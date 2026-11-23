Mulank 8 Rashifal: जानिए 23 नवंबर 2026 को मूलांक 8 वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पढ़ें लव, करियर, धन और स्वास्थ्य से जुड़ा संपूर्ण दैनिक अंक राशिफल और आज की खास सलाह।

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है। 23 नवंबर 2026 को तारीख का मूलांक 5 और भाग्यांक 8 है। मूलांक 8 के स्वामी शनि हैं, जो मेहनत, अनुशासन और जिम्मेदारी के कारक माने जाते हैं। आज आपकी कोशिशें जारी रहेंगी, लेकिन काम के दौरान मन बार-बार दूसरी बातों में उलझ सकता है। ऑफिस की मीटिंग हो या घर का कोई जरूरी काम, ध्यान एक जगह टिकाना आसान नहीं रहेगा। ऐसे में खुद को लगातार काम में व्यस्त रखने का दबाव ना बनाएं। कुछ समय अपनी पसंद की गतिविधियों के लिए निकालें। दिन को केवल काम की उपलब्धियों से आंकने के बजाय मानसिक सुकून को भी महत्व दें।

मूलांक 8 का लव राशिफल प्रेम जीवन और पारिवारिक रिश्तों में आज आपका ध्यान पूरी तरह सामने वाले की बातों पर नहीं टिक पाएगा। पार्टनर कुछ जरूरी बात साझा करना चाहेगा, लेकिन आपका मन कहीं और उलझा रह सकता है। इससे बातचीत अधूरी रह सकती है। साथी को अपनी स्थिति बताएं और उन्हें यह महसूस ना होने दें कि आप उनकी बातों को महत्व नहीं दे रहे हैं। शनि के प्रभाव से आप रिश्तों में भी जिम्मेदारियां निभाने को प्राथमिकता देंगे, लेकिन हर बातचीत का संबंध काम या किसी जरूरी मुद्दे से होना आवश्यक नहीं है। परिवार के साथ हल्की-फुल्की बातें करें या पार्टनर के साथ कोई फिल्म देखने का कार्यक्रम बनाएं। पुराने दोस्तों से मिलना भी अच्छा रहेगा। अपनों के साथ बिना किसी काम की चिंता के समय बिताने से मन हल्का होगा।

मूलांक 8 का करियर राशिफल कार्यक्षेत्र में मेहनत करने की इच्छा तो रहेगी, लेकिन एकाग्रता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होगा। ऑफिस की मीटिंग में जरूरी बातें सुनते समय भी ध्यान भटक सकता है। ऐसे में बैठक से पहले चर्चा के मुख्य बिंदु लिख लें, ताकि जरूरी जानकारी छूटे नहीं। नौकरीपेशा लोगों को एक साथ कई काम शुरू करने के बजाय किसी एक जिम्मेदारी को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। कारोबारियों को भी अलग-अलग विषयों में उलझने से बचना होगा। विद्यार्थियों के लिए लंबे समय तक लगातार पढ़ाई करना मुश्किल लग सकता है। ऐसे में पूरे अध्याय को एक बार में खत्म करने का लक्ष्य ना रखें। छोटे हिस्सों में पढ़ाई करें और बीच में थोड़ा आराम लें। अपनी क्षमता के अनुसार काम करना आज ज्यादा फायदेमंद रहेगा।

मूलांक 8 का मनी राशिफल आर्थिक मामलों में आज बड़े हिसाब-किताब को निपटाने में मन कम लगेगा। आय, खर्च और निवेश की समीक्षा करनी हो तो सभी आंकड़े एक साथ देखने के बजाय काम को छोटे हिस्सों में बांट लें। शनि का प्रभाव आपको बचत और जिम्मेदारी का ध्यान रखने की प्रेरणा देगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा समय पैसों की चिंता में बिताना ठीक नहीं होगा। दोस्तों से मिलने या मनोरंजन के लिए कोई छोटा कार्यक्रम बनाना चाहते हैं तो पहले उसका बजट तय कर लें। केवल मन बहलाने के लिए महंगी खरीदारी करने से बचें। किसी जरूरी भुगतान या लेन-देन का रिकॉर्ड बनाते समय एकांत में बैठकर जानकारी जांचें। जल्दबाजी में रकम या तारीख लिखने की गलती ना करें।

मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल लगातार काम करते रहने की आदत आज आपको मानसिक रूप से थका सकती है। हर खाली समय में कोई नया काम खोजने के बजाय खुद को आराम करने का मौका दें। कुछ देर के लिए ऑफिस और जिम्मेदारियों से दूरी बनाएं। अपनी पसंद की किताब पढ़ सकते हैं या कोई अच्छी फिल्म देख सकते हैं। पुराने दोस्तों से बातचीत करना भी मन को सुकून देगा। शनि के प्रभाव से आप अपने कर्तव्यों को लेकर गंभीर रहेंगे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आराम के लिए समय निकालना गलत है। दिनभर की थकान को नजरअंदाज ना करें। अपने ऊपर अतिरिक्त काम लेने से बचें और दिनचर्या में छोटे विराम शामिल करें। आज बिना किसी लक्ष्य के बिताया गया थोड़ा समय भी आपके लिए जरूरी रहेगा।