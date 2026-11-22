मूलांक 8 राशिफल 22 नवंबर: सरकारी कामों में आ सकती है अड़चन, कानूनी मामलों में लें जानकार की सलाह
Mulank 8 Horoscope 22 Nov 2026: मूलांक 8 (8, 17, 26 जन्म तिथि) के लिए जानें 22 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें क्यों आज सरकारी और कानूनी कामों में जानकार की सलाह लेना है जरूरी।
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है। 22 नवंबर का मूलांक 4 और भाग्यांक 7 है। इन दोनों अंकों के साथ मूलांक 8 की मित्रता होने से दिन की परिस्थितियों को समझदारी और अनुशासन के साथ संभालने में मदद मिलेगी। हालांकि, सरकारी विभागों से जुड़े काम और कानूनी मामलों में कुछ रुकावटें सामने आ सकती हैं। दस्तावेजों की जांच से लेकर जरूरी प्रक्रिया पूरी करने तक अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है। ऐसे में जल्दबाजी करने के बजाय सही जानकारी जुटाना और जरूरत पड़ने पर किसी जानकार की मदद लेना बेहतर रहेगा।
मूलांक 8 का लव राशिफल
रविवार को सरकारी काम या कानूनी मामलों की चिंता आपके निजी जीवन पर भी असर डाल सकती है। मन किसी जरूरी प्रक्रिया में उलझा रहेगा, जिससे पार्टनर के साथ बातचीत के लिए पर्याप्त समय निकालना मुश्किल हो सकता है। आपकी चुप्पी या व्यस्तता को साथी गलत तरीके से समझ सकता है। इसलिए अपनी परेशानी उनसे साझा करें और बताएं कि इस समय आपका ध्यान किन कामों पर लगा हुआ है। अगर परिवार या पार्टनर के साथ कोई साझा दस्तावेजी काम जुड़ा है, तो उसकी जिम्मेदारी आपस में बांट लें। हर काम खुद संभालने की कोशिश रिश्तों में तनाव बढ़ाने के साथ आपको थका भी सकती है। परिवार के सदस्यों से अपनी बात साफ रखें और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद लेने में संकोच ना करें।
मूलांक 8 के स्वामी शनि हैं, जो कर्म, अनुशासन और न्याय के कारक माने जाते हैं। 22 नवंबर को मूलांक 4 और भाग्यांक 7 का प्रभाव सरकारी कामकाज और कानूनी मामलों में सावधानी बरतने की सलाह देता है। दस्तावेजों में देरी या प्रक्रिया से जुड़ी अड़चनें सामने आ सकती हैं, इसलिए किसी भी फैसले में जल्दबाजी ना करें और जानकार की सलाह लें। अपनी कुंडली में शनि की स्थिति, करियर, धन और कानूनी मामलों पर ग्रहों के प्रभाव को समझने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 8 का करियर राशिफल
नौकरी, पढ़ाई और कारोबार से जुड़े आधिकारिक कामों में आज सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी विभाग से आया पत्र या दस्तावेज समझने में परेशानी हो तो अपनी तरफ से कोई निष्कर्ष निकालने के बजाय संबंधित व्यक्ति से जानकारी लें। नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में नियमों से जुड़े मामलों पर वरिष्ठ या विशेषज्ञ की सलाह लेना उपयोगी रहेगा। छात्रों को आवेदन, प्रमाणपत्र और प्रवेश से जुड़ी शर्तें ध्यान से पढ़नी चाहिए। कारोबारियों को किसी कानूनी जवाब या समझौते से जुड़े कागजात बिना जांचे जमा नहीं करने चाहिए। शनि का संबंध मेहनत, अनुशासन और जिम्मेदारी से माना जाता है। ऐसे में धैर्य के साथ हर प्रक्रिया पूरी करें। जमा किए गए दस्तावेजों की प्रतियां और उनकी प्राप्ति का प्रमाण भी सुरक्षित रखें।
मूलांक 8 का मनी राशिफल
आर्थिक मामलों में आज कुछ अतिरिक्त खर्च सामने आ सकते हैं। सरकारी प्रक्रिया पूरी करने, दस्तावेज तैयार कराने या कानूनी सलाह लेने के लिए फीस चुकानी पड़ सकती है। इसलिए अपने बजट में इन खर्चों के लिए पहले से जगह रखना बेहतर रहेगा। किसी वकील या पेशेवर जानकार से सलाह लेने से पहले उनकी फीस और काम की शर्तें स्पष्ट कर लें। भुगतान करते समय रसीद जरूर लें और लेन-देन का पूरा हिसाब रखें। निवेश या संपत्ति से जुड़े कागजात में कोई बात समझ नहीं आ रही है तो केवल दूसरों की बातों पर भरोसा करके फैसला ना करें। दस्तावेजों का अर्थ किसी योग्य व्यक्ति से समझने के बाद ही आगे बढ़ें। छोटी सी सावधानी भविष्य में आर्थिक परेशानी से बचा सकती है।
मूलांक 8 का हेल्थ राशिफल
किसी सरकारी या कानूनी मामले में बार-बार आने वाली अड़चनें मानसिक थकान बढ़ा सकती हैं। मन में एक ही बात घूमती रहने से दूसरे कामों पर ध्यान लगाना भी मुश्किल हो सकता है। ऐसी स्थिति में अपनी परेशानी को व्यवस्थित तरीके से संभालें। कौन-सा दस्तावेज जुटाना है, किससे जानकारी लेनी है और आगे क्या कदम उठाना है, इसे कहीं लिखकर रखें। इससे बार-बार उन्हीं बातों को याद करने का दबाव कम होगा। कागजी काम निपटाते समय बीच-बीच में थोड़ा आराम करें। दिनभर फाइलों और जरूरी सूचनाओं में उलझे रहने के बजाय अपने लिए भी समय निकालें। हर समस्या का समाधान एक ही दिन में निकालने की कोशिश ना करें। धैर्य बनाए रखना और पर्याप्त आराम करना आज आपके लिए जरूरी रहेगा।
22 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 8 के जातक यदि जल्दबाजी और अनुमान लगाने की प्रवृत्ति से बचते हुए नियमों के अनुसार आगे बढ़ते हैं, तो हर अड़चन आसानी से दूर हो जाएगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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