानसिक सुकून को भी महत्व दें।
मूलांक 8 का लव राशिफल
प्रेम जीवन और पारिवारिक रिश्तों में आज आपका ध्यान पूरी तरह सामने वाले की बातों पर नहीं टिक पाएगा। पार्टनर कुछ जरूरी बात साझा करना चाहेगा, लेकिन आपका मन कहीं और उलझा रह सकता है। इससे बातचीत अधूरी रह सकती है। साथी को अपनी स्थिति बताएं और उन्हें यह महसूस ना होने दें कि आप उनकी बातों को महत्व नहीं दे रहे हैं। शनि के प्रभाव से आप रिश्तों में भी जिम्मेदारियां निभाने को प्राथमिकता देंगे, लेकिन हर बातचीत का संबंध काम या किसी जरूरी मुद्दे से होना आवश्यक नहीं है। परिवार के साथ हल्की-फुल्की बातें करें या पार्टनर के साथ कोई फिल्म देखने का कार्यक्रम बनाएं। पुराने दोस्तों से मिलना भी अच्छा रहेगा। अपनों के साथ बिना किसी काम की चिंता के समय बिताने से मन हल्का होगा।
मूलांक 8 के स्वामी शनि हैं, जिन्हें मेहनत, अनुशासन और कर्म का कारक माना जाता है। 23 नवंबर को भाग्यांक 8 का प्रभाव आपकी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीरता बढ़ाएगा, लेकिन काम के दौरान एकाग्रता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। करियर में मेहनत के बावजूद ध्यान भटकने और आर्थिक मामलों में जरूरत से ज्यादा चिंता करने से बचना होगा। अपनी कुंडली में शनि की स्थिति, करियर में सफलता और जीवन की परेशानियों के ज्योतिषीय उपाय जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 8 का करियर राशिफल
कार्यक्षेत्र में मेहनत करने की इच्छा तो रहेगी, लेकिन एकाग्रता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होगा। ऑफिस की मीटिंग में जरूरी बातें सुनते समय भी ध्यान भटक सकता है। ऐसे में बैठक से पहले चर्चा के मुख्य बिंदु लिख लें, ताकि जरूरी जानकारी छूटे नहीं। नौकरीपेशा लोगों को एक साथ कई काम शुरू करने के बजाय किसी एक जिम्मेदारी को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। कारोबारियों को भी अलग-अलग विषयों में उलझने से बचना होगा। विद्यार्थियों के लिए लंबे समय तक लगातार पढ़ाई करना मुश्किल लग सकता है। ऐसे में पूरे अध्याय को एक बार में खत्म करने का लक्ष्य ना रखें। छोटे हिस्सों में पढ़ाई करें और बीच में थोड़ा आराम लें। अपनी क्षमता के अनुसार काम करना आज ज्यादा फायदेमंद रहेगा।
मूलांक 8 का मनी राशिफल
आर्थिक मामलों में आज बड़े हिसाब-किताब को निपटाने में मन कम लगेगा। आय, खर्च और निवेश की समीक्षा करनी हो तो सभी आंकड़े एक साथ देखने के बजाय काम को छोटे हिस्सों में बांट लें। शनि का प्रभाव आपको बचत और जिम्मेदारी का ध्यान रखने की प्रेरणा देगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा समय पैसों की चिंता में बिताना ठीक नहीं होगा। दोस्तों से मिलने या मनोरंजन के लिए कोई छोटा कार्यक्रम बनाना चाहते हैं तो पहले उसका बजट तय कर लें। केवल मन बहलाने के लिए महंगी खरीदारी करने से बचें। किसी जरूरी भुगतान या लेन-देन का रिकॉर्ड बनाते समय एकांत में बैठकर जानकारी जांचें। जल्दबाजी में रकम या तारीख लिखने की गलती ना करें।
मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल
लगातार काम करते रहने की आदत आज आपको मानसिक रूप से थका सकती है। हर खाली समय में कोई नया काम खोजने के बजाय खुद को आराम करने का मौका दें। कुछ देर के लिए ऑफिस और जिम्मेदारियों से दूरी बनाएं। अपनी पसंद की किताब पढ़ सकते हैं या कोई अच्छी फिल्म देख सकते हैं। पुराने दोस्तों से बातचीत करना भी मन को सुकून देगा। शनि के प्रभाव से आप अपने कर्तव्यों को लेकर गंभीर रहेंगे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आराम के लिए समय निकालना गलत है। दिनभर की थकान को नजरअंदाज ना करें। अपने ऊपर अतिरिक्त काम लेने से बचें और दिनचर्या में छोटे विराम शामिल करें। आज बिना किसी लक्ष्य के बिताया गया थोड़ा समय भी आपके लिए जरूरी रहेगा।
23 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 8 के जातक अगर खुद पर काम का अतिरिक्त दबाव डालने के बजाय अपने मन को थोड़ा आराम देते हैं, तो उनकी एकाग्रता खुद लौट आएगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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